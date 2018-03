Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Varciu și Anda Calin s-au pozat in cada plina cu spuma. Iubita artistului a postat imaginea pe Instagram, spre surprinderea prietenilor virtuali, care au șansa sa vada cea mai intima imagine cu cei doi. Liviu Varciu și mama fetiței lui formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. Cei doi traiesc…

- Kim Kardashian si Kanye West au devenit in ianuarie parintii lui Chicago, cel de-al treilea mostenitor al cuplului. Intrebata de jurnalistii ELLE daca se simte pregatita pentru inca un copil, Kim a spus ca momentan, atat casa, cat si inima ei, sunt foarte pline acum. Ea a mai declarat ca patru copii…

- Astazi o vezi mai tot timpul la TV, scoate foarte des noi melodii si este una dintre cele mai apreciate cantarete de manele de la noi, dar putini sunt cei care stiu cum arata atunci cand era un copil de doar cativa anisori.

- Compania de Apa Oltenia a anunțat intreruperea alimentarii cu apa potabila in localitațile de pe traseul conductei de transport a apei potabile Izvarna – Craiova, in intervalul luni, ora 10.00 – marti, ora 07.00, in scopul remedierii unei avarii la ...

- "Sunt exagerat de fidela partidului" Premierul Viorica Dancila a afirmat, duminica seara, ca este "exagerat de fidela" Partidului Social Democrat, precizând ca pune în aplicare programul de guvernare facut de PSD si de liderul partidului, Liviu Dragnea. Întrebata,…

- Jimmy Kimmel, una dintre vedetele de televiziune care au comentat posibila intalnire dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un, a remarcat faptul ca, impreuna, ei vor etala cele mai proaste doua coafuri din lume si ca se vor imprieteni.Invitatia la discutie…

- Dana Rogoz a povestit o intamplare care da coșmaruri oricarui parinte.Cea care a interpretat personajul Ambramburicai din “Abracadabra” a istorisit pe blogul personal o intamplare legata de Vlad, fiul ei.Vedeta a scris pe blogul ei cum l-a pierdut pe fiul ei, intr-un loc aglomerat, si cele cateva minute…

- Meghan Markle, viitoarea sotie a Printului Harry, a fost botezata recent in ritul Bisericii Anglicane. Evenimentul a avut loc inaintea nuntii celor doi. Aceasta va avea loc in luna mai a acestui an.

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale Craiova l-a identificat, ieri, pe autorul unui furt savarsit in ziua de 4 martie, cand oamenii legii s-au sesizat in urma unor fotografii postate pe o retea de socializare, cu privire la faptul ca o ...

- Kylie Jenner si Travis Scott au fost vazuti impreuna pentru prima data de cand au devenit parinti. Paparazzi i-au surprins in timp ce ieseau dintr-un hotel din Miami, iar Kylie a incercat sa-si acopere fata cu geaca, astfel incat sa nu se vada ca are un ochi vanat.

- Brigitte Nastase nu trece printr-o perioada foarte buna a vieții ei, mai ales dupa ce a decis sa divorțeze de Ilie Nastase. Vedeta s-a afișat la un eveniment monden din Capitala și era vizibil schimbata, in comparație cu celelalte apariații ale sale.

- Cum arata silueta lui Kylie Jenner dupa nastere Kylie Jenner a avut una din cele mai discrete sarcini din showbiz. Vedeta a ascuns ca este insarcinata pana in ultimul trimestru de sarcina, a evitat sa isi expuna public sarcina, astfel ca venirea pe lume a fiicei sale a starnit un adevarat taifun media.…

- Vedeta de reality tv Kim Kardashian West, in varsta de 37 de ani, a postat pe Instagram o fotografie cu Chicago, fiica sa nascuta in luna ianuarie de o mama surogat, informeaza luni Press Association. Imaginea are un filtru care le permite celor doua sa aiba urechi de ursuleti de plus si nasuri roz.…

- Actiunile Snap Inc. au scazut, joi, cu peste 6% dupa ce starul de reality show Kylie Jenner si-a exprimat dezaprobarea fata de modificarile in designul aplicatiei Snapchat, pe care a calificat-o drept „trista”. Vedeta a provocat, astfel, companiei pierderi de aproximativ 1,3 miliarde de dolari din valoarea…

- Credeai ca doar Donald Trump poate sa faca in așa fel incat acțiunile sa scada in urma unei declarații? Ei bine, nu! A fost o saptamana grea pentru aplicația Snapchat, care oricum se afla de aproape un an intr-o situație dificila. Update-ul aplicației de saptamana asta nu a fost primit cu aprecieri…

- Pe 1 februarie, Kylie Jenner devenea mama pentru prima oara, aducand pe lume o fetița perfect sanatoasa, pe care a decis s-o numeasca „Stormi”. Acum, la nici doua saptamani de la acest eveniment, Kylie s-a intors pe rețelele de socializare, acolo unde a absentat in cele noua luni de sarcina. Kylie,…

