FOTO | La Teșcureni, aproape ca la Coșbuc Va mai amintiți de ”Iarna pe ulița” de George Coșbuc? E o poezie publicata in 1896, infațișand un tablou expresiv al unui sat acoperit de plapuma groasa a zapezii, ne spune Wikipedia. Tablou de iarna și la Teșcureni, raionul Ungheni in 2018, la 23 noiembrie. ”A-nceput de ieri sa cada/ Cate-un fulg, acum a stat, / Norii s-au mai razbunat/ Spre apus, dar stau gramada/ Peste sat”. ”Sunt copii. Cu multe sanii, / De pe coasta vin tipand/ Si se-mping si sar razand…”, scria, cu peste 100 de ani in urma poetul. Acum, e liniște. Numarul copiilor scade constant. De la inceputul anului curent, la Teșcureni… Citeste articolul mai departe pe expresul.com…

Sursa articol si foto: expresul.com

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 1 Decembrie 2018 sarbatorim Centenarul Marii Uniri. Toți ramnicenii sunt invitați de catre Primaria municipiului Ramnicu Valcea in Scuarul Mircea cel Batran, de la ora 19:00. In cadrul acestui eveniment vor fi valorificate trairile tuturor generațiilor de la 1918 pana in prezent, oferindu-ne o frumoasa…

- Ion Tiriac este singurul roman miliardar in euro Aproape doua miliarde de euro este averea estimata a omului de afaceri Este unul dintre cei mai titrati jucatori de tenis din lume Primele afaceri le-a facut transfrontalier, intre Romania si Rusia Foamea l-a determinat sa inceapa afacerile Au trecut…

- Echinocțiu de toamna 2018. În acest an, echinocțiul de toamna are loc pe 23 septembrie, la ora 04:54. Acesta este momentul când longitudinea astronomica a Soarelui atinge valoarea de 180°. Echinoctiu de toamna 2018 reprezinta debutul toamnei din punct de vedere astronomic. …

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat, luni seara, la TVR, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, nu este ”la momentul debarcarii”, nefiind ”maxim epuizat”, apreciind ca schimbarea lui din functie urmeaza sa se intample ”mai spre iarna”.

- Actorul roman de comedie Nicu Constantin s a nascut pe 31 iulie 1939, la Eforie Sud, judetul Constanta si s a stins din viata pe 15 septembrie 2009, la Bucuresti. Acesta a fost angajat al Teatrului de Revista "Constantin Tanase", iar intre 1960 si 2000, a activat si a sustinut peste 9.000 de reprezentatii…

- Bradul de Craciun este unul dintre cele mai frumoase si mai interesante simboluri ale sarbatorilor de iarna, fiind prezent aproape peste tot in lume. Impodobit cu globulete colorate, luminos si verde, acesta face deliciul copiilor si deopotriva al adultilor, in fiecare iarna. Decizia de a a cumpara…

- Ghidul de finantare pentru programul privind montarea celulelor fotovoltaice va fi lansat pana la data de 15 octombrie, a declarat, joi seara, vicepremierul si ministru al Mediului, Gratiela Gavrilescu, adaugand ca fiecare roman care doreste sa-si monteze o astfel de celula fotovoltaica va putea deconta…

- Intarzie vara in mine și-n tine Refuza, iubito, al toamnei refren Vagonul din coada desfrunzitului tren E iarna, iar pacaleala pentru noi nu mai ține Septembrie-i, iata, compensația verii Noi doi prelungim acest paradis N-accept substitutul cu toamna din iarna O vara prelunga, cum știi, ne-am promis…