- Jocurile video au fost privite mereu ca un mijloc de divertisment interactiv, potrivit pentru orice varsta. Insa ce se intampla atunci cand cei care se joaca pe calculator sau consola devin dependenti de aceasta activitate, mai ales atunci cand varsta lor este foarte frageda?

- Un șofer in varsta de 25 de ani a derapat cu mașina in parcarea unui mall din nordul Capitalei și a intrat in doua taximetre care erau oprite, apoi a patruns pe trotuar și a lovit bordura și un ornament metalic, anunța marți Brigada Rutiera a Capitalei, scrie Mediafax.Reprezentanții Brigazii…

- Un cetatean irakian in varsta de aproximativ 50 de ani si-a injunghiat mortal, la Buftea, concubina in varsta de 30 de ani si pe mama acesteia de 50 de ani, iar la sosirea politistilor a devenit recalcitrant astfel incat agentii au tras asupra lui. Barbatul a fost declarat decedat.

- Catalin Guțu avea doar 33 de ani era din Baia de Fier și conform paginii personale de socializare era managerul unei firme de transport din localitatea natala. Prietenii și apropiații au postat mai multe mesaje de condoleanțe pe pagina tanarului de socializare. Azi-noapte in jurul orei 00:00,…

- Un fost campion la lupte greco-romane, actualmente profesor de sport la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir" Suceava, s-a ales cu dosar penal pentru agresiune asupra propriului tata, un batran in varsta de 82 de ani. Octogenarul a ajuns la Spitalul Județean Suceava cu un traumatism ...

- Noua lege a pensiilor vine cu modificari importante ce vizeaza varsta de pensionare. Astfel, femeile vor putea iesi la pensie mult mai repede decat in prezent. Potrivit actului normativ, angajatele care au realizat stagiul minim de cotizare si au nascut 3 copii, pe care i-au crescut pana la varsta de…

- Incidentul a avut loc pe data de 7 octombrie seara, in Cartierul Cina din Ploiești, in duminica in care a fost organizat referendumul pentru familie. La acea data autoritațile au fost alertate ca o femeie in varsta de 91 de ani este cazuta pe strada Andrei Mureșanu și ca aceasta susține ca a fost victima…

- Noua Lege a Pensiilor, aprobata de Executiv, și trimisa la Parlament pentru dezbatere, conține mai multe modificari-cheie despre care trebuie sa știe toți romanii.Conform noilor prevederi din proiectul Legii pensiilor, doar anumite persoane vor beneficia de pensia de invaliditate. Citește…