- Cercetatorii au descoperit ca bebelusii in varsta de doar doua zile sunt mai atenti la cuvintele rostite in limba lor natala si sunt capabili sa distinga sunete specifice limbii materne. In timpul sarcinii, bebelusul aude vocea mamei si alte sunete cu care devine familiar si care ii creeaza alinare…

- La cateva saptamani de la parastasul pentru Adrian Iovan, Romanita a postat un mesaj sfasietor pe retelele de socializare. Si-a amintit de de viata pe care o avea acum cativa ani si isi doreste sa poata retrai momente care i-au ramas pentru totdeauna in minte si in inima.

- Este ziua mamei Marei Banica, prilej cu care vedeta a scris un mesaj foarte emotionant pe retelele de socializare, profitand de faptul ca cea care i-a dat viata nu are conturi pe retelele de socializare.

- Dupa moartea soției, s-a concentrat strict pe creșterea celor doi copii ai sai, punand pe planul secund viața personala. Dupa 11 ani de cand femeia iubita s-a stins din viața, Tudor Caragea – personajul interpretat de Adrian Titieni. face primul pas pentru a-și reface viața sentimentala.

- Mesajul Avocatului Poporului cu ocazia Zilei internationale a nonviolentei in scoli si pacii Aparuta ca o initiativa de pionierat, in 1964, Ziua internationala a nonviolentei in scoli si pacii promoveaza ideea de educare permanenta a copiilor in armonie, solidaritate, toleranta, nonviolenta, pace si…

- Principele Nicolae al Romaniei iși aniverseaza astazi partenera de viața, Alina Binder. Acesta i-a facut o declarație de dragoste superba. Principele Nicolae i-a maniat tare pe membrii Casei Regale in urma cu ceva timp. Aceștia au decis excluderea lui Nicolae dupa ce iubita lui de atunci, Nicoleta…

- Actorul Dragoș Bucur a facut prima sa declarație dupa ce s-a aflat ca nu mai prezinta emisiunea „Visuri la cheie”, de la Pro TV. El a și explicat care au fost motivele pentru care a renunțat. Dragoș Bucur a prezentat, timp de mai multe sezoane, emisiunea „Visuri la cheie”, de la Pro TV, insa acum…

- Tili Niculae, mesaj pentru mama ei de ziua acesteia de naștere. Actrița a publicat și o imagine cu cea mai importanta femeie din viața ei. Cele doua seamana perfect. Actrița și mama ei au o relație speciala, iar aceasta este prezenta permanent in viața nepoatei ei, fiica vedetei tv. „Știi mami ca mereu…

- Laura Cosoi, mesaj pentru mama ei de ziua acesteia. Vedeta a postat pe contul de socializare o fotografie, in care apare alaturi de cea care i-a dat viața. Laura Cosoi și mama ei se ințeleg de minune și petrec foarte des timpul impreuna. Vedeta i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat viața.…

- BERBEC: Berbecii vor avea parte de o perioada extraordinara din punct de vedere amoros. Vor face o schimbare radicala in viața lor și vor avea parte doar de lucruri bune in urmatoarele 3 luni. TAUR: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o viața intima extrem de activa…

- Connect-R, mesaj pentru mama lui, de ziua acesteia. Artistul și cea care i-a dat viața au o relație speciala, iar artistul nu ezita sa ii arate public dragostea . El a scris un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o fotografie. Connect-R i-a transmis mamei lui un mesaj pe contul…

- Familia lui Daniel Rusu, alpinistul surprins de avalanșa in Munții Bucegi, s-a resemnat ca alpinistul ar mai fi in viața. Rudele au publicat un mesaj in memoria tanarului de 30 de ani. Apropiații alpinistului au luat legatura cu administratorii rețelei Facebook pentru a anunța ca Daniel Rusu…

- Denisa Moga, o tanara din Sebeș, județul Alba, debuteaza, la nici 17 ani, cu piesa „Singuri”, o melodie cu un mesaj emoționant extras din viața artistei. Primul single semnat Denisa Moga s-a lansat pe 22 decembrie, alaturi de Cat Music. „Cu toții trecem, la un moment dat, prin perioada aceea de tranziție,…

- Alexandra Dinu, prima sotie a lui Adrian Mutu, și-a gasit, in sfarșit, fericirea, alaturi de un actor celebru. De curand, barbatul i-a facut o declarație de dragoste de ziua ei de naștere. Miercuri Alexandra Dinu si-a aniversat ziua de nastere, ocazie cu care iubitul ei i-a facut o declaratie de dragoste…

