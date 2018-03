Stiri pe aceeasi tema

- "Ultima data a zis iar ca nu vrea sa se mai implice. Nu, Gigi, nu ma mai implic, ca e vorba de prea multi bani si daca nu mai vin si aia patru... Nu stiu, a balmajit-o, asa. A zis: Ma, nasule, gata, nu ma mai intereseaza - a mancat acolo nu stiu cate kile de carne, de sticksuri, tot meciul 9n.r.…

- Nu trebuie sa lucrezi pana la 65 de ani! Vezi cum poti sa te pensionezi inainte de varsta legala si ce pensie vei primi daca faci acest lucru Varsta legala de pensionare in Romania este de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei. Cu toate acestea oricine poate solicita iesirea la pensie anticipata…

- In urma cu sase ani, Cristina pasea in casa Mireasa pentru Fiul meu. Pe parcursul lunilor petrecute in competitia dragostei, Cristina a fost parte a unui cuplu. Dupa terminarea competitiei, ea si Cosmin au ales ca fiecare sa iti vada de propria lui viata.

- Anul acesta, start-up-ul UiPath, evaluat la 1,1 miliarde de dolari, planuieste sa mai deschida un centru de dezvoltare in Romania si va angaja cei mai buni ingineri de software din tara, potrivit CEO-ului Daniel Dines. „Am vazut ca business-ul functioneaza, iar in 2018 vom continua ce stim…

- Actrita Lucelia Santos a impresionat cu rolul jucat in telenovela "Sclava Isaura". Telenovela care a rulat in peste 80 de tari, printre care si Romania, a stabilit recorduri de audienta. Rolul jucat de actrita braziliana a insemnat pentru aceasta rapa ei de lansare in lumea televiziuni.

- Cel puțin doua persoane au fost ucise in urma unui atac armat intr-un camin de la Universitatea din Michigan. Poliția locala nu a oferit detalii despre identitatea victimelor și despre suspect, care este inca in libertate. Campusul universitar a fost inchis. If you’re…

- Michelle Kelso este casatorita cu un roman si a trecut prin trauma unui atac armat in urma cu cativa ani. Aceasta sustine ca deea lui Donald Trump de a le da arme profesorilor nu este nicidecum o solutie. „Sunt profesoara, nu vreau sa fiu instruita sa folosesc o arma. Sunt instruita sa predau!…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat vineri, la Bistrita, ca Romania este cel mai important furnizor de securitate la Marea Neagra si ca din acest motiv este nevoie de intarirea capacitatilor militare. Declaratia a venit ca urmare a unei intrebari adresate de presa in legatura cu noile…

- In cel mai nordic punct al Groenlandei au fost inregistrate 61 de ore de temperaturi peste pragul de inghet, numai de la inceputul acestui an. Este un record, unul ingrijorator. Domenica Davis, meteorolog: Cea mai nordica statie meteo din lume, aflata in Groenlanda la circa 650 de kilometri distanta…

- In urma cu multi ani, Camila Sodi impresiona publicul din Romania cu rolul interpretat in telenovela ''Inocenta furata''. Adolescenta de atunci este in prezent o femeie care stie ce vrea de la viata si este hotarata sa mearga dupa propriile sale principii.

- Oamenii obosesc tot mai mult mental, și tot mai puțin fizic, pentru ca mintea lor este din in ce mai mult solicitata. Astfel, mentalul fiind obosit, va ingreuna sau incetini și funcțiile fizice. Pana și mancarea se digera mai greu la un mental aglomerat. "Prin celulele sale puse cap la cap,…

- Norvegia, un stat cu putin peste 5 milioane de locuitori si cu un PIB de 370,6 miliarde de dolari, se mentine pe primul loc la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, depasind cele mai puternice natiuni din punct de vedere economic si sportiv, Statele Unite, Germania si Canada. Norvegia…

- “In conditii normale, puterea unei birocratii complet dezvoltate este intotdeauna dominanta” – Max Weber Formularea caracteristicilor birocratiei ii este atribuita sociologului german Max Weber (1864-1920). Birocratia este un sistem de organizare incadrat in teoria statului…

- In urma cu multi ani, Cristina si Sergiu, fosti concurenti intr-un show matrimonial, cucereau publicul din Romania cu povestea lor de dragoste. Desi acestia au castigat concursul dedicat celor care isi cautau jumatatea, acestia au decis sa nu se casatoreasca in cadrul competitiei.

- Pavel Ster, un roman in varsta de 51 de ani, stabilit in California, Statele Unite, de la varsta de patru ani, este sosia lui Bono, celebrul solist al trupei U2 si a urcat pe scena in prima editie a noului sezon „Romanii au talent“.

