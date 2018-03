Stiri pe aceeasi tema

- Toate cele necesare intr-ale gradinaritului pot fi gasite in acest weekend, 23-25 martie 2018, la Alba Iulia. Consiliul Judetean Alba organizeaza manifestarea devenita deja tradiție si ajunsa la cea de a X-a editie – Targul Gradinarului. Acesta se va desfașura pe Latura de Vest a Cetații Alba Carolina,…

- In data de 20 martie 2017, la Tribunalul Alba, a fost pronunțata, in ședința publica, sentința penala in dosarul prin care a fost condamnat inculpatul L.M.M. la pedeapsa detențiunii pe viața și 5 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 alin.1 lit.a, b, Cod penal,…

- ASSIST Software invita studenții interesați sa inceapa o cariera in IT, la cea de-a X-a ediție "Porți Deschise ASSIST Software", miercuri, 21 martie, de la ora 11:00, la Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, in Aula din Corpul E. Evenimentul este organizat in ...

- Cea de-a patra editie a celui mai nou sezon “iUmor”, difuzata duminica seara intre orele 20.00 și 22.21 la Antena 1, a fost lider de audiența la nivelul publicului comercial cu varste cuprinse intre 18-49 de ani.

- Piața localurilor din Alba Iulia s-a mai imbogațit cu un nume. Carciuma „LAs FIERBINȚI”, amplasata in cartierul albaiulian Arnsberg, și-a primit primii clienți. Pereții sunt tapetați cu pozele actorilor din celebrul serial de televiziune iar intr-un colț exista un televizor unde producția respectiva…

- Toate cele necesare intr-ale gradinaritului pot fi gasite la Targului Gradinarului 2018! Va invitam sa veniți sa intampinam primavara, in perioada 23-25 martie 2018, pe latura de vest a Cetații Alba Carolina din Alba Iulia, intre orele 1000-1800. Evenimentul reuneste si promoveaza producatori si distribuitori…

- Astazi, 12 martie, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a gazduit cea de a X a reuniune a Trilateralei Romania Bulgaria Grecia, la care au participat Ekaterina Zaharieva, ministrul afacerilor externe al Bulgariei, respectiv Nikos Kotzias, ministrul afacerilor externe al Greciei.Discutiile…

- Ziua Internationala a Femeii va fi sarbatorita la Sebes, intr-o gala dedicata doamnelor de succes, gazduita de Centrul Cultural „Lucian Blaga”, joi, 15 martie 2018, incepand cu ora 18,00. Evenimentul se afla la cea de-a doua editie si isi propune sa sarbatoreasca doamnele Sebesului care au excelat in…

- Pe o vreme buna pentru fotbal, cu 12 grade in aer, dar cu un teren care nu a fost pe masura asteptarilor, in jur de 150 de spectatori au luat parte la meciul de fotbal dintre echipele Atletic Olimpia si AS Viile Dejului, in cadrul primei etape a returului ligii a IV-a. Spectatorii de pe …

- Astazi si maine, la Iasi, se desfasoara o noua editie a Targului de Cariere. Organizatorul evenimentului, Ioana Oros, a precizat ca participa peste 60 de companii si aproximativ 20 la suta dintre acestea ofera locuri de munca in domeniul IT. Astazi standurile sunt deschise pana la ora 19 iar maine targul…

- Politistii din Alba Iulia le-au oferit flori doamnelor si domnișoarelor pe care le-au oprit astazi in trafic, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, recomandandu-le totodata, sa conduca prudent, sa poarte centura de siguranța și sa respecte limitele de viteza. Doua echipaje de poliție au oprit, joi,…

- Femeile care au profitat de vremea frumoasa au ieșit la plimbare in Parcul Afgan au avut parte de o supriza placuta. Doi polițiști cavaleriști au imparțit flori, felicitari și zambete cu ocazia zilei Internaționale a Femeilor.

- Sucevenii care vor sa puna in gradina rasaduri de plante tradiționale pot obține gratuit semințele necesare joi, 8 martie, incepand cu ora 11:30, la Piața Mare, de pe strada Petru Rareș.Evenimentul „Semințe Libere - Semințe Bucovinene", aflat la prima ediție, este organizat de Asociația ...

- Sculptura „Inocența” a maestrului Marcel Guguianu a fost cumparata cu 600 de euro la licitația dedicata Marțișorului. Tot atunci a fost cumparat și tabloul „Flori de primavara” al pictorului Nicolae Tonitza. Galeriile Artmark au organizat, pe 28 februarie, „Licitația de Marțișor II – Pictura și sculptura”,…

- Centrul de Relații Internaționale din cadrul Universitații „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia organizeaza, in perioada 5-9 martie 2018, prima ediție a targului Erasmus+ (UAB’s Erasmus+ Fair). Sunt așteptați toți studenții UAB interesați de mobilitațile internaționale de studiu sau practica Erasmus+.…

- Calatoria planetara a continuat si vinerea aceasta, iar talentul autentic a fost cautat prin orice mijloc, in toate colturile lumii, si a fost prezentat si in cea de-a treia editie Romanii au talent!

