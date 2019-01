Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Romania a terminat pe locul 4 la Campionatul European de Handbal feminin din Franța, "tricolorele" au plecat in vacanța pentru a se relaxa dupa un turneu obositor. Una dintre cele mai frumoase handbaliste ale Romaniei, Cristina Florica, 26 de ani, a plecat in Dubai, acolo unde profita de vremea…

- Trei milioane de euro au fost furate din conturile a 500 de oameni. Iar principalii suspecti sunt membrii a cinci grupari infractionale din Romania. Zeci de suspecti au fost astazi retinuti de procurorii antimafia. Sunt banuiti ca au golit conturi din Europa, dar si din Mexic.

- Deși este concurent in Asia Express, cel mai dur reality show al momentului, contesa digitala Ana Morodan nu renunța sub nicio forma la elementele de fashion care ii sunt caracteristice. Chiar daca are mereu ținute sport, cat mai lejere, Ana poarta de fiecare data un accesoriu care sa o scoata in evidența.…

- Viața de model nu e atat de roz pe cat pare. Ieșeanca Andreea Nicole Pricop este nevoita sa faca, insa, anumite sacrificii legate de alimentație, sport… in principiu intregul stil de viața! Cariera de model este o alegere indrazneața iar Andreea se numara printre romancele care sunt extrem de apreciate…

- Nguyen Phuong Khanh, din Vietnam, este prima reprezentanta din aceasta tara care castiga prestigiosul concurs de frumusete Miss Earth. Ea a castigat disputa cu frumuseti din alte 87 de tari, intre care si Romania. Miss Earth - Aer 2018 a fost aleasa Miss Austria, Melanie Mader, Miss Earth - Apa 2018…

- Chef Patrizia Paglieri, o italianca ce marturisește ca s-a indragostit de Romania, vorbește pe larg despre viața ei personala și felul in care s-a adaptat pe plaiurile mioritice, in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”.

- Procurorul-șef al Biroului de Extradari din Costa Rica, Laura Monge, a declarat ca nu exista un termen prevazut in legislația costaricana pentru realizarea extradarii, insa cazuistica in acest dosar ar putea dura chiar și opt luni. La mai bine de o saptamana de la momentul arestarii Elenei Udrea și…