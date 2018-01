Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT s-au facut de ras! Au montat aparatura de supraveghere in mașina soției medicului Mihai Lucan, iar aceasta a picat in timpul mersului. Aparatura a fost descoperita de soția medicului, care s-a pomenit ca ii pica bucați electronice din plafoniera. Mașina era filata de cei de la DIICOT,…

- Gafa imensa a procurorilor anti-mafia de la DIICOT! Acestia s-au facut de ras pur si simplu in cazul medicului Mihai Lucan. Cel putin asta reiese dintr-o intregistrare video a celor de la luju.ro.Citește și: Mesaj tranșant al comisarului Traian Berbeceanu: „Lasați Poliția in pace!” Procurorii…

- Profesorul Stephen Hawking, care a implinit luni varsta de 76 de ani, a transmis un mesaj dedicat persoanelor care sufera de depresie, comparand boala cu o gaura neagra si spunand ca aceasta nu reprezinta "o inchisoare eterna", asa cum obisnuia sa se creada, scrie

- 'As dori sa transmit mai intai catre colegii judecatori si procurori un mesaj de unitate care vine din partea sistemului. Daca ati urmarit discutiile care au avut loc in timpul sedintei Plenului de astazi ati remarcat ca de mai multe ori s-a rostit acest cuvant si avem de gand, si eu si domnul vicepresedinte…

- Iulia Vantur a transmis primul ei mesaj din noul an, 2018. Vedeta le-a facut urari fanilor ei și le-a mulțumit celor care au fost alaturi de ea. Iulia Vantur, care de cațiva ani s-a mutat in India, țara iubitului ei, starul bollywoodian Salman Khan , nu a uitat de prietenii ei virtuali. Vedeta le-a…

- Dubla sinucidere care a insangerat acest Craciun continua sa provoace multa durere. Directorul Bibliotecii Central Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, s-ar fi sinucis odata cu sotia lui. Acum anchetatorii incearca sa stabileasca ce s-a intamplat cu exactitate.Citește și: Detaliu interesant!…

- Ipoteza potrivit careia directorului BCU Iasi si-ar fi ucis sotia a fost spulberata, marti, dupa efectuarea necropsiei. Parchetul a dezvaluit informatii care rastoarna tot ce se stia pana acum. (VEZI SI: Motivul pentru care Bogdan Maleon si-a ucis sotia, iar apoi s-a spanzurat! Mesaj tulburator postat…

- Cu 6 goluri in acest sezon, toate din penalty, Juan Emmanuel Culio (34 de ani) inca se mai gandește ca ar putea evolua pentru naționala Romaniei. Mijlocașul argentinian al celor de la CFR Cluj chiar ii face o propunere selecționerului Cosmin Contra. Iata ce mesaj i-a transmis: "Daca as vorbi cu Cosmin…

- La Betleem, orașul nașterii lui Isus Hristos, Craciunul este cea mai importanta zi din an. Mii de pelerini creștini aleg sa-și petreaca acolo Sarbatorile, insa de aceasta data au fost mai puțini ca de obicei.

- Jaime Penedo, portarul de 36 de ani al lui Dinamo si singurul fotbalist din Liga 1 calificat la Campionatul Mondial din 2018, a transmis un mesaj de sarbatori romanilor. "Salutari, fani dinamovisti. Sunt Jaime Penedo si vreau sa va transmit imbratisari, distractie placuta si sa aveti un Craciun fericit!",…

- Politia Romana a publicat, duminica, pe pagina sa de Facebook, un mesaj inedit de avertisment in versuri, prin care le transmite oamenilor sa aiba grija pe cine lasa sa intre in casa, pentru ca Mos Craciun se poate da drept ...

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj cu prilejul Craciunului, precizand ca „cel mai frumos dar” care poate fi facut in aceasta perioada este aratarea aprecierii și recunoștinței fața de cei din jur. „De Craciun, gandul ne poarta catre casa, indiferent cat de departe am fi. Acasa…

- De 12 ani viața interpretei a devenit mai frumoasa. Nelly Ciobanu este o mamica mindra. Se pare ca fiica ei, Mirela impartașește aceeași iubire pentru muzica. Astazi aceasta implinește 12 ani, iar mama ei a ținut sa ii transmita un mesaj pe o rețea de socializare și sa ii dedice melodia „Speranța”.…

- Liviu Varciu s-a intors din indepartata Asie, dupa ce a parcurs aproape 5.000 de kilometri prin Vietnam, Laos, Cambodgia si Thailanda alaturi de Andrei Stefanescu. Carismaticul artist s-a filmat in masina in timp ce a facut public un mesaj. Filmarea incepe cu el in timp ce este incruntat si are cateva…

- Trei persoane și-au pierdut viața în urma unui cumplit accident de tren care a avut loc în SUA. Aproximativ 77 de pasageri și șapte membri ai echipajului se aflau în tren în momentul respectiv, iar zece persoane au fost ranite. "Accidentul de tren care a…

- Prietenii adevarați se suna unul pe celalalt in zilele de naștere, insa nu uita nici de rețelele de socializare. A fost ziua lui Taylor Swift miercuri, iar prietena ei Selena Gomez i-a transmis numai urari de bine și un mesaj emoționant. Asta pe Instagram, pentru ca nu știm ce și-au vorbit la telefon.…

- Igor Dodon a prezentat marti, 12 decembrie, raportul de activitate pentru un an de mandat prezidential. Seful statului s-a laudat cu mai multe reusite, iar la capitolul nereusite presedintele a dat vina pe guvernare.

