- Aproximativ opt mii de persoane au participat, sambata, pe Faleza Dunarii din Galati, la Slujba de Boboteaza oficiata de Arhiepiscopul Dunarii de Jos, IPS Casian, care a sfintit apele si, conform traditiei, a aruncat crucea de lemn in Dunare. Aceasta a fost recuperata de un barbat de 37 de ani, de…

- Sute de credinciosi au venit, sambata, la Catedrala Reintregirii din Alba Iulia pentru slujba de Boboteaza, dar mai ales pentru a-si lua agheasma, apa sfintita despre care oamenii cred ca le apara casele si familiile de rele. Unii dintre credincioși au venit insa cu plase pline cu sticle ca sa ia apa…

- Vremea frumoasa și temperaturile ridicat i-au indemnat pe cugireni sa participe intr-un numar foarte mare la slujba de Boboteaza, care a avut loc sambata dimineața, la Biserica Ortodoxa cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Slujba a fost oficiata de catre preoții parohi Mircea Giurgea și Mihai Galațeanu.…

- Sarbatoarea Botezului Domnului sau Boboteaza a strans mii de credinciosi la Catedrala Patriarhala din Bucuresti, care au asteptat ore in sir sa isi umple sticlele cu apa sfintita, slujba fiind oficiata de Patriarhul Daniel.

- Un tanar de 28 de ani din comuna Maracineni a prins pentru a treia oara crucea aruncata de catre preoți in apele raului Buzau de Boboteaza. Marian Dragomir participa an de an la procesiunea organizata cu acest prilej pe malul raului Buzau și se arunca in apa indiferent de vreme pentru a scoate crucea…

- Mii de credincioși au fost prezenți sambata, la Galati, pe Faleza Dunarii, la Slujba de Boboteaza. Conform traditiei, dupa ce a sfințit apele, IPS Casian a aruncat crucea de lemn in apele fluviului, care fost recuperata pentru a șasea oara de un barbat de 37 de ani, de profesie electrician. Cel mai…

- Mii de bistriAeni au paticipat A®n aceastAƒ dimineaE›Aƒ la slujba specialAƒ de BoboteazAƒ, slujba de sfinAire a apelor, numitAƒ AYi Agheasma Mare aE“ despre care se spune cAƒ are puteri tAƒmAƒduitoare asupra sufletului AYi trupului. DacAƒ pe vremuri se vorbea de aEzgerul BobotezeiaE, A®n acest an vremea…

- Aproximativ 10.000 de oameni au mers, sambata, pe faleza Cazonului din Constanta, unde Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, impreuna cu un sobor de preoti, a oficiat slujba de sfintire a apei, apoi, conform traditiei, a aruncat trei cruci in mare, acestea fiind recuperate de tinerii curajosi.

- CREDINTA… Sute de vasluieni au luat parte la slujba Botezului Domnului, de la Biserica “Sf. Pentru și Pavel” din municipiul Vaslui. Aghiasma mare, sfințita in aceasta zi, are puteri tamaduitoare, spun preoții, iar credincioșii au venit in numar mare, pentru a lua acasa apa binecuvantata a Bobotezei.…

- Apa pentru slujba de Boboteaza de la schitul din statiunea montana Straja, in Valea Jiului, a fost adusa, sambata, de salvamontisti, de la sapte izvoare din Masivul Valcan. Aproximativ 300 sute de oameni au asistat la slujba oficiata de staretul lacasului de cult situat la 1.500 de metri altitudine.

- Vremea neobișnuit de calda pentru aceasta perioada a anului a facut ca și la Botoșani, asemenea anunțului facut inclusiv de Patriarhia Romana, sa lipseasca tradiționalele cruci de gheața de la mai toate lacașurile de cult din oraș.

