- Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media au semnat o declarație în care își exprima îngrijorarea în legatura cu agresarea unei echipe de filmare a postului de televiziune Jurnal TV. ONG-urilor semnatare menționeaza ca luni, 5 martie, o echipa…

- Deja se știe ca în Florești animalele se plimba liniștite printre oameni și printre mașini. De-a lungul timpului, nenumarate fotografii mai mult sau mai puțin haioase au aparut pe rețelele de socializare și în presa. Au fost fotografiați porci, cai, șobolani, chiar și camile. De data…

- Lora și-a pus fanii pe ganduri cu ultimul mesaj postat pe contul de socializare. Artista traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Ionuț Ghenu, insa cei doi nu sunt pregatiți insa sa faca pasul cel mare. „In fiecare zi avem lupte de dus. Mai ales cu noi inșine. #luptatoare #fighter #avoastra…

- Trupa din Tiraspol, DoReDos, va reprezenta Moldova la Eurovision 2018. Caștigul trupei la selecția naționala Eurovision a starnit constroverse pe rețelele de socializare, nu in ultimul rand pentru ca au arborat drapelul regiunii transnistrene, așa cum au facut-o și atunci cand au caștigat concursul…

- Scriitorul Mircea Pora reușește sa aduca in mediul online viața satului banațean, cu tradițiile, glumele, dar și tristețile ei. The post Viața satului banațean, pe rețelele de socializare appeared first on Renasterea banateana .

- Antonia a plecat in urma cu cateva ore in Italia pentru a fi alaturi de fiica ei, scrie spynews.ro. Imediat cum a ajuns si-a anuntat prietenii de pe retelele de socializare ca este foarte fericita alaturi de Maya. Cunoscuta artista a filmat-o de mai multe ori si a postat imaginile pe retelele de…

- In 15 februarie, un roman s-a prezentat la secția de poliție din Vittoria sa denunțe faptul ca angajatorul i-a batut și a relatat ca alți doi romani au fost batuți grav, scrie gazetaromaneasca.com.Carabinierii au mers la fața locului. In interiorul uneia dintre cladirile darapanate in care…

- Gabriela Cristea si fiica sa, Bella Victoria Margot, sunt din ce in ce mai frumoase. De cand micuta acesteia si a lui Tavi Clonda a venit pe lume, le-a daruit parintilor foarte multa liniste si echilibru in familie.

- De cand s-a anuntat logodna Printului Harry cu Meghan Markle, fosta actrita este foarte deschisa in privinta secretelor sale de frumusete si a stilului de viata. Meghan Markle demonstreaza ca are incredere in ea si ca este multumita cu felul in care arata. „De fiecare data cand ii realizez…

- Cu modificarile la vedere, Alexandra de la Insula Iubirii le-a expus fanilor rezultatul interventiilor chirurgicale pe care le-a facut. Cu toate ca a dorit ca postarea fotografiilor sa fie un moment de bucurie, ea a primit nenumarate critici cu privire la aspectul ei.

- Despre Liviu Varciu și Anda Calin s-a spus ca s-au desparțit și ca nu mai locuiesc impreuna. Anda Calin a reacționat. Liviu Varciu formeaza un cuplu de ceva vreme cu Anda Calin, cea care i-a daruit o fetița, Anastasia, care urmeaza sa fie botezata . Recent, despre Liviu Varciu și Anda Calin s-a spus…

- Omul de afaceri Marcel Toader le-a marturisit amicilor sai din mediul virtual ca il bate gandul sa scrie despre experiențele amoroase și femeile din viața sa. Marcel Toader este din ce in ce mai activ și mai zambitor pe rețelele de socializare de cand a devenit din nou un barbat liber . Omul de afaceri…

- Andra si Catalin Maruta formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul autohton, atat pentru viata persoanala, cat si pentru familia frumoasa pe care o au. Cantareata munceste foarte mult, drept dovada este una dintre cele mai bune artiste din Romania, insa nu spune nu, cand vine vorba…

- National Portrait Gallery a prezentat luni portretele fostului presedinte si primei doamne a SUA Barack si Michelle Obama, pictate de artistii Kehinde Wiley si, respectiv, Amy Sherald, relateaza online ziarul spaniol ABC. A trecut un an de cand au parasit Casa Blanca, dar Barack si Michelle…

- CHIȘINAU, 12 feb — Sputnik. Timur Batrutdinov a anunțat data la care se va casatori cu Olga Buzova — nunta va avea loc pe data de 28 septembrie, în Spania. Ce-i drept, acest lucru se va întâmpla în cazul în care cei doi nu-și vor gasi, între…

- LIPSA DE PROFESIONALISM… Infrangerea de duminica, cu CSM Focsani, scor 21-16, agita si mai mult apele, si asa tulburi, din interiorul comunitatii HC Vaslui. Imediat dupa meci, fanii echipei si-au exprimat nemultumirile pe retelele de socializare, insa au fost taxati, birjareste, de cel care se ocupa…

- Nu trece nicio zi fara ca familia Kardashian sa fie in prim plan. Dupa ce mezina clanului, Kylie Jenner, a surprins o lume intreaga dupa ce a anutat ca nascut o fetita la inceputul lunii februarie, acum a venit randul lui Kim sa fie in centrul atentiei.