- Fotbalistul Liam Miller, fost jucator la Manchester United și Celtic, a murit la varsta de 36 de ani, in urma unei scurte batalii cu cancerul pancreatic. In luna noiembrie, mijlocașul care a imbracat de 21 de ori tricoul naționalei Irlandei și a inscris un gol pentru echipa sa, a fost diagnosticat…

- Nu se cunoaste inca daca femeia de 78 de ani, confirmata cu virus gripal tip A, era vaccinata, precizeaza CNSCBT. In total, in Romania au fost inregistrate, in aceasta iarna, 17 decese din cauza gripei. Opt dintre decese au fost raportate in aceasta saptamana, fiind vorba despre o fetita de 8 ani din…

- 130 de elevi din mai multe tari din Europa vor participa la competitia internationala de robotica CEESA First Tech Challenge Championship. Trei echipe vor reprezenta Romania. Castigatorul va ajunge la campionatul mondial de robotica din Detroit, Statele Unite.

- Ministrul de Externe al Romaniei a anunțat in exclusivitate la DC News ca decizia de a muta ambasada Romaniei la Ierusalim se va face dupa consultari cu Statele Unite ale Americii. Administrația Trump a dat curs Congresului din 1995 și a decis ca incepand de anul viitor ambasada SUA in Israel…

- • Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari – Biroul pentru Imigrari Valcea au organizat, in data de 05 februrie 2018, o actiune in scopul prevenirii si combaterii sederii ilegale a strainilor, pe raza de competenta. Cu aceasta ocazie, a fost depistat cu sedere ilegala un barbat, in varsta…

- Cristina Neagu, mesaj pentru Gica Hagi: ”Ești un idol, o legenda și așa vei ramane!”. Fostul mare international Gheorghe Hagia implinit luni, 5 februarie, varsta de 53 de ani, ocazie cu care a primit nenumarate mesaje, inclusiv de la cea mai buna handbalista a lumii, Cristina Neagu „Cand spui Romania,…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit un barbat in varsta de 32 ani, care era ascuns in interiorul unui microbuz, sub o patura, cu intentia de a trece ilegal frontiera romano-maghiara, deoarece avea interdictia de a parasi teritoriul Romaniei fara acordul prealabil al instantei. In data de 02.02.2017,…

- Inca o scadere pentru Bitcoin. Cat valoreaza moneda Dupa ce, la inceputul lunii decembrie 2017, Bitcoin a ajuns la o valoare apropiata de 20.000 de dolari, vineri moneda virtuala a scazut sub pragul de 8.500 de dolari. Scaderea reflecta temerile investitorilor legate de viitorul criptomonedelor,…

- In ultima vreme asist la tot mai multe discutii cu privire la plecarea din tara (potentiala sau efectiva) a unor cunoscuti. Oameni care au aici o cariera bine conturata, dar care nu mai suporta ca fiecare iesire din casa sau fiecare contact cu autoritatile sa fie prilej de urias consum nervos. Discutiile…

- Ana M. La Castelul Peleș din Sinaia a fost inaugurata recent expoziția “Artele focului”, ce reunește aproximativ 200 de piese din ceramica și sticla aparținand colecției regelui Carol I. Este vorba despre vase, cupe, lampi, platouri decorative create in ateliere renumite ale lumii. Printre piesele de…

- Un barbat in varsta de 43 de ani, din comuna Susani, judetul Valcea, a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a atacat o masina de politie si a lovit un politist cu un tarnacop, potrivit Romania TV. Purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, a declarat ca doi politisti s au deplasat, marti…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a comentat declarația fostului președinte al Romaniei. ”Traian Basescu face acum pe viteazul, dar ii aduc aminte ca a declarat de trei ori ca nu il investește pe Ponta ca și premier, și cu toate astea l-a investit pe Ponta ca și premier. Așa ca sa o lasam mai moale…

- Polițiștii de la DIICOT Cluj și agenți de la Agenție Antidrog (DEA) din Statele Unite au descins la domiciliile mai multor clujeni acuzați ca au pus la cale o rețea care a vândut în SUA, droguri de mare risc în valoare de 55 de milioane de lei. Unul…

- Verestoy Attila, patronul echipei de handbal HC Odorhei, a decedat azi, la varsta de 63 de ani, din cauza unor probleme medicale severe. Senatorul UDMR era internat de cateva zile intr-un spital din Capitala. Verestoy Attila era unul dintre cei mai bogati politicieni din Romania. El a sustinut in ultimul…

- O femeie în vârsta de 87 de ani din judetul Tulcea, imobilizata la pat, a murit, vineri noapte, în incendiul care i-a cuprins locuinta. Pompierii au stabilit ca focul a izbucnit din cauza jarului cazut din soba. Pompierii militari de la Sectia Macin au fost solicitati…

- In 1926, regina Maria a facut valva mare in presa internationala, dupa o vizita de o luna in Statele Unite ale Americii. A fost o calatorie care a purtat-o in lung si-n lat pe continentul american, starnind admiratia strainilor, in timp ce romanii jubilau: „America a ingenuncheat in fata reginei noastre!“.