- Sute de credincioși au fost prezenți sambata, 6 ianuarie, la Catedrala Arhiepiscopala Ortodoxa din Alba Iulia, pentru a participa la slujba de Boboteaza. sa ia apa sfintita, Agheasma Mare. Sfanta Liturghie a inceput de la ora 10.00, iar in jurul orei 11. 30 a inceput slujba de sfintire a apei care a…

- SARBATOARE… O mulțime de credincioși au venit la slujba de Boboteaza, savarșita astazi in toate lacașele din Huși. Catedrala Episcopala a fost, de asemenea, neincapatoare, pentru numarul mare de oameni, care au venit la slujba savarșita de Preasfințitul Ignatie. De altfel, in toate bisericile din județ,…

- Cea mai insemnata sarbatoare din caslegile de iarna, dupa Sfantul Vasile, este Botezul Domnului sau Boboteaza, celebrata de catre crestinii ortodocsi la fiecare inceput de an, pe 6 ianuarie. Boboteaza semnifica sfintirea apelor din intrega lume, a intregii creatii, dupa cum Iisus Domnul s-a coborat…

- Peste 1.000 de credincioși au participat, sambata, la slujba de Boboteaza la Catedrala Reintregirii Neamului din Alba Iulia, in cadrul careia s-au sfințit circa 1.000 de litri de apa, iar la final credincioșii au primit, in sticle, Agheasma mare, pe care o pot consuma in urmatoarele opt zile, dar și…

- Slujba de Boboteaza la Constanța Boboteaza la Constanta. Foto: Mona Constantinescu-Arhiva. La Constanta, peste 100 de marinari militari participa, de la aceasta ora, la activitati dedicate Bobotezei. Astfel, Muzica Militara a Fortelor Navale si Garda de Onoare vor însoti procesiunea…

- Sute de calafeteni s-au strans in portul de la Dunare, pana la aceasta ora, unde asteapta sa inceapa slujba de Boboteaza. Inainte sa ajunga soborul de preoti, sarbatoarea a inceput cu un moment artistic oferit de ansamblul folcloric din Calafat. ...

- Botezul Domnului va fi celebrat sambata in tara prin manifestari religioase si laice, cea mai importanta fiind traditia aruncarii Crucii Sfintite in apa si recuperarea ei de catre tineri. * Manifestarile dedicate Sarbatorii de Boboteaza vor incepe sambata in municipiul Giurgiu cu oficierea Sfintei Liturghii…

- Zece butoaie a cate 1.000 de litri fiecare au fost pregatite, vineri, in curtea Catedralei Mitropolitane din Iasi, pentru Slujba de Boboteaza, care va fi oficiata in acest an in fata unei cruci din ramuri de brad, temperaturile ridicate impiedicand realizarea uneia de gheata, ca in anii precedenti.

- BOBOTEAZA 2018. Celebrata de catre ortodocsi la fiecare inceput de an, pe 6 ianuarie, Boboteaza semnifica sfintirea apelor din intrega lume, a intregii creatii, dupa cum Iisus Domnul s-a coborat in raul Iordan pentru botez. Insa, Ajunul Bobotezei este un moment mai important decat sarbatoarea in…

- Salvamontistii din Straja, județul Hunedoara, vor aduce apa de la sapte izvoare pentru a fi sfintita la slujba de Boboteaza care va avea loc sambata la bisericuta din statiunea situata in Masivul Valcan. In acest mod, se continua traditia din ultimii 17 ani. „Salvamontistii vor pleca sambata dimineata,…

- Reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei au pregatit pentru sfintirea de Boboteaza 10 butoaie a cate 1.000 de litri, acestea fiind amplasate in curtea Catedralei mitropolitane din Iasi. Dosoftei Scheul, mare eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Iasi a declarat, vineri, ca un sobor de preoti…

- Circa 15.000 de sticle de apa sfintita vor fi date credinciosilor sambata, 6 ianuarie, dupa slujba religioasa din Piata Avram Iancu din Cluj-Napoca. Purtatorul de cuvant al Mitropoliei Clujului, Bogdan Ivanov, spune ca vineri, 5 ianuarie, se fac slujbe speciale, conform adevarul.ro. Preotul Bogdan Ivanov,…

- Ceremonia, numita si Sfintirea cea Mare a apei, va avea loc in fata Resedintei patriarhale, dupa ora 11,30, mentioneaza sursa citata. Patriarhia arata ca in curtea Catedralei patriarhale au fost amplasate 24 de vase mari, cu o capacitate de 12.000 de litri de apa de la izvorul din Parcul…

- Peste 200 de jandarmi vor asigura sambata ordinea si siguranta publica si vor monitoriza buna desfasurare a sarbatorii de Boboteaza, in apropierea a 25 de lacase de cult din Bucuresti.