- 80% dintre victimele pedofililor sunt elevi de pana in 10-11 ani. Foarte curand, la nivel european, se va implementa o masura prin care copiii și adolescenții pana in 16 ani vor putea avea cont pe rețelele de socializare numai cu acordul și semnatura parinților. Cea mai puternica motivație care a condus…

- Adelina Pestritu a anuntat in aceasta dimineata ca ea si iubitul ei, Virgil, vor deveni parinti. Liviu i-a urat sa fie intr-un ceas bun si ca se bucura pentru ea, dar el acum are viata lui. Imediat dupa ce a transmis acest mesaj, a postat pe retelele de socializare o fotografie cu fetita lui.

- Este ziua mamei Marei Banica, prilej cu care vedeta a scris un mesaj foarte emotionant pe retelele de socializare, profitand de faptul ca cea care i-a dat viata nu are conturi pe retelele de socializare.

- Facebook va pune accentul pe informatiile locale difuzate in fluxul de stiri al utilizatorilor, modificare operata initial in SUA, apoi in alte tari, pentru a limita dezinformarea, transmite AFP. "Informatiile locale contribuie la crearea unei comunitati, pe internet si in viata reala",…

- Versiunea in limba chineza a hitului ''Despacito'', o colaborare intre cantaretul singaporez JJ Lin stabilit in Taiwan si solistul portorican Luis Fonsi, face furori pe retelele de socializare de Asia, desi este vorba de o varianta mai conservatoare si mai putin senzuala decat cea…

- Feli este foarte suparata ca cineva i-a spart contul de Instagram si a postat diferite filmulete care nu ii fac cinste cantaretei. Vedeta trece prin momente dificile si marturiseste ca nu este ea in acele filmulete, in care canta manele.

- Autoritațile turce au arestat zeci de persoane pentru "raspandire de propaganda terorista" cu privire la incursiunile armatei in Siria, conform unui reportaj al televiziunii de stat. Astfel, numarul acestor deținuți, printre care se afla politicieni, jurnaliști și activiști, se ridica la aproape 100…

- Essena O'Neill este un model australian de 18 ani care sustine ca social media nu reprezinta viata reala. Modelul are peste 600.000 de fani pe Instagram si spune ca facea cu usurinta 2000 de dolari australieni pe fiecare postare. În octombrie anul trecut, ea a sters peste 2.000…

- Desi Moldova are nevoie de protectia spatiului mediatic impotriva infiltrarilor externe periculoase pentru procesele democratice interne, mecanismul de interdictii propus de Partidul Democrat contine o serie de lacune, scrie analistul politic Dionis Cenusa intr-un articol de analiza pentru Agentia IPN.

- Cu pruncul la piept, Andreea isi leagana si ea durerea in... surdina. La doar 19 ani, fata se simte bantuita si haituita de propriul barbat. Omul cu 17 ani mai in varsta decat ea, omul care, acuza tanara, i-ar fi transformat viata in cel mai oribil cosmar.

- Internetul are și parți bune, care merita apreciate, caci a facut viața sa fie mult mai ușoara, oferindu-ne posibilitatea sa aflam tot felul de informații utile și interesante doar la un click distanța. Insa, dincolo de acest aspect, conectarea ne poate afecta atat sanatatea, cat și calitatea vieții.…

- Actrita Meghan Markle, viitoarea sotie a printului Harry, s-a conformat unei reguli nescrise a familiei regale britanice si si-a sters toate conturile de pe retelele de socializare, informeaza rtl.fr. Fanii actritei din serialul ''Suits'' si cei care o vor iubi in noul…

- Meghan Markle, logodnica printului Harry al Marii Britanii, si-a inchis toate conturile de pe retelele de socializare, urmand sa isi transmita mesajele online doar pe contul oficial al Palatului Kensington, resedinta oficiala a logodnicului ei, informeaza closermag.fr.

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, a afirmat, miercuri, ca isi doreste instituirea unei legislatii menite sa contracareze raspandirea stirilor false pe retelele de socializare, argumentand ca acestea reprezinta o amenintare la adresa democratiilor liberale, relateaza Associated Press.

