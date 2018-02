Stiri pe aceeasi tema

- La aproape o saptamana de cand s-a intors in Romania, dupa ce a parasit "Exatlon", Anda Adam a oferit noi informatii spumoase din interiorul concursului care i-a bagat in priza pe multi romani. Vedeta a marturisit ce isi doresc cel mai mult fostii ei colegi, ce a mancat prima data dupa ce a ajuns acasa…

- In urma cu ceva ani, copiii din toata lumea erau alaturi de CeCe si Rocky, personajele principale din Totul pentru dans. Participarea la celebrul serial a reprezentat o rampa de lansare pentru actritele Bella Thorne si Zendaya.

- Mijlocul de transport marfa, inmatriculat in Romania, era condus de un tanar de 21 de ani. Cu ocazia controlului fizic al autovehiculului, politistii de frontiera au descoperit ascuns, in compartimentul de marfa, sub o patura, un barbat, cetatean roman in varsta de 32 ani. Șoferul a precizat polițiștilor…

- De la 20 mai 2019 pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor retail, in conformitate cu Sistemul Track&Tracing -T&T, vizat de Art. 15 si 16 ale…

- „Personal sunt hotarat si convins ca voi reusi ca aceste discutii sa se termine cu legi care vor fi in varianta cea mai buna imbunatatite, care pot fi folosite practic", a declarat Klaus Iohannis. „Independenta justitiei romanesti este intangibila, este o chestiune pentru care ma voi implica total,…

- Out of the total sales of new cars, the share of hybrid and electric cars stood at 2.2 percent in 2017, their number reaching 2,811 units, an increase of 136.7 percent as compared to the previous year, according to statistics with the Association of Automobile Manufacturers and Importers (APIA),…

- Anda Adam a fost eliminata de la Exatlon, dupa ce a fost nominalizata de colegii ei, iar publicul a decis ca dintre cantareața, Andrei Stoica și Ion Oncescu, interpreta sa fie cea care pleaca acasa. Artista s-a accidentat grav, motiv pentru care a avut nevoie de ingrijiri urgente. Anda Adam a plecat…

- Daniel Negreanu a caștigat 35 de milioane de euro din poker, dar joaca in prezent cu entuziasmul celui care se așaza pentru prima oara la masa. Spune ca banii nu l-au schimbat, deși lucrurile din posesia lui sunt mai valoroase. O casa mai mare, o mașina mai scumpa. Ce s-a schimbat, profund, este stilul…

- 2017 s-a dovedit a fi cel mai bun an din istoria BMW Group in Romania in ceea ce priveste numarul de autovehicule livrate. Cu un total de 2.932 automobile BMW si MINI si 268 de motociclete, performanta este peste recordul stabilit in 2007, cu un total de 2.922 de automobile livrate.

- Simona Halep ajunge astazi in Romania dupa turneul incredibil facut la Australian Open. Cu toate ca a fost invinsa in finasa de daneza Caroline Wozniacki care a detronat o si in clasamentul WTA, Simona Halep este asteptata cu nerabdare de sute de fani pe Aeroportul Henri Coanda. Aceasta este a doua…

- La inceputul anilor 2000, Natalia Oreiro a cucerit inimile romanilor care au urmarit telenovela "Inger salbatic".Tot cu acelasi serial, Natalia Oreiro a cunoscut celebritatea internationala. De indata ce filmarile la indragita telenovela s-au incheiat, artista a preferat sa se axeze in principal pe…

- "2018 este cu adevarat momentul cel mai potrivit pentru a reflecta profund si a actiona intetelept pentru prezentul si viitorul natiunii si societatii romanesti. Este momentul asumarii proiectului nostru legitim de tara, adica a modelului nostru de dezvoltare si a cailor de urmat, interne si externe,…

- Romania detine 33% din numarul total de exploatatii agricole la nivelul Uniunii Europene, o singura tara, Polonia, avand o pondere mai mare de 10%, respectiv 13,2%, insa, din punct de vedere al suprafetei utilizate in agricultura, tara noastra se afla in spatele unor state precum Franta sau Spania,…

- Cu siguranta va mai amintiti serile in care toata lumea intra in casa la ora la care rula serialul „Pasiuni”, pentru ca doreati sa aflati ce se mai intampla in noul episod. De altfel, filmul a strans milioane de fani nu doar in tara noastra, ci in aproape toate colturile lumii. Aparuta la inceputul…

- Elevii nu vor mai fi obligati sa faca de serviciu pe scoala sau sa poarte uniforma unitatii de invatamant, insa au obligatia ca la inceputul orei sa isi depoziteze telefoanele mobile in locul special amenajat in clasa, prevede noul regulament de organizare a scolilor, care a fost modificat de catre…

- HC Zalau a debutat duminica seara in grupele Cupei EHF, fiind prima echipa din Romania calificata in aceasta faza a competitiei. Prima adversara a zalauancelor a fost echipa norvegiana, Larvik, pe terenul careia, Zalaul lui Tadici a cedat cu 23 – 28, dupa ce la pauza, gazdele au condus cu 15 – 7. Larvik…

- In noiembrie, din numarul total de innoptari, innoptarile turistilor romani au reprezentat 80,1%, in timp ce innoptarile turistilor straini au reprezentat 19,9%. "In ceea ce priveste innoptarile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din…

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, de aceea, fanii ei , in numar foarte mare, o apreciaza si ti transmis multe cuvinte de lauda pe retelele de socializare. Iar sotia lui Maruta sle raspunde.

- Din fata blonda cu privire inocenta, Bianca de la "Insula Iubirii" s-a schimbat intr-o femeie in toata regula, cu buze mari și pomeți proeminenți. Cea mai recenta imagine cu ea, o prezinta total diferita fața de cum au vazut-o oamenii la TV.