- Militarii Fortelor Navale Romane si jandarmii constanteni participa la Constanta la ceremoniile religioase de Boboteaza. Fortele Navale Romane vor incepe activitatile planificate pentru anul 2018, prin participarea marinarilor militari la ceremoniile religioase prilejuite de sarbatoarea Botezului Domnului,…

- Credinciosii sarbatoresc in zilele ce urmeaza Boboteaza si Sfantul Ioan BotezatorulAstazi este Ajunul Bobotezei iar, de la ora 5.00, IPS Teodosie a oficiat Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta. De la ora 7.00, Arhiepiscopul Tomisului a oficiat…

- Astazi, 5 ianuarie 2017, in Ajunul Bobotezei, dupa slujba de la Catedrala Arhiepiscopala Sfintii Apostoli Petru si Pavel din Constanta, Arhiepiscopul Tomisului a oficiat slujba de Sfintire Mare a apei, slujba identica cu cea oficiata in ziua de Boboteaza. Apa sfintita va fi imbuteliata, pe parcursul…

- In acest final de saptamana se incheie seria celor 12 zile ale sarbatorilor de iarna. Maine, creștinii sarbatoresc Boboteaza, iar duminica, Biserica Ortodoxa praznuiește Soborul Sfantului Ioan Botezatorul. Boboteaza sau Epifania este sarbatorita atat de Biserica Ortodoxa, cat și cea Catolica, pe 6 ianuarie.…

- Sambata, 6 ianuarie, la Catedrala Arhiepiscopala Ortodoxa din Alba Iulia, va avea loc slujba de Boboteaza. Credinciosii sunt asteptati sa ia apa sfintita, Agheasma Mare. Sfanta Liturghie incepe de la ora 10.00. Va predica Protos. Mihail. In jurul orei 12.00, va incepe slujba de sfintire a apei. Arhiepiscopul…

- Credincioșii sunt așteptați, sambata, la slujba de Boboteaza la Catedrala Reintregirii Neamului din Alba Iulia și la Sfințirea cea Mare a Apei. La final, ca in fiecare an, oamenii vor duce Aghiasma in casele lor. Sfințirea cea Mare a Apei va incepe in jurul orei 12.30 dupa Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului…

- Credinciosii sarbatoresc in zilele ce urmeaza Boboteaza si Sfantul Ioan Botezatorul. Programul Arhiepiscopiei Tomisului: Ajunul Bobotezei Vineri, 5 ianuarie ora 5.00, IPS Teodosie va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta; ora 7.00, Arhiepiscopul…

- Doua cruci de gheata sunt pregatite in camera frigorifica a unei firme din Galati pentru a fi duse in 6 ianuarie pe Faleza Dunarii, unde va fi oficiata slujba de Boboteaza, continunandu-se astfel o traditie veche din zona, cand in trecut, fiind foarte frig, crucile erau realizate direct din gheata care…

- Doua cruci de gheata pentru Slujba de Boboteaza , care va avea loc pe 6 ianuarie pe faleza Dunarii din Galati, sunt pregatite, din cauza temperaturilor crescute de afara, in doua matrite speciale in camera frigorifica a unei firme. In acest fel, se continua o traditie veche cand crucile erau realizate…

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca in prezent se lucreaza la etichetarea celor 150.000 de sticle de aghiasma, care vor fi impartite credinciosilor. “Anul acesta, Boboteaza este fara ger, dar este cu apa multa si noi…

- Circulatia va fi blocata pe b-dul Marii Uniri, in ziua de 06 ianuarie 2018, intre orele 12:30 - 16:00, intre str. Navelor si str. Al. Cernat precum si la intersectia dintre str. Prelungirea Traian cu str. Rosiori, anunta Biroul de Presa al Primariei Galati. Traficul este restrictionat pentru buna desfasurare…

- PASTE 2018. De ce Pastele catolic si cel ortodox se sarbatoresc la date diferite Calcularea datei la care creștinii sarbatoresc Paștele ține doua fenomene naturale, unul cu data fixa - echinocțiul de primavara, iar altul cu data schimbatoare - luna plina. Aceasta din urma face ca data Paștelui sa…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Irineu Pop – Arhiepiscop al Alba Iuliei si cu sprijinul inspectorului școlar de religie, din cadrul ISJ Alba, preot profesor doctor Nicolae Bolea, profesorii de religie din zona Munților Apuseni au organizat marți, 12 decembrie 2017, o seara de colinde…