- Sambata, 9 decembrie, cu incepere de la ora 09.30, Sala de Spectacole a Centrului Cultural Jean Bart Tulcea a gazduit Gala Voluntarului Tulcean, eveniment finantat de Consiliul Judetean Tulcea, informeaza CJ Tulcea.Manifestarea, constituita sub forma unui spectacol, a beneficiat de prezenta numeroasa…

- Filosoful Mihai Sora, in varsta de 101 ani, se afla, duminica, in mijlocul protestatarilor din Iasi. El le-a transmis sa nu cedeze, sa nu renunte la proteste pana cand nu vor avea castig de cauza. „Fiti fermi, nu slabiti protestele pana nu aveti castig de cauza”, a transmis Sora intr-o interventie la…

- Oamenii au inceput sa se stranga din nou in fata Palatului Parlamentului pentru a protesta impotriva modificarilor aduse Legilor Justitiei. Potrivit Realitatea.net, la aceasta ora sunt prezenti cateva zeci de protestari. Daca sunteti in Bucuresti, mergeti la Parlament La intrarea de la Izvor inteleg…

- Fostul presedinte al Romaniei, Ion Iliescu a postat pe blogul sau un mesaj la disparitia Regelui Mihai. "Am aflat cu tristete vestea incetarii din viata a fostului suveran al Romaniei, Mihai I. Viata sa, intr un secol agitat, plin de violente si de schimbari dramatice, nu a fost nici simpla, nici usoara.…

- Patrick, fiul cel mare al Mihaelei si al lui Cristi Borcea, si-a serbat ziua de nastere. Fosta sotie a lui Borcea a tinut sa-i transmita un mesaj public baiatului ei, care a devenit barbat in toata regula.

- Actrița Jacqueline Bisset a transmis un mesaj romanilor, cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei. “Happy 99th aniversary of your beautiful country – Romania! May your dreams come true! Noroc ! Jacqueline”, a transmis actrița. In urma cu doi ani de zile, Jacqueline Bisset a vizitat și Alba Iulia. Mai…

- Prezentatorul de televiziune Mihai Morar i-a transmis un mesaj Oanei Zavoranu dupa ce aceasta a donat o parte din hainele și accesoriile sale. Miercuri, 29 noiembrie 2017, Oana Zavoranu a uluit pe toata lumea dupa ce a decis sa iși imparta o parte din hainele și accesoriile. A fost o mare de oameni…

- Elevul din Turceni, supranumit „Micul Base”, a transmis un mesaj emoționant de Ziua Naționala a Romaniei. Elevul Petre Scurtu sau „Micul Base”, cum a fost supranumit, a transmis un videoclip emoționant in care iși marturisește dragostea pe care o simte fața de Romania. Baiatul de 13 ani este preocupat…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a transmis un mesaj de unitate naționala in cadrul ședinței solemne care a avut loc astazi la Palatul Administrativ de Ziua Naționala a Romaniei. La ședința au participat atat consilieri județeni, primari din intreg județul, alaturi de care…

- Barack și Michelle Obama le-au adresat felicitari prințului Harry și logodnicei sale, actrița americana Meghan Markle, cu prilejul anunțarii viitoarei lor casatorii in primavara anului 2018.

- La Congresul Ligii Aleșilor Locali (LAL) al Partidului Național Liberal, PNL Arad a fost prezent cu 51 de delegati. Dintre acestia, primarul orasului Pecica, Petru Antal, a fost ales membru al noii structuri de conducere. Pe langa alegerea noii conduceri, Congresul a adoptat doua Rezolutii: „Aniversarea…

- Liderul USR a șocat și a transmis ca dorește sa-l vada pe Liviu Dragnea in inchisoare, inscris in Uniunea Scriitorilor din Romania, pregatind și un tricou in dungi. Goțiu a facut mai apoi apel la proteste duminica. ”Am un dor: Liviu Dragnea... inscris in USR. Sa nu fiu ințeles greșit: in Uniunea…

- Trecerea in nefiinta a Stelei Popescu i-a indoliat si pe oamenii din fotbalul romanesc! Retras din activitate, Ciprian Marica (32 de ani) a transmis un mesaj emotionant in memoria regretatei artiste.

