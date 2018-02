Stiri pe aceeasi tema

- In 2017, Bosch a inregistrat o creștere puternica de 6,7 procente a vanzarilor. Conform datelor preliminare, furnizorul de tehnologie și servicii a generat vanzaride 78 de miliarde de euro anul trecut. Luand in considerare ajustarea la efectele cursului de schimb valutar, rezulta o creștere de 8,3 procente.…

- Știi ce? Nu te mai ingrijora, nu iți mai spune ca arați rau, ca azi cearcanele tale par mai adanci ca niciodata. Uita-te la ele, inspira, expira ;i spune: "Și spuneți și la Hollywood se poarta"Vedetele aproape ca fac orica ca sa arate bine. Cele mai multe dintre ele sunt mandre de ceea ce vad in oglinda…

- In urma cu ceva ani, copiii din toata lumea erau alaturi de CeCe si Rocky, personajele principale din Totul pentru dans. Participarea la celebrul serial a reprezentat o rampa de lansare pentru actritele Bella Thorne si Zendaya.

- Vasile cel Mare, Grigore Teologul si Ioan Gura de Aur, cei trei ierarhi, sunt praznuiti de crestinii ortodocsi în fiecare an pe 30 ianuarie. Credinta populara spune ca cine munceste în aceasta zi poate sa orbeasca.

- Manchester City s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Angliei, dupa victoria obținuta contra lui Cardiff, scor 2-0, iar Kevin de Bruyne (26 de ani) a marcat un gol superb din lovitura libera. Kevin de Bruyne a deschis scorul in minutul 8 al partidei, dintr-o lovitura libera de la marginea careului…

- In cadrul unui interviu recent, actorul Macaulay Culkin, celebru pentru rolul lui Kevin din „Singur acasa“, si-a amintit cum l-a cunoscut pe Michael Jackson pe cand juca in „Spargatorul de nuci“, la Lincoln Center din New York, si a vorbit despre relatia de prietenie pe care a avut-o cu Regele Pop.

- În cadrul proiectului, consorțiul internațional dezvolta un sistem inteligent de recunoaștere automata a biletelor, care permite accesul rapid al calatorilor în mijloacele de transport, reducând astfel cozile de la intrare, inclusiv la orele de vârf Transformarea…

- La inceputul anilor 2000, Natalia Oreiro a cucerit inimile romanilor care au urmarit telenovela "Inger salbatic".Tot cu acelasi serial, Natalia Oreiro a cunoscut celebritatea internationala. De indata ce filmarile la indragita telenovela s-au incheiat, artista a preferat sa se axeze in principal pe…

- "Am auzit un baiat foarte obraznic si foarte vocal care cand i se apasa pe buton si lui si la inca trei colegi, sunt o echipa de patru cu butoanele la ei tot timpul. Am vorbit si cu colegii, nu-mi aduc aminte ca eu sa fi oprit vreo intalnire politica si sa ma fi uitat la Suleiman Magnificul", a spus…

- Fosta asistenta TV, Ana Maria Mocanu, a trecut de-a lungul anilor prin foarte multe tranformari care mai de care spectaculoase. Nu doar ca și-a schimbat culoarea parului de foarte multe ori, dar aceasta chiar și-a facut și transformari estetice considerabile.

- Trasaturile fine si chipul angelic parca au fost sterse cu buretele. Cateva imagini surprinse de paparazzi pe platourile de filmare o infatiseaza pe actrita in varsta de 50 de ani cu parul tuns scurt si mai inchis la culoare.

- Consilierii generali ai Capitalei se vor intruni miercuri, de la ora 11,00, intr-o sedinta pe a carei ordine de zi figureaza acordul de principiu pentru transformarea RADET in societate pe actiuni, conferirea titlului de cetatean de onoare presedintelui Federatiei Comunitatilor Evreiesti, Aurel Vainer,…

- Supatra Sasuphan, supranumita "fetita varcolac", s-a casatorit. Supatra Sasuphan, in varsta de 17 ani acum, a luat decizia de a-si rade fata pentru alesul inimii ei, informeaza realitatea.net.

- Simona Halep, principala favorita si liderul mondial, a învins-o, vineri, cu scorul de 6-1, 6-4, pe Irina-Camelia Begu, cap de serie numarul patru si locul 43 WTA, si s-a calificat în finala turneului de la Shenzhen.

- Cantareata este foarte multumita de greutatea pe care o are in prezent, dar totodata marturiseste ca a facut foarte multe sacrificii pentru a ajunge aici. "Am facut foamea la greu. Am fost si bolnavioara, nu prea am de ce sa ma laud. Ma cam doare ficatul. Singura mea leguma preferata e porcul.…

- Astazi, 4 ianuarie, este prima zi de gradinița a frumoasei Prințese Charlotte. Așa cum au anunțat Ducii de Cambridge inainte de Craciun, inceputul de an 2018 avea sa vina cu schimbari in viața prințesei care va pași pentru prima data intr-o clasa de la gradinița. Este prima zi de gradinița a Prințesei…

- Tanarul fundas irlandez Kevin O'Connor se poate considera un om cu adevarat norocos, dupa ce sponsorul sau i-a oferit un bilet la loteria de ajun de Anul Nou, care i-a adus la inceput de 2018 nu mai putin de 1 milion de euro, putand astfel uita infrangerea suferita de echipa sa. Jucatorul…

- Un american a vrut sa-si electrocuteze sotia gravida. Michael Wilson, un barbat in varsta de 32 de ani din Palm Coast, a incercat sa-si ucida sotia insarcinata, cu o capcana inspirata din celebrul film “Singur acasa”. De altfel, capcanele lui Kevin din „Singur acasa” au fost testate. Vezi cat de periculoase…