- Biserica Ortodoxa ,,Sf. Nicolae” din Cugir a fost gazda unui emoționant eveniment consacrat apropiatelor sarbatori ale Craciunului. In organizarea Inspectoratului Școlar Județean Alba, a Protopopiatului Sebeș și a instituțiilor școlare de invațamant din Cugir, la amintitul locaș de cult a avut loc miercuri…

- Slujba de inmormantare a Regelui Mihai I va fi oficiata la Curtea de Argeș, dupa care sicriul va fi purtat intr-o procesiune pana la Noua Catedrala Arhiepiscopala și Regala aflata in apropiere, unde se afla locul de veci, a anunțat Biroul de presa al Casei Majestații Sale. Sambata, la ora 14,40, Trenul…

- Calatoria Regelui Mihai spre Romania a marcat, luni la ora 15:00, primul popas. Trupul sau a fost depus la Biserica Ortodoxa din Lausanne, cea in care si-a botezat trei dintre fiice si de unde si-a dus pe ultimul drum mama, pe Regina Elena.

- Alexandra Tanasescu, corespondentul ProTV la Lausanne, relateaza pe Facebook impresiile traite luni, cand sicriul Regelui Mihai a fost lasat singur inainte si dupa slujba de la Biserica Ortodoxa. “Ca om si jurnalist, am participat la multe inmormantari, dar aceasta este de departe cea mai trista.…

- Pentru anul 2018, minivacantele sunt mai putine decat in 2017. Primele zile libere vor fi luni si marti, 1 si 2 ianuarie 2018. Tot in ianuarie vom avea o noua zi libera, 24 ianuarie (marti), Ziua Unirii Principatelor Romane. Urmatoarele zile libere vor fi in luna aprilie, de Pasti. Astfel,…

- Angajații Casei Regale au așezat o coroana de flori și au aprins lumanari la poarta de intrare in castel. Localnicii, obișnuiți cu prezența fostului suveran, inainte de Craciun, il plang pe cel care le-a fost alaturi la bine și la rau. De Craciun, regele Mihai era la castel, iar localnicii erau obișnuiți…

- Lucratori ai Administrarii Domeniului Public și Privat din cadrul Primariei orașului Cugir au adus si ridicat, pe platoul din fata Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din localitate, traditionalul Brad de Craciun. Bradul, cu un coronament deosebit, a fost adus de la Ocolul Silvic „Sapcea” R.A. Cugir,…

- Se misca lucrurile in ceea ce priveste consolidarea, restaurarea si conservarea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Lipova. Primaria Orasului Lipova a initiat o licitatie pentru achizitia de servicii de consultanta – management in vederea realizarii obiectivului investitional „Executie lucrari…

- Mii de credinciosi s-au adunat duminica, in curtea Episcopiei Husilor, pentru a participa la slujba de intronizare a noului ierarh, Ignatie Mureseanul, oficiata de mitropolitul Teofan al Moldovei si Bucovinei, impreuna cu un sobor de preoti.

- SLUJBA…O multime de oameni s-au adunat in curtea Catedralei Episcopale din Huși, pentru a asista la slujba de intronizare a noului Episcop, PS. Ignatie Trif (Mureșanul). Mulțimea urmarește slujba, pe un ecran mare, momentul intronizarii. Moment ce are loc pe o scena amplasata in fața Catedralei Episcopale.…

- Organizatorii sustin ca este un numar record de pelerini la Iasi la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, dupa ce in anii anteriori afluxul de credinciosi a fost mult mai redus. Pana duminica dupa-amiaza au trecut pe la racla aproximativ 225.000 de oameni, in timp ce alti 25.000 de pelerini…

- Mii de credincioși veniți din toate colțurile țarii, dar și ieșeni, au participat sambata la Sfanta Liturghie de Sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. De asemenea, au fost prezenți reprezentanți ai autoritaților publice naționale și locale. Printre pelerini s-au regasit și o mulțime de…