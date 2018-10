Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu nu va merge singura la show-ul Asia Express, care va fi difuzat de postul TV Antena 1, ci va fi insoțita de una dintre cele mai importante persoane din viața ei. Bianca Dragușanu a acceptat sa faca parte din noul sezon al show-ului Asia Express. Vedeta, insa, nu va participa singura…

- Bianca Dragușanu a decis cu cine iși va lasa fetița pe durata cat va participa la emisiunea Asia Express. Victor Slav a fost scos din carți de vedeta. Bianca Dragușanu va participa in noua ediție a emisiunii „Asia Express” care, odata cu noua locație aleasa pentru show, se va numit „India Express”.…

- Meghan Markle poate spune, fara doar si poate, ca 2018 este cel mai bun an al ei. S-a casatorit cu Printul Harry, a devenit Ducesa de Sussex si, mai nou, a fost desemnata si cea mai bine imbracata personalitate. Potrivit celor de la revista People, publicatie care i-a acordat aceasta distinctie lui…

- Imbracata casual, necoafata, fara machiaj și un pic obosita așa și-a facut apariția in Shopping City Targu Jiu una dintre cunoscutele interprete de muzica populara din Targu Jiu. Maria Constantin a venit in aceasta dupa-amiaza pentru o tura de shopping alaturi de fiul ei in mall-ul din Targu…

- Cum arata Feli Donose in ultimul trimestru de sarcina. Artista a postat pe contul de socializare o fotografie in care iși expune mandra sarcina avansata. Alaturi de imagne, vedeta a scris și un mesaj pentru micuța ei. Imbracata intr-o rochie neagra și mulata, Feli și-a afișat cu drag burtica. „Te iubesc…

- "Sunt imbracata in mireasa, ma marit”, a spus Cosmina Pasarin cu zambetul pe buze in timp ce participa la un eveniment monden, unde a purtat o rochie de mireasa. „Teoretic nu trebui sa se incadreze intr-un tipar anume. Trebuie sa fie un om, uite, greu, sa fie un om care stie sa iubeasca, cred…

- Vedeta de reality show și creatoarea unei companii de cosmetice, Kylie Jenner, este pe prima poziție în topul celor mai bine platite celebritati de pe platforma de socializare Instagram, aceasta câstigând câte 1 milion de dolari pentru fiecare mesaj sponsorizat, conform…

- Amalia Enache se intoarce la Pro TV dupa doi ani de maternitate Amalia Enache a devenit mama pentru prima data in toamna anului 2016. Sunt aproape doi ani de cand se afla in concediu de maternitate, perioada in care s-a dedicat complet sarcinii si cresterii micutei, alaturi de care a calatorit des peste…