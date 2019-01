Stiri pe aceeasi tema

- Iubita lui Ze Luis, atacantul lui Spartak Moscova, nu pierde nicio ocazia de a infierbanta bErbatii pe internet. Frumoasa brunetE, Alesenka Lusenka, lucreazE la o xcoalE de dans ca xi coregrafE, iar acest lucru se vede clar! }ntr-un filmulet, dansatoarea apare alEturi de Ze Luis, alEturi de care a dansat…

- Gabi Balint este indragostit pana peste cap de Luciana, astfel ca cei doi au petrecut zile de vis in Dubai, acolo unde au mancat bine, s-au plimbat, au vizitat si s-au bucurat unul de compania celuilalt. Cei doi indragostiti au petrecut o vacanta romantica in Dubai si s-au fotografiat…

- Skizzo Skillz este, fara indoiala, unul dintre cei mai fericiti barbati din Romania! Rapper celebru si bogat, artistul are o familie de nota 10. Iubita cantaetului arata demential, iar fiica acestuia este o printesa.

- Palatul Suțu din capitala, astazi sediu al Muzeului Municipiului București, situat in imediata vecinatate a Pieței Universitații, este un obiectiv destul de cunoscut. Altfel stau lucrurile insa cand vine vorba despre vila Suțu de la malul marii, un edificiu incarcat de istorie și legende, ridicat la…

- Salvamari care atrag toate privirile, cu trupuri de invidiat si constitutii atletice, vom mai vedea doar in filme! Pe plajele din Romania, la anul, vor aparea salvatori care ies din toate tiparele de pana acum. Nevoia de salvamari este uriasa...

- Cu cateva luni inainte sa schimbe prefixul – in februarie anul viitor implinește 40 de ani -, Adina Postelnicu spune ca e pregatita sa devina mama și chiar sa se marite din nou. E convinsa ca a gasit barbatul potrivit langa care și-ar dori sa imbatraneasca, deși… acesta e mai mic decat ea! Adina Postelnicu…

- O noua tragedie a lovit lumea fotbalului. Daniel Correa Freitas, legitimat la gigantul brazilian Sao Paolo, a fost gasit mort intr-un tufiș din localitatea San Jose dos Pinhais, din sudul statului Parana din Brazilia, informeaza Daily Mail.

- Meteorologii au facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea impkict si la Constanta in primele trei zile media temperaturilor maxime se va situa in jurul valorii de 22 de grade, iar a minimelor va fi de 13...14 grade.Din data de 1 noiembrie vremea va intra…