- Horoscop 2018 | Toate semnele zodiacale au sansa sa isi schimbe viata in 2018, totul tine insa de felul in care vor actiona si de modul in care se vor misca planetele. Iata cum iti va merge in dragoste sau cum te vei pozitiona la capitolul finante! Berbecul Profita de acest an! Munceste din greu cand…

- Cu aproape doua saptamani inainte de tragedie, iubita lui Sergiu Curca a publicat un mesaj pe Facebook prin care ii ura unei prietene „La mulți ani", insa a menționat și cum viața te supune unor teste. „Viata ne ofera multe incercari si ne da posibilitatea de a trece prin multe obstacole,…

- Iulia Vantur a transmis primul ei mesaj din noul an, 2018. Vedeta le-a facut urari fanilor ei și le-a mulțumit celor care au fost alaturi de ea. Iulia Vantur, care de cațiva ani s-a mutat in India, țara iubitului ei, starul bollywoodian Salman Khan , nu a uitat de prietenii ei virtuali. Vedeta le-a…

- Vestea mare a inceputului de an 2018 este ca Laura Cosoi a confirmat ca este insarcinata cu primul ei copil. Vedeta și soțul ei vor avea o fetița. In ultima vreme, despre Laura Cosoi, care a trecut prim momente grele anul trecut , s-a zvonit ca ar fi insarcinata. Vedeta nu a dat niciun semn in acest…

- La scurt timp dupa ce s-a aflat ca vedeta va deveni mamica, Laura Cosoi a scris un mesaj pe blogul ei. Actrita este insarcinata in 12 saptamani, iar ea si sotul sau, Cosmin Curticapean, traiesc cea mai frumoasa perioada din viata lor. ( CITESTE SI: Laura Cosoi este insarcinata! Prima imagine cu vedeta…

- Actrița Paula Chirila a facut o declarație plina de iubire celei mai importante ființe din viața sa. Paula Chirila a divorțat recent de cel care i-a fost partener de viața timp de mai mulți ani, Marius Aciu , impreuna cu care are o fata, Carla. Paula Chirila, care a facut marturisiri dureroase despre…

- Fiecare persoana are secretele ei pe care nu le impartașește cu oricine, insa astrele ne vin in ajutor și de aceasta data, scrie estisuperba.ro. Afla care este dorința partenerului tau și vezi daca ți se potrivește ce spun astrele despre tine! BERBEC – vrea sa fie lider și iși dorește sa obțina…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov, fiind implicate patru autoturisme. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitatta la fata locului. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- Gina Pistol este mereu cu zambetul pe buze și plina de energie, insa, ca orice om, și frumoasa prezentatoare TV are perioade mai bune și perioade mai puțin bune. Surprinsa la un eveniment monden, am stat de vorba cu Ginuța , dupa cum ea insași se alinta, și am intrebat-o cum se imbarbateaza intr-o perioada…

- Liviu Varciu este plecat din tara pentru filmarile reality-showului ”Asia Express”, de mai bine de trei saptamani, timp in care iubita lui Anda Calin ii duce dorul pe zi ce trece. Bruneta are grija de fetita pe care o are impreuna cu vedeta Antenei si se bucura de fiecare moment petrecut alaturi de…

- Sarbatorile se apropie cu pasi repezi, motiv pentru care astrologii s-au pus serios pe treaba si au realizat topul zodiilor cu noroc in iubire in ultima luna din an. Cine sunt norocosii care nu vor intra in noul an singuri?

- Johnny Hallyday, pe numele sau adevarat Jean-Philippe Smet, a incetat din viața in aceasta dimineața, la varsta de 74 de ani. Acesta s-a stins in urma unei lupte cumplite pe care a dus-o cu un cancer pulmonar. Vestea tragica a fost data de soția acestuia intr-o declarație de presa: „Johnny Hallyday…

- La incetarea din viata a Majestatii Sale Regele Mihai I, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a transmis Casei Regale a Romaniei urmatorul mesaj de condoleante, informeaza MApN. ldquo;Am aflat cu profunda tristete vestea incetarii din viata a Majestatii Sale Regele Mihai I. Armata Romaniei deplange…

- Artistul a anunțat ca mama lui, Sheila Farebrother, a murit luni dimineața, la varsta de 90 de ani, scrie antena3.ro. Citeste si Castiga intr-o zi cati altii pot face avea in cateva vieti: Cat primesc celebritatile in 24 de ore "Am vazut-o lunea trecuta și sunt șocat. Sa calatorești…

- Liviu Varciu si iubita sa, Anda Calin, si-au luat putin timp liber si au iesit la o mica distractie, la un eveniment.Liviu Varciu si iubita sa, Anda Calin, si-au luat putin timp liber si au iesit la o mica distractie, la un eveniment.

