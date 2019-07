Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a declarat luni ca spera ca atât Coreea de Nord cât și Statele Unite ar putea fi "puțin mai creative" atunci când cele doua parți vor relua discuțiile pentru a pune capat programului nuclear al Phenianului, scire Mediafax,…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri ca in cadrul vizitei sale in Asia, prilejuite de summit-ul G20, nu se va intalni cu omologul sau nord-coreean, Kim Jong-un, potrivit Reuters, potrivit mediafax.„Voi avea intalniri cu foarte mulți oameni, dar nu cu el”, le-a declarat…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca a primit urari de ziua de nastere intr-o 'scrisoare foarte prietenoasa' trimisa de liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza dpa. Presedintele nu a dat alte detalii cu privire la scrisoare dupa ce un reporter l-a intrebat despre Coreea de Nord…

- Președintele chinez, Xi Jinping, a ajuns joi dimineața în Coreea de Nord, unde efectueaza o vizita oficiala de doua zile, informeaza televiziunea chineza de stat, scrie Mediafax, citând Reuters. Aceasta este prima vizita oficiala a unui lider de la Beijing în Coreea de Nord…

- Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe de la Phenian a declarat ca acțiunea Statelor Unite tradeaza spiritul ințelegerii de la summitul din iunie 2018, intre liderul nord-coreean Kim Jong-Un și președintele SUA, Donald Trump. Cu ocazia acestui summit, desfașurat la Singapore, cei…

- Justitia americana a anuntat joi ca a confiscat ”Wise Honest”, pe care-l acuza ca a incalcat sanctiunile internationale exportand carbune si importand masini.Nava a fost blocata anul trecut in Indonezia, iar capitanul sau este anchetat de catre autoritatile indoneziene.In iulie,…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean, Moon Jae-in, au avut marti o convorbire telefonica de 35 de minute in care au discutat si despre modalitatile de a continua dialogul cu Phenianul, a precizat Yonhap.Donald Trump a mentionat luna trecuta in fata presei, intrebat…

- Presedintele american si omologul sau sud-coreean Moon Jae-in au avut marti o convorbire telefonica de 35 de minute in care au discutat si despre modalitatile de a continua dialogul cu Phenianul, a precizat Yonhap. Donald Trump a mentionat luna trecuta in fata presei, intrebat daca are in…