- Kylie Jenner este „in al noualea cer” de cand a devenit mama. Vedeta in varsta de 20 de ani a nascut primul ei copil si al iubitului ei, Travis Scott, o fetita, care a primit numele Stormi, in urma cu o saptamana. O sursa a spus pentru revista People, potrivit contactmusic.com: „Kylie este in al […]

- Postarea prin care Kylie Jenner anunța numele fetiței, cea mai populara din istoria Instagram, depașind-o pe cea in care Cristiano Ronaldo iși prezinta cel de-al patrulea copil. Kylie Jenner a postat, miercuri, pe Instagram o fotografie cu fetița ei nou-nascuta și anunța ca numele acestea este Stormi…

- Kylie Jenner a confirmat ca fetita ei si a partenerului ei de viata, Travis Scott, pe numele real Jacques Webster, se va numi Stormi Webster. Vedeta de televiziune, in varsta de 20 de ani, a postat ieri pe rețelele de socializare o fotografie adorabila cu micuța și a dezvaluit numele acesteia: Stormi…

- La inceputul saptamanii, Kylie Jenner a surprins pe toata lumea cand a anuntat ca a devenit mama. Vedeta de 20 de ani a nascut o fetita, iar vestea a declansat un val de reactii in presa scrisa si online.

- Fostul presedinte Traian Basescu cere suspendarea "revolutiei fiscale" ca urmare a efectelor negative pe care le constata si ii recomanda lui Liviu Dragnea sa o opreasca pe Lia Olguta Vasilescu de la "revolutia pensiilor".

- Primele poze cu copilul lui Kim Kardashian Kim Kardashian a devenit din nou mama, insa de aceasta data copilul a fost adus pe lume de o mama surogat. Vedeta este acum mama unei fetite, pe care o va boteza Chicago West. Micuta a fost prezentata publicului intr-o inregistrare video care anunta venirea…

- Kylie Jenner a nascut o fetita. Iata filmul sarcinii sale! VIDEO Despre sarcina lui Kylie Jenner s-a scris in nenumarate randuri, de cele mai multe ori cu semnul intrebarii, in conditiile in care vedeta de reality show a incercat pe cat posibil sa nu apara in public cu burtica la vedere si sa pastreze…

- Kylie Jenner a reusit imposibilul: si-a tinut ascunsa sarcina timp de 9 luni! Vedeta a revenit pe retelele de socializare pentru a face marele anunt si pentru a dezvalui faptul ca pe 1 februarie a adus pe lume o fetita.

- De cand s-a zvonit ca a ramas insarcinata cu rapper-ul Travis Scott, iubitul cu care avea o relatie de doar 5 luni, Kylie Jenner s-a retras din showbiz. Paparazzi au avut o misiune dificila: aceea de a obtine o fotografie cu ea, care sa confirme zvonurile.

- Una dintre cele mai indragite cantarete de pe scena muzicala romaneasca se bucura din plin de bucuriile iernii. Ultima isprava a Ralucai de la Bambi o sa lase pe toata lumea cu gura cascata. Vedeta a fost tavalita in zapada de i-au sarit fugii.

- Sofia Belu este una dintre cele mai tinere vlogerițe din Romania. La doar 5 ani are propriul canal de YouTube, pentru care se antreneaza de pe vremea cand avea 4 ani. Sofia a avut primul ei interviu pentru Libertatea unde a povestit ca-i place sa danseze, sa deseneze, sa se joace cu kendama și nisipul…

- Laurette a explicat care este starea de sanatate a mamei sale, care a avut nevoie sa fie operata de urgența. Laurette, care este mama unei fetițe , a tarit momente extrem de neplacute din cauza mamei sale, care a avut mari probleme la coloana. La postul de televiziune Antena Stars, laurette a explicat…

- Ianna Novac folosește un aliment ieftin, la indemana oricui, și care, potrivit spuselor sale, are un efect uimitor asupra tenului. Vedeta a furat reteta de frumusețe de la o rusoaica. Pe langa ingrijirea corespunzatoare aplicata feței, Ianna Novac a descoperit recent o masca ieftina, rapida și eficienta. “Nu…

- Creatorul de moda Catalin Botezatu se alatura juriului in emisiunea "Bravo, ai stil! All Stars", care va fi difuzata de Kanal D incepand din 22 ianuarie, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 16.30, aducand in competitie cele mai apreciate concurente din sezoanele precedente ale show-ului.Prima…

- In ultima perioada, Viorica de la Clejani a slabit destul de mult si pare a fi complet schimbata. Daca pana acum nu era deloc deranjata de kilogramele in plus, iata ca situatia s-a schimbat. Cantareata si-a schimbat radical regimul alimentar din motive de sanatate. De ceva vreme, Viorica de la Clejani…