- NOUTATE… Sa faci vin de mure, pare o idee nebuneasca. Insa pentru un tanar avocat din Bucuresti, care s-a indragostit iremediabil de meleagurile Vasluiului, a face vin din mure este cea mai mare provocare a vietii sale. In urma cu 3 ani, in primavara anului 2015, Ciprian Barbuceanu a cumparat cateva…

- Pe rețelele de socializare a fost publicat un video cu un buldog numit Danyu, care locuiește in China. In filmuleț, ciinele se zbenguie, patinind cu skateboardul. Mai mult, el demonstreaza o abilitate remarcabila in acest sport. Videoclipul publicat pe pagina de Facebook a People's Daily, China, a adunat…

- In noaptea de Revelion, Elena Udrea a facut public un mesaj in care, pe langa urari, dezvaluie un fel de ritual pe care ea il are inainte de inceperea unui nou an. Elena Udrea, in varsta de 44 de ani , este una dintre persoanele publice din Romania care ține frecvent legatura cu fanii lor de pe rețelele…

- Discursul președintelui Igor Dodon, in noaptea dintre ani, a fost și de aceasta data parodiat. Pe rețelele de socializare, internauții au postat imagini prin care și-au exprimat reacțiile la cele spuse de președinte.

- Cel mai greu lucru este sa intuiesti cum va fi anul 2018. Ce se va intampla stimS vor continua certurile. Care vor fi consecintele? Nu stim. Cert este ca se poate intampla orice. Cu conditia ca Liviu Dragnea sa fie scos de la conducerea PSD. Daca la carma partidelor raman liderii actuali lucrurile se…

- Rihanna este in doliu, dupa ce unul dintre verii sai a fost impuscat mortal, in Barbados. Pe retelele de socializare, celebra artista a urmcat mai multe imagini cu ruda sa si cu tag-ul #endgunviolence.

- Simona Halep a facut senzație la petrecerea de la turneul demonstrativ din Thailanda. Cum a aparut imbracata romanca de 26 de ani, nr. 1 WTA. Simona Halep a fost in centrul atentiei la petrecerea organizata inainte de turneul demonstrativ de la Hua Hin. Romanca a venit la eveniment intr-o tinuta extrem…

- Se cunoaște deja ca Diana și ispita Andy au avut o relație, nu foarte lunga, insa oare acesteia i s-a facut dor? Fotografia pe care a postat-o Diana pe rețelele de socializare a starnit reacția internauților.

- Un barbat și-a omorat soția in bataie și se lauda pe rețelele de socializare unde a postat imagini cu felul in care arata tanara inainte de a intra in coma, scrie gorod48.ru Imaginile postate pe rețelele de socializare o arata pe femeia desfigurata așezata pe o canapea cu rani ingrozitoare…

- Sfaturi etrem de importante ale specialistilor pe care trebuie sa le luam in seama. De Sarbatori, feedul conturilor de socializare se umple de urari, dar si de fotografii ale prietenilor care posteaza fie imagini din vacanta pe cine stie ce meleaguri exotice sau chiar poze cu cozonacii perfecti facuti…

- Serban Huidu a reușit sa starneasca furia pe rețele de socializare, cu o postare legata de crima comisa de Magdalena Șerban la metrou, la stația Dristor. Fostul carcotaș a postat pe pagina sa de facebook un mesaj care a redeschis Cutia Pandorei, Huidu alegandu-se cu nenumarate critici. Reamintim ca,…

- Politia Romana face un apel catre cetatenii care vor sa participe la manifestari publice sa isi exercite dreptul la libera exprimare fara violenta si intr-un mod civilizat. De asemenea, daca sunteti martorul unei infractiuni va rugam sa apelati numarul de urgenta 112. In aceste zile, pe retelele sociale,…

- Foarte multe persoane au comentat la postarile femeii care par desprinse din filmele de groaza, in care relateaza diferite episoade tragice din viata sa, nu foarte coerente. Foarte multe persoane care se aflau in lista de prieteni i-au comentat acesteia.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, le-a transmis duminica un mesaj protestatarilor in care i-a rugat ca, in afara de informatiile pe care le preiau de pe retelele de socializare, sa faca un efort sa citeasca proiectul de modificare a legilor justitiei. "Pentru cei care protesteaza,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, le-a transmis duminica un mesaj protestatarilor in care i-a rugat ca, in afara de informațiile pe care le preiau de pe rețelele de socializare, sa faca un efort sa citeasca proiectul de modificare a legilor justiției. "Pentru cei care…

- La inceputul lunii septembrie, Serena Williams a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, pe care a decis s-o numeasca Alexis Olympia Ohanian Jr., dupa tatal micuței, Alexis Ohanian. Acum, tenismena are tot felul de curiozitați maternale, pe care cauta sa și le satisfaca pe rețelele de socializare,…