- Iata ce mesaje de Sfantul Andrei poți trimite, pentru a-ți felicita prietenii sau rudele. Sfantul Andrei, ocrotitorul romanilor, este praznuit pe 30 noiembrie, iar peste 600.000 de romani iși serbeaza ziua numelui cu aceasa ocazie. Mesaje de Sfantul Andrei 2017. Urari de trimis prin SMS sau de pe Facebook…

- Tuncay Ozturk a postat pe rețelele de socializare un mesaj, existand probabilitate sa fie adresat fostei sale soții, Andreea Marin. Acesta spune ca viața sa s-a schimbat total, dupa ce și-a propus sa fie fericit, iar apoi a adresat o intrebare despre lucrurile care aduc bucurie in viața.

- Delia e in culmea fericirii, dupa ce a aflat o neste nemaipomenita! Ea a aflat inainte tuturor ca sora ei va naste luna viitoare. Intr-un mesaj facut public pe o retea de socializare, Oana a dezvaluit ziua exacta in care va deveni mamica pentru prima data.

- Ianuarie Una dintre cele mai importante trasaturi ale tale este etica muncii pe care o ai. Ești tipul de persoana care ințelege ca trebuie sa depuna un anumit efort pentru a obține lucrurile pe care și le dorește. In 2018, te vei indragosti de o persoana care te va face sa realizezi ca sunt…

- Liviu Varciu este plecat in Asia, iar iubita și fiica lui il așteapta cu nerabdare acasa. Intre timp, Anda Calin are grija sa il țina pe prezentatorul TV la curent cu ceea ce mai face fiica lor, Anastasia.

- Stela Popescu aparea zilnic pe micile ecrane in postura de imagine a lanțului de Farmacii Catena. Alaturi de partenerul sau de scena, Alexandru Arșinel, marea doamna a teatrului romanesc intra in casele romanilor prin intermediul clipurilor publicitare. Catena, mesaj devastator dupa moartea…

- Am primit astazi, cu profunda tristețe, vestea decesului marii doamne a teatrului romanesc de revista, doamna Stela Popescu. Moartea dumneai reprezinta o mare pierdere pentru teatrul și filmul romanesc.Pentru dumneaei, viata a fost teatrul de revista, a fost scena, a fost spectacolul. Toata…

- Prima dragoste din viața lui Smiley a fost o superba colega de liceu a acestuia. Considerat unul dintre cei mai de succes artiști din țara noastra, Smiley este extrem de discret in ceea ce privește viața sa personala. Cea mai cunoscuta și comentata poveste de iubire a acestuia a fost cu actrița Laura…

- Magda Vasiliu a revenit pe Facebook cu un mesaj sfasietor prin care anunta moartea cutremuratoare a unei fetite de numai 5 ani care a pierdut lupta cu cancerul. Magda Vasiliu a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj cutremurator in care vorbeste despre drama unei fetite de numai 5 ani, care…

- Nu ar fi o exagerare daca spunem ca actorul Keanu Reeves traieste pe o alta planeta fata de noi toti. Conversatia lui contine elemente din engleza lui Shakespeare, amestecate cu elemente din argoul Californian.

- Anul 2017 a fost greu pentru aceste doua zodii. Dar din 2018 lucrurile incep sa se indrepte, iar pana la finalul anului multe din probleme se vor fi rezolvat in mod favorabil. Sagetatorul și Balanța au avut multe ghinioane in ultimul timp și mulți nativi și-au pierdut, probabil, speranța. Anului 2018…

- Fuego a transmis un mesaj mai mult decat emoționant pentru una dintre cele mai importante persoane din viața sa. Fuego, care și-a aniversat ziua de naștere in luna august a acestui an , este unul dintre cei mai populari artiști de la noi din țara. Fuego, care picteaza și vinde tablourile in scopuri…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca nu "invinovateste" China ca "a profitat" de SUA, adaugand ca ar fi facut acelasi lucru, relateaza dpa."Nu invinovatesc China. Invinovatesc incompetenta administratiilor (americane - n.r.) trecute ca au permis Chinei sa profite de SUA in privinta…

- Maria Constantin a facut cea mai emoționanta declarație de dragoste pentru cea mai importanta persoana din viața sa. Cantareața de muzica populara Maria Constantin, care a fost acuzata de furt , a trecut printr-un scandal monstruos legat de divorțul de omul de afaceri Marcel Toader, cel de-al doilea…