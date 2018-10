Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Simion traiește in prezent, o poveste de iubire demna de filmele de la Hollywood alaturi de Lidia Buble. Cu toate acestea, se pare ca-l ajung din urma problemele nerezolvate din trecut! El și fosta soție, Diana Simion au fost dați in judecata de asociația de proprietari din blocul in care au…

- Copii talentați din toata țara, veniți sa le arate celor trei jurați, Lidia Buble, Pepe și Dorian Popa, ce știu ei mai bine sa faca, cuceresc scena celui mai popular show de talente din Romania.