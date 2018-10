Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin și-a ținut fiica departe de ochii curioșilor pana acum, insa astazi, vedeta le-a facut o surpriza fanilor și a postat pe contul de socializare o imagine in care apare alaturi de Violeta, in timp ce se joaca in curte. „Ziua poate fi mai frumoasa și plina de energie daca are și o porție…

- Rapperul Kanye West s-a intalnit cu Donald Trump si cu ginerele acestuia, Jared Kushner, joi, la Casa Alba, iar evenimentul a starnit reactii dintre cele mai diverse in media si pe retelele de socializare online, de la dispret la tristete, dar si declaratii de sprijin, potrivit Reuters.

- Pe Northie o știm cu toții, caci cea dintai nascuta a cuplului Kim-Kanye West este o rasfațata a rețelelor de socializare. Mezina cuplului, insa, a fost mai „scumpa” la vedere! Iata cea mai recenta imagine cu ea! Ea e Chicago! Luni, Kim le-a facut o surpriza fanilor internauți și a postat o fotografie…

- Inceputul celebritații familiei Kardashian-Jenner nu este deloc unul lipsit de controverse, așa ca atunci cand fiica de 5 ani a lui Kim a intrebat de ce mama ei este celebra, raspunsul nu putea fi unul 100% sincer.