- Viața Adrianei Bahmuțeanu pare sa fie, la inceput de an, mai complicata ca niciodata. Iar problemele de sanatate par sa se țina scai de vedeta. Astfel, dupa ce a luat decizia, din cauza problemelor de sanatate pe care le are, sa se retraga de pe micul ecran, Adriana Bahmuțeanu a ajuns, iarași, la spital.…

- In ultima perioada, Viorica de la Clejani a slabit destul de mult si pare a fi complet schimbata. Daca pana acum nu era deloc deranjata de kilogramele in plus, iata ca situatia s-a schimbat. Cantareata si-a schimbat radical regimul alimentar din motive de sanatate.

- Cum s-a distrat Oana Zavoranu de ziua ei și ce cadou a primit de la soț. Vedeta a recunoscut ca a exagerat și a baut peste masura de ziua numelui, Sf. Ion. Mai mult, cu ocaziua aniversarii numelui, Oana Zavoranu a primit de la soțul ei, Alex, un pisoi in valoare de 1.500 de euro. „Am copii de toate…

- Andreea Marin se afla la o cura de detoxifiere, unde este dispusa sa incerce tot felul de tratamente pentru a arata cat mai bine. Andreea Marin, care are o noua relație sentimentala , vrea sa fie intr-o forma fizica cat mai buna chiar de la inceput de an. Fosta zana a surprizelor se afla la un centru…

- Mihaela Borcea a gasit leacul pentru a avea energia necesara pentru a doua zi. Mihaela Borcea s-a confruntat in ultimii ani cu mai multe probleme de sanatate. Totul a inceput in 2011, atunci cand a fost la un pas de moarte, in urma unei intoxicații cu mercur. Vedeta a urmat fel de fel de tratamente…

- Adriana Bahmuteanu nu mai lucreaza la Antena Stars. Vedeta a facut chiar ea anuntul pe pagina de Facebook, unde a explicat ca a incetat colaborarea cu postul de televiziune din Baneasa, unde lucra de multi ani. Bruneta si-a motivat decizia printr-un mesaj pentru fanii sai.

- Iulia Vantur a transmis primul ei mesaj din noul an, 2018. Vedeta le-a facut urari fanilor ei și le-a mulțumit celor care au fost alaturi de ea. Iulia Vantur, care de cațiva ani s-a mutat in India, țara iubitului ei, starul bollywoodian Salman Khan , nu a uitat de prietenii ei virtuali. Vedeta le-a…

- Elena Basescu va avea parte de un Revelion de neuitat, pe care il va petrece alaturi de cele mai importante persoane din viața ei: cei doi copii, Sofia Anais și Traian Junior. Fiica cea mica a lui Traian Basescu a ales sa iși petreaca noaptea dintre ani la munte, in Romania. „Sunt cu cei mici la școal…

- Catrinel Sandu divorțeaza de tenismenul Gabriel Trifu. Vedeta a facut anunțul pe o rețea de socializare. „Fiecare sfarsit de an este o ocazie pentru a face un bilant. Pentru este mai mult de atat. Este incheierea unui capitol important din viata mea. Dupa separarea de mai bine de un an de zile, eu…

- E vremea Craciunului, deci vedetele s-au pus pe schimbari! Prima care a luat atitudine și a facut ceva nebunesc, putem spune, este Bianca Rus. Vedeta a renunțat la parul ei negru in favoarea nuanței de verde.

- Andreei Marin a implinit 43 de ani. Vedeta implinește 43 de ani și cu aceasta ocazie, le-a transmis prietenilor virtuali un mesaj emoționant. Andreea Marin spune ca a fost adusa in sacul lui Mos Craciun, iar ziua sa de nastere este o binecuvantare. „Barza nu a reusit sa ma aduca, din cauza gerului…

- Cu toate ca se afla in plin proces de divorț, Laurette nu-si neglijeaza copilul. Vedeta a demonstrat ca este o mama de nota zece. „Modelul de ciocolata” face tot ce-i sta in putinta sa o rasfete pe fiica ei, in preajma Sarbatorilor de iarna.

- Monica Tatoiu a ajuns in aceasta seara pe mana medicilor, dupa ce a suferit un accident. Cand a ajuns la spital, doctorii i-au dat o veste teribila. Vedeta a marturisit in urma cu putin timp ce i s-a intamplat.

- Proiectul Planorama din zona Baicului se anunta acum 10 ani unul de succes, iar mai multe vedete s-au grabit sa-si achizitioneze un apartament, chiar in stadiul de constructie. Andreea Balan a platit apartamentul ales cu banii jos, 90.000 de euro, in 2007, scrie WOWbiz.ro. Andreea Balan, despre…