- Primaria Municipiului Iasi a eliberat un numar de 279 de avize de principiu, valabile pana in data 9 martie, pentru amplasarea de masute pliante in vederea comercializarii de martisoare si flori naturale. Zonele pentru care sunt eliberate avizele de principiu pentru masute pliante pentru comercializarea…

- Au inceput pregatirile pentru festivalul intitulat „Sarbatoarea oualor roșii”. Evenimentul, organizat de Primaria Intorsura Buzaului, impreuna cu Centrul de Cultura al județului Covasna și Casa de Cultura a orașului Intorsura Buzaului și va avea loc in a treia zi de Paște, la Caminul Cultural din Bradet.…

- Un numar record de 50 de echipe de robotica din 26 localitați din Moldova și Romania, ghidate de 80 de antrenori, au luat parte la cea de-a patra ediție a FIRST LEGO League Moldova, desfașurata in perioada 24-25 februarie 2018 la TEKWILL. Competiția a adus impreuna peste 500 de persoane și a constituit…

- A doua editie a sesiunii de confesiuni "Microistoria. Povesti adevarate spuse pe viu" va avea loc luni, 5 martie, de la ora 20.00, la ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti, strada Lipscani nr. 84-90.

- Tinerii antreprenori, cu o idee de proiect inovatoare in domeniul digital, se pot inscrie in cursa pentru premiile Be an Innovator, in valoare totala de 14.000 de euro, acordate de BearingPoint. Firma de consultanța din domeniul managementului și tehnologiei incurajeaza, din nou, studenții sa participe…

- Gala Naționala a Excelenței in Asistența Sociala ii va desemna pe cei mai implicați profesioniști in acest domeniu. Anca Man, asistent social in cadrul Asociației SM Speromax Alba, reprezinta județul Alba la doua din categoriile competiției. Tanara este nominalizata pentru premiul Asistentul social…

- Dalema West SRL, in calitate de beneficiar, in parteneriat cu Asociația Excelența Apulum, Tell-US Consulting SRL, Asociația Intercomunitara de Dezvoltare Alba Iulia, Jam Business SRL și Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, are onoarea de a va invita sa participati…

- Man Booker Prize va avea o editie speciala, organizata pentru a marca 50 de ani de la infiintare, in cadrul careia va fi premiata cea mai buna carte din ultima jumatate de secol, scrie NEWS.RO, citand BBC.Citeste si: Germania da o lovitura GREA Romaniei: Decizia devastatoare a ministrului…

- Flori - in special trandafirii sunt considerati cel mai romantic cadou. De ce sa nu o surprinzi cu un buchet mare de trandafiri rosii?Ciocolata - mai ales cea in forma de inimioare va fi intotdeauna un cadou potrivit pentru o asemenea zi.

- In perioada 9-11 februarie, ARDOR - Asociația Romana de Dezbateri, Oratorie și Retorica, și Clubul de Dezbateri "CNPR Debate Club", in colaborare cu Colegiul Național "Petru Rareș","Interact Suceava – Bucovina" și "Rotary Club ...

- Șefa DNA, Laura Codruta Kovesi, spune ca este in pregatire un studiu privind achizitiile publice din domeniul sanatatii, intrucat cazurile din ultimii ani arata ca exista scheme de fraudare a bugetului de stat cu sume foarte mari.

- Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din România, NEVERSEA va avea loc în perioada 5-8 iulie 2018, în Constanța. Povestea NEVERSEA continua și în 2018 cu experiențe unice, artiști în premiera în România și cu cei mai frumoși…

- "Nu cred așa ceva", a fost prima reacție a noului ministru al Turismului, Bogdan Trif, atunci cand a aflat de la reporterul Profit.ro ca site-ul romania.travel nu mai funcționeaza. In scurt timp, insa, a revenit cu o declarație in care a explicat ce se intampla cu portalul oficial de turism al Romaniei.…

- În raportul de activitate pe anul 2017, au fost enuntate principalele rezultate ale institutiei în domeniile prevenirii si combaterii coruptiei. Astfel, în perioada de referinta, ofiterii Centrului au depistat 881 de infractiuni, dintre care 698 de acte de coruptie si conexe…

- IPJ Alba a desfașurat o actiune cu efective marite, in municipiul Alba Iulia si pe raza localitatilor rurale arondate, pentru cresterea gradului de siguranta publica si prevenirea si combaterea infracțiunilor si contravențiilor. Au fost legitimate 293 de persoane, verificate 241 de autovehicule si…

