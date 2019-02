Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi și-a aniversat ziua de naștere departe de țara. Soțul acesteia a surprins-o pe vedeta cu o frumoasa vacanța in Maldive, un loc pe care il iubește foarte mult. Cei doi au fost insoțiți de micuța Rita. Laura Cosoi le-a aratat și fanilor imagini din destinația de lux. Fosta iubita a lui Smiley …

- Ricky Martin, in varsta de 47 de ani, a anuntat ca are o fiica pe care a botezat-o Lucia. Starul a scris pe internet ca el și soțul lui, artistul siriano-suedez Jwan Yosef, precum și fiii lui, Matteo si Valentino, sunt „complet indragostiți de ea”.

- Stafeta Statelor Unite a stabilit un nou record mondial in proba masculina de 4x50 m, cu timpul de 1min. 21sec. 80/100, impunandu-se vineri in finala Campionatelor Mondiale de inot in bazin scurt (25 metri) care se desfasoara in orasul chinez Hangzhou, informeaza EFE. Echipa americana, compusa din Caeleb…

- Primul restaurant KFC din Alba Iulia, aflat in incinta centrului comercial Alba Mall, la parter, s-a deschis, marți, dupa ce lucrarile la spațiu au inceput din septembrie-octombrie. Restaurantul se afla chiar la intrarea in parcarea KFC, dinspre centrul municipiului Alba Iulia, unde a funcționat in…

- Elevii si prescolarii au liber vineri, de sarbatoarea Sfantului Andrei, urmand a se intoarce la cursuri luni. Semestrul I al acestui an scolar se incheie la 1 februarie 2019 iar semestrul al II-lea este in...

- De cand s-au combinat, Alexandra Becali xi Mihnea Grigoriu sunt nedespErtiti! Ba mai mult, fiica lui Gigi Becali xi beizadeaua milionarului Dan Constantin Grigoriu nu mai tin cont de nimeni xi de nimic, atunci cand hormonii nu le dau pace.

- Centrul Cultural Pitesti organizeaza, sambata, Expozitia traditionala „Seminte cu suflet”, un eveniment la care oricine este liber sa solicite, oricine este liber sa ofere, fara conditii de schimb sau pret, seminte "curate", cultivate in propria gradina, ca pe vremea bunicii.