- Libertatea a aflat detalii despre primele momente in care Stela Popescu, actrița in varsta de 81 de ani, a fost gasita moarta propria locuința. Trupul neinsuflețit era prabușit in marchiza casei – o incapere de genul unui antreu, de mici dimensiuni și destul de intunecoasa. In prima faza, din cauza…

- Mara Banica si-a sarbatorit ziua de nastere, iar fanii si prietenii apropiati au fost alaturi de ea si i-au transmis numai urari de bine si aprecieri. Printre vedete s-a numarat si Oana Lis, care i-a scris un mesaj emotionant pe pagina de Facebook.

- Primarul Dorin Chirtoaca a afirmat, duminica seara, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa inchiderea sectiilor de votare, ca locuitorii Chisinaului au transmis astazi un mesaj pentru toata republica, boicotand referendumul initiat de socialisti impotriva sa, si i-a indemnat pe cetateni sa pastreze…

- T.Z, fata de doar 17 ani care s ar fi aruncat de pe podul feroviar din Cernavoda nu a fost gasita nici pana la aceasta ora. Potrivit ISU Dobrogea, operatiunile de cautare au fost reluate in aceasta dimineata.Alarma a fost data ieri la Cernavoda dupa ce tanara care se presupune ca s ar fi aruncat de…

- Monica Gabor traieste departe de fiica ei, Irinuca, cele doua se vad destul de rar. In aceasta dimineata, vedeta s-a trezit cu un dor imens de Irina si a facut o postare pe pagina sa de Facebook, in care marturiseste ca este tare mandra de realizarile ei.

- Simona Halep a fost premiata de Asociatia Tenisului Feminin (WTA), dupa ce românca si-a asigurat locul 1 WTA pâna la sfârsitul anului. În acest context, antrenorul Darren Cahill i-a transmis româncei un mesaj emoționant, potrivit Mediafax. Halep a fost invitata,…

- Prima conexiune intre doua calculatoare s-a realizat in urma cu 48 de ani, pe 29 octombrie 1969, cand s-au transmis pe rand, si au fost receptionate, literele L, O si G. Incepea astfel revolutia in domeniul comunicatiilor care s-a numit INTERNET, scrie tvr.ro.

- Simona Halep a devenit a 13-a jucatoare care incheie un sezon WTA pe prima poziție a calsamentului și a fost rasplatita pentru performața sa in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Singapore. Pe langa trofeul pentru primul loc, romanca a primit și un inel cu diamante de la renumita companie de bijuterii…

- Blake Lively a reusit sa se razbune pe sotul eu pentru urarea pe care i-a facut-o de ziua ei de nastere pe retelele de socializare, iar rezultatul a fost unul pe masura. Pe 26 august, Ryan Reynolds i-a transmis un mesaj de aniversare sotiei sale cu ocazia implinirii a 30 de ani. Actorul a postat o fotografie…

- Fetița lui Liviu Varciu a implinit o luna. Anda Calin a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj emoționant pntru micuța ei. L iviu Varciu și Anda Calin au devenit parinți in urma cu o luna . De atunci viața lor s-a schimbat complet. Formeaza unul dintre cele mai discrete…

- Actrita Pamela Anderson a tinut sa trensmita un mesaj de felicitare pentru producatorul de film italian la Hollywood Andrea Iervolini aflat la Arad. Initial s-a zvonit ca si actrita va fi alaturi de el in orasul de pe Mures, insa aceasta nu confirmase prezenta.

- Ziua Armatei Romane este sarbatorita, anual, la 25 octombrie. Cu aceasta ocazie, va fi arborat Drapelul national la sediile institutiilor militare, se va ridica Marele Pavoaz la bordul navelor militare maritime si fluviale si vor fi organizate ceremonii militare si activitati comemorative in toate garnizoanele…

- Lidia Buble alungata de pe scena.VEZI ce le-a transmis cantareata celor care au aruncat cu fructe in ea Lidia Buble a avut parte o experienta neplacuta zilele trecute, in timpul unui concert. Dupa ce s-a aruncat cu fructe in ea si a fost alungata de pe scena, vedeta a postat pe pagina de Facebook un…

- Intr-un mesaj postat pe contul personal de Facebook, Florin Calinescu ii ”pișca” puțin pe Liviu Dragnea. Nu este pentru prima oara cand timișoreanul il ia peste picior pe șeful PSD-ului. Cu umoru-i caracteristic, Florin Calinescu a mai abordat subiectul in mai multe randuri. ”Livulica iși deschide al…

- Ianis Hagi, fiul celui unuia dintre cei mai buni fotbalisti romani din toate timpurile, a implinit astazi 19 ani, ocazie cu care "Baciul" Gica Popescu i-a urat "la multi ani", printr-un mesaj postat pe pagina de Facebook.

- Caz incredibil cauzat de folosirea in exces al telefonului mobil. O tanara de 21 de ani și-a pierdut vederea! O domnișoara din Dongguan, China, a relatat ca totul a inceput intr-o seara, cand avea privirea incețoșata la ochiul drept. A stins telefonul și a adormit, crezand ca totul este cauzat de oboseala.…