- Președintele Camerei Deputaților și al PSD, Liviu Dragnea, a avut o intalnire cu David Harris, președintele American Jewish Committee. El susține ca s-a discutat inclusiv despre o intensificare a dialogului transatlantic intre Romania și SUA. ”Am avut astazi o intalnire foarte interesanta…

- In ceea ce privește o posibila reinstaurarea a monarhiei in Romania, in viitor, s-a ridicat problema cum ar vedea partenerii noștri occidentali o asemenea modificare, cu precadere Statele Unite ale Americii, o republica consolidata de secole. Astfel, scriitorul Bogdan Lefter a comentat percepția…

- Autoritațile din Galați sunt in mijlocul uni scandal internațional din cauza proiectului care prevedea construirea unui tunel pe sub Dunare. In urma cu ceva timp se discuta despre ideea construirii unui tunel pe sub Dunare . Ideea a fost, insa abandonata. Acum este scandal la Galați, iar proiectul tunelului…

- Agenttia de turism Christian Tour, condusa de fratii Cristian si Marius Pandel, a incheiat anul 2017 cu vanzari de peste 70 de milioane de euro, in crestere cu 5% fata de 2016, conform datelor furnizate de catre companie. Anul trecut, compania a deschis o firma de incoming in…

- Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, avertizand ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fata noilor riscuri.

- Violenta in Romania a atins cote alarmante, iar efectele ei se vad aproape peste tot. Un tanar de 18 ani a violat o femeie de 67 de ani. S-a intamplat in Teleorman. Din fericire, femeia a oferit oamenilor legii suficiente amanunte despre atacator, iar acum este retinut pentru 29 de zile. In loc sa se

- Cu toate ca, de obicei, gripa se manifesta ușor și majoritatea oamenilor se recupereaza rapid, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca in unele cazuri aceasta boala respiratorie contagioasa, cauzata de viruși gripali, poate conduce la complicații severe și deces. De aceea, OMS arata ca…

- In al treilea trimestru din 2016, rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 ani, luata in calcul in comparatiile europene, a fost de 67,7%. Statisticile privind ocuparea sunt mai slabe daca se ia in calcul intreaga populatie din Romania considerata in varsta de munca,…

- Cinci suspecți de comiterea unei serii de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii au fost arestați de autoritațile romane. Anunțul a fost facut, miercuri seara, de Agentia europeana a politiei (Europol). “In ultima saptamana, autoritatile romane au arestat…

- Pentru a putea deveni profesor de matematica sau de științe in Statele Unite, candidații trebuie sa aiba cel puțin doi ani de experiența in predarea materiei la gimnaziu, sa vorbeasca limba engleza fluent, sa dețina permis de conducere de cel puțin un an și sa fie dispuși sa predea in cadrul Participate…

- Nick a intrat intr-un con de umbra din punct de vedere profesional dupa destramarea trupei N D, dar a inceput sa ii mearga mult mai bine pe plan personal. Artistul este un familist, a slabit si s-a apucat de sala, iar in prezent este de nerecunoscut.

- Rareș Bogdan a prezentat pe pagina sa de Facebook mai multe exemple de evenimente care ar putea avea loc in urma modificarilor pe care parlamentarii puterii vor sa le aduca Legilor Justiției."LUATI AMINTE LA CE SPUN PROCURORII: 1. O crima are loc intr-un oras din Romania. Cadavrul este…

- In aceste zile incarcate de emoție, in care ne amintim, mai mult ca oricand, despre cine a fost și ce a insemnat Regele Mihai I pentru Romania, dinspre Biserica vine, catre clasa politica actuala, un indemn la a deschide ochii și a lua aminte la ceea ce ultimul suveran al romanilor a transmis, decenii…

- Aflata in Romania dupa o lunga absenta, Anamaria Ferentz a facut o marturisire neasteptata: vrea sa devina mamica si a spus si cum are de gand sa faca asta. Cantareata locuieste de ani buni in America, unde si-a cunoscut sufletul pereche, si pentru rolul de mama a exersat din plin cu patrupedul ei,…

- Tanara in varsta de 25 de ani impinsa in fața metroului era originara din Craiova și era insarcinata in cateva luni. Alina Ciucu, in varsta de 25 de ani, din Craiova, a fost impinsa in fata trenului in stația de metrou Dristor 1 si nu a avut nicio sansa se supravietuire. Victima era insarcinata in…