- La Sala de lectura a Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba sunteti invitati, miercuri, 31 ianuarie 2018, incepand cu ora 17.00, la prima editie din acest an a Clubului de Lectura ,,Lectur Alba”. Cele doua carți propuse de membrii clubului pentru lectura sunt: „Cititorul”, de Bernhard Schlink și”…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a fost sambata la schi, in Muntii Sureanu, in judetul Alba, zona numita si „Elvetia Romaniei” datorita faptului ca domeniul se afla la cea mai mare altitudine din tara, scrie Mediafax. Potrivit Aceleași surse, șeful statului a fost fotografiat in timp ce astepta…

- Ioana Bran (31 ani), actuala secretara a Camerei Deputatilor, deputat PSD de Satu Mare, este propusa a fi ministrul Tineretului si Sporturilor in guvernul condus de Viorica Dancila. Potrivit presei locale, Ioana Bran este fiica cea mica a milionarului din Satu Mare Ioan Bran, patronul Distileriilor…

- Serviciul Public Local Salvamont și Poliția Locala Brașov au un semnat, de curand, un parteneriat in vederea menținerii unui climat de siguranța și civilizație in stațiune. Conform Regulamentului privind conduita schiorilor/snowboarderilor pe domeniul schiabil al municipiului sunt zece restricții de…

- Medicii salajeni se intalnesc, la finele acestei saptamani, la cea de-a doua editie a Balului Medicilor. Evenimentul va avea loc sambata, 20 ianuarie, la Restaurant Transilvania, in organizarea Colegiului Medicilor Salaj. Dupa succesul de care s-a bucurat editia din 2017 – una care s-a remarcat prin…

- Cei mai bogati oameni din Europa, dar si personalitati importante ajung, in aceasta dupa amiaza, la conacul din Bihor al lui Ion Tiriac pentru a incepe controversata vanatoare de mistreti organizata in fiecare iarna. Primii milionari care au ajuns la aeroportul din Oradea sunt designerul Stefano Ricci…

- Connect-R a compus alaturi de DJ Sava o piesa pentru Antonia. Inițial, melodia ar fi trebuit sa se numeasca "Flori de Gheața", insa cei doi artiști au stabilit ca ar fi mai bun un titlu simplu. Așa s-a ajuns la "Adio".

- Ambasada Frantei in Romania, in parteneriat cu Business France si Camera franceza de Comert si Industrie din Romania (CCIFER), lanseaza prima editie a concursului "Orasul durabil", deschis tuturor comunitatilor - judete, municipii, orase, comune - care premiaza initiativele inovatoare din domeniul…

- O delegatie a Consiliului de Securitate al ONU a intreprins o vizita in Afganistan pentru a evalua situatia din domeniul securitatii in tara ravasita de razboi, in cursul careia s-a intalnit cu conducerea guvernului afgan, fara accesul presei, potrivit unui anunt facut luni de Palatul Prezidential,…

- Un grup de cercetatori germani sustine ca, in pofida criptarii, hackerii pot accesa informatiile din grupurile de discutii ale aplicatiei WhatsApp. Mai multi cercetatori germani din domeniul securitatii cibernetice au anuntat in cadrul conferintei pe teme de securitate Real World Crypto, care…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova a desfasurat in luna decembrie actiuni de control in domeniul relatiilor de munca si securitatii si sanatatii in munca, in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 251.500 lei. In domeniul relatiilor de munca, s-au efectuat 185 controale, in urma…

- In spatiul public sunt vehiculate o serie de ipoteze si scenarii cu privire la o posibila unificare a Ministerului Cercetarii si Inovarii - MCI cu alte ministere, ca parte a unui posibil proces de reorganizare a structurilor guvernamentale. INCAS – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala…

- Emisiunea concurs „Exatlon“ a debutat duminica seara la Kanal D. Reality show-ul filmat in Republica Dominicana, acolo unde se infrunta cele doua tabere rivale, formate din vedete si oameni obisnuiti, a clasat postul in topul audientelor la nivel national.

- S.C. BEGLI EVENT S.R.L., cu sediul in Alba Iulia, incepe inscrierile pentru o noua serie de curs in specializarea ” Ospatar (chelner) Vanzator in unitațile de alimentație” . Firma este autorizata de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Varstnice și de Ministerul Educației și…

- O echipa de cercetatori de la University of New South Wales, Australia, sustine ca dispune de tot ce ii trebuie pentru a construi un reactor de fuziune nucleara care va fi capabil sa produca mai multa energie decat cea consumata, ce va functiona diferit fata de celelalte reactoare

- Chiar daca este este o sarbatoare laica, iar insemnatatea sa mai mult simbolica, Revelionul este așteptat cu multa nerabdare de intreaga omenire. Unii dintre semeni nu concep sa il lase sa treaca nemarcat de un festin, cu muzica și dans, in timp ce alții prefera sa il sarbatoreasca in familie ori cu…

- Administrația locala din Vadu Pașii continua sa dezvolte comuna pe toate palierele. Alte reușite au fost bifate chiar ieri de catre primarul Gheorghe Firon, care a reușit sa semneze doua proiecte importante pentru localnicii din Vadu Pașii, proiecte finanțate prin Programul National de Dezvoltare Locala…