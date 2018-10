Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei conferinte de presa, prim-Ministrul Pavel Filip a dezmintit toate acuzatiile in adresa Partidului Democratic ca oamenii au fost adusi cu forta la adunarea nationala de duminica in PMAN.

- Angajații unui spital din statul Idaho, S.U.A., s-au gandit sa iși arate recunoștința pentru familiile donatorilor de organe printr-un gest emoționant. La spitalul St. Luke’s Meridian, ce aparține statului american Idaho, din zona Pacificului de Nord-Vest, fiecare donator de organe parasește salonul…

- BepiColombo, prima misiune spatiala europeana spre planeta Mercur, lansata cu succes sambata, se afla in prezent in "mod de croaziera" si a inceput o calatorie de 8 miliarde de kilometri catre cea mai mica planeta din Sistemul Solar, care este si cea mai apropiata fata de Soare, informeaza PA.…

- „Pentru Justitie si Democratie - va oprim din nou” - aproape 1.000 de persoane protesteaza duminica in Piata Victoriei. Oamenii isi manifesta nemultumirea fata de ordonanta de urgenta pentru legile Justitiei adoptata, luni, de Guvernul Dancila.

- Sâmbata, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au retinut pentru 24 de ore, un barbat in varsta de 22 de ani, din Turda, pentru comiterea infractiunii de tulburarea ordinii si linistii publice. În jurul orei 04:00, in timp ce se afla in…

- Oamenii de știința au anunțat descoperirea unui posibil nou tratament pentru leucemie, scrie realitatea.net.Cercetatorii de la Universitatea Stanford și Institutul Național pentru Sanatate (NIH) au descoperit ca o molecula, numita CD22, poate servi drept ținta suficient de

- Prim ministrul Viorica Dancila a avut astazi o intrevedere cu Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministru de stat pentru afaceri economice si comerciale al Emiratelor Arabe Unite, presedintele Companiei Abu Dhabi National Oil Company ADNOC .Discutiile au vizat identificarea celor mai potrivite modalitati de…

- Om de televiziune de peste 25 de ani, Andreea Esca a luat cu asalt, de ceva vreme, și mediul online, fiind o prezența constanta pe site-urile de socializare. Scrie, glumește cu admiratorii și posteaza fotografii, pe care refuza sa le retușeze, deși a devenit un trend sa-ți treci pozele prin tot felul…