- Cica in ultima zi in care cativa tineri mai inimosi au protestat in fata sediului PSD din zona, impotriva noilor legi ale justitiei, a PSD si a ministrului iesean Todorel, ghici cine a trecut chiar pe Pietonal, la plimbarica? Da, asa este, ati ghicit: era chiar domn menistru Todorel in persoana, stimati…

- Craciunul e un moment in istoria fiecaruia ca un reper al binelui. Ceva la care te intorci in fiecare an. E asa, un spatiu in care redevenim ce ar trebui sa fim. Si Virgil, si Cornel, si Radu si-au adus aminte de cum traiau Craciunul la inceput si au povestit despre cum se straduiesc sa-l construiasca…

- Nick a intrat intr-un con de umbra din punct de vedere profesional dupa destramarea trupei N D, dar a inceput sa ii mearga mult mai bine pe plan personal. Artistul este un familist, a slabit si s-a apucat de sala, iar in prezent este de nerecunoscut.

- Daca ai fost copil in anii 90′ o știi sigur pe aceasta doamna. A fost unul dintre personajele emblematice ale filmului “Home Alone: Lost in New York“, femeia cu porumbei din Central Park, New York. Ea este personaj cheie pentru ca reușește sa-l salveze pe Kevin de hoții care-l urmaresc. In viața reala…

- Ingrid Mocanu, fosta șefa ANRP, critica extrem de dur afirmațiile procurorului DNA, Alexandra Lancrajan, cea care se ocupa de dosarul Tel Drum. Mocanu susține ca Lancrajan nu cunoaște Codurile Penale actuale și arata ca de aceea nu este bine sa aduci p**** la DNA.

- Emelle Lewis, in varsta de 22 de ani, a inceput lupta crunta cu anorexia de la 15 ani. Adolescenta se vedea urata și grasa și credea ca daca va slabi iși va schimba percepția despre sine.

- Presedintele Klaus Iohannis a venit insotit la ceremoniile de inmormantare ale Regelui Mihai alaturi de sotia sa, Carmen Iohannis. Prima Doamna a surprins pe toata lumea.Citește și: Un GREU al jurnalismului de investigație „elibereaza” o adevarata BOMBA! O noua fotografie cu CRIMINALA de la…

- În 2016, doar 8% dintre cetațenii care au solicitat servicii publice au folosit internetul. E-Transformarea guvernarii este un proiect care trebuia sa impulsioneze modernizarea sectorului public și a serviciilor prestate de autoritați. În mare parte, proiectul prevedea…

- Peste 40 de utilaje și peste 150 t de material antiderapant folosite in prima noapte cu zapada in Baia Mare Prima ninsoare mai serioasa cazuta in Baia Mare a fost un bun prilej pentru a fi verificat modul in care se va face deszapezirea in Baia Mare și modul de funcționare a utilajelor ce vor acționa…

- Peste doar o luna si jumatate, maestrul Florin Piersic va implini 82 de ani. Recent, actorul a dezvaluit ca s-a confruntat cu probleme de sanatate, care i-au afectat starea generala. O imagine postata de Marcel Pavel a starnit ingrijorare in randul fanilor marelui actor.

- ”Asociatia de Acreditare din Romania – RENAR/Organismul National de Acreditare, reprezinta organizatia cu cea mai puternica structura de asigurare a calitattii vietii in Romania, prin acreditarea a peste 400.000 de companii private, ce functioneaza in coordonarea Ministerului Economiei, desfasurand…

- Sf. Andrei 2017. Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor, este praznuit pe 30 noiembrie. Potrivit traditiei populare românesti, în noaptea de 29 spre 30 noiembrie lupii se aduna, iar Sf.

- Fara titlu de 10 ani, Dinamo a devenit treptat echipa care folosește cei mai mulți straini in Liga 1, situație ce parea de necrezut in urma cu cateva sezoane. Strainii indoielnici care au trecut prin "Ștefan cel Mare" au blocat ireversibil drumul unor tineri jucatori de mare perspectiva, care s-au irosit…

- O mana de revoluționari și-a amintit, sambata, ca se implinește un an de la moartea lui Lorin Fortuna. Cunoscut mai intai pentru implicarea sa in evenimentele din Decembrie 1989 și apoi pentru excentricele sale intervenții ezoterice, Fortuna s-a stins din viața la 68 de ani.

- Acum 26 de ani, o veste tragica rasuna peste tot. A murit Freddie Mercury. Se intampla pe 24 noiembbrie 1991. De atunci, el este idolul chiar și al acelora care s-au nascut cu mult dupa dispariția sa.

- Lidia Boc și Viorica Marin, cele doua voluntare ale Filialei de Cruce Roșie Vrancea care au luat „aurul” Galei Naționale a Voluntarului de Cruce Roșie la doua categorii - educație pentru sanatate și social - s-au intors acasa de la București incarcate de emoția recunoașterii naționale…

- Daca pe Macaulay Culkin il știm și i-am vazut transformarea de-a lungul anilor, de la puștiul pradat de hoți la tanarul rebel din viața reala, despre cei doi talhari din celebrul film de comedie nu s-a mai vorbit la fel de mult. Au trecut 27 de ani de cand actorii Joe Pesci și Daniel Stern au interpretat…

- Dupa o operatie destul de complicata si impacarea cu Justin Bieber, Selena Gomez uimeste din nou. De data aceasta, indragita artista si-a etalat look-ul neasteptat pe covorul rosu de la American Music Awards

- Are celebritate, are fani, dar si o soarta care nu de putine ori i-a aratat coltii! Insa Carmen Serban a reusit sa invinga de fiecare data prin increderea in Cel de Sus. A devenit mult mai generoasa cu semenii, este fericita ca acum e sanatoasa tun si e convisa ca doar credinta a salvat-o.