- Lacul Gura Apelor din Muntii Retezat, unul dintre marile proiecte hidroenergetice din Romania secolului XX, ofera in aceasta perioada privelisti impresionate. Apele sale s-a retras si scot la iveala marturii despre eforturile depuse pentru amenajarea sa.

- Mircea Sandu considera ca e momentul potrivit ca Hagi sa semneze un angajament cu o echipa din strainatate: "Din punctul meu de vedere Hagi trebuie sa plece. El in Romania nu poate sa obtina mai mult decat a obtinut acum, vorbesc de club, ca antrenor de club, a iesit campion. E momentul in care el…

- Cea mai importanta partida din ultima runda a anului 2017, CS U Craiova - CFR Cluj, s-a disputat pe „Ion Oblemenco“ in fata a 27.000 de spectatori. Fanii au creat o atmosfera electrizanta si au fost rasplatiti cu un meci superb de cele doua formatii.

- Momentul in care Regele Mihai a incercat sa revina in țara, in urma Revoluției, a starnit numeroase controverse și a pus in dificultate foarte multe personalitați politice.O cunoscuta jurnalista, apropiata de Casa Regala, a postat pe contul sau de socializare mai multe amintiri rememorate…

- Un cioban in varsta de de 55 de ani, din județul Vaslui, a fost gasit mort, joi, de catre fratele sau intr-o fantana din apropierea locuinței in momentul in care s-a dus sa scoata apa. Alertați prin numarul de urgența 112, polițiștii au deschis o ancheta pentru a stabili condițiile in care victima a…

- Momente incarcate de emoție miercuri seara in Capitala Romaniei. Mașina care a transportat trupul Regelui Mihai de la Castelul Peleș catre Palatul Regal a trecut pe sub Arcul de Triumf in aplauzele a sute de oameni, care au dorit sa-i aduca un ultim omagiu Majestații Sale. Momentul are o semnificație…

- Reprezentanții Poliției Capitalei au declarat ca nu s-au mai confruntat cu astfel de cazuri in Romania, dupa ce o femeie a impins in fața metroului o tanara care și-a pierdut viața."Suspecta a fost reținuta cu propunere de arestare preventiva. Nu s-a opus, a fost luata și condusa la audieri.…

- Veganii au ieșit in strada cu maști de porc pe fața și cu laptopuri cu imagini șocante din fabrici, ca sa ii convinga pe romani sa se lase de produse animale. Cu o saptamana pana la Ignat, e aproape imposibil sa te gandești ca ar putea cineva renunța la tradiționala pomana a porcului. Sau care roman…

- Anamaria Prodan era total schimbata in copilarie, dupa cum se poat vedea dintr-o fotografie de arhiva. Anamaria Prodan, care in vara acestui an s-a afișat in cel mai provocator costum de baie , este o celebra impresara din Romania. In prezent, vedeta formeaza o familie fericita alaturi de antrenorul…

- Dupa ce Romania a mai ingenuncheat, inca o data, la aflarea veștii ca Regele Mihai a trecut in neființa, persoanele care doresc sa ii aduca un ultim omagiu va trebui sa respecte anumite reguli de conduita.

- Ultimul monarh al Europei , Regele Mihai 1 a murit ! Astazi se incheie o pagina din Istoria Romaniei. Casa Regala a Romaniei a anuntat ca Regele Mihai a murit, la varsta de 96 de ani. Mihai I a fost ultimul monarh al Romaniei. Regele Mihai a schimbat istoria celui de-Al Doilea Razboi Mondial, scurtandu-l…

- Doinita Oancea a ales sa faca o schimbare importanta in viata sa. Actrita a decis sa se reinventeze si sa-si faca un nou look. Se spune ca in momentul in care o femeie vrea sa schimbe ceva in viata, primul lucru cu care incepe este look-ul. Nu stim daca acest principiu se aplica si Doinitei Oancea,…

- Jurnalistul Iosif Buble a preluat acționariatul integral al Centrului de Sociologie Urbana și Regionala (CURS), relateaza curs/" target="_blank">bugetul.ro In urma acestei tranzacții, cel mai puternic și vechi institut de cercetare a opiniei publice din Romania intra intr-o noua faza a evoluției…

- Un sondaj realizat de Avangarde, in preajma Zilei Naționale, arata ca relația dintre romani și maghiari nu mai este una foarte tensionata, așa cum era in trecut. Citește și: RUPTURA in PSD de 1 Decembrie: Liderii partidului, 'imprastiati'. Dragnea absenteaza. Cine este alaturi de Iohannis…

- Fara titlu de 10 ani, Dinamo a devenit treptat echipa care folosește cei mai mulți straini in Liga 1, situație ce parea de necrezut in urma cu cateva sezoane. Strainii indoielnici care au trecut prin "Ștefan cel Mare" au blocat ireversibil drumul unor tineri jucatori de mare perspectiva, care s-au irosit…

- Tatal mijlocașului de la Anderlecht este bolnav, iar antrenorul Vanhaezebrouck l-a lasat pe "tricolor" sa plece acasa, inaintea meciului cu Bayern din Liga Campionilor, pierdut de belgieni cu 1-2. Alex Chipciu ar fi trebuit sa joace miercuri impotriva lui Bayern, in Champions League, dar o veste tulburatoare…

- Rareș Nastase, corespondentul special Știrile Pro TV, a atras un semnal de alarma asupra situației apelor din țara noastra in cadrul mai multor reportaje marca Romania, te iubesc!. Rareș a gasit o situație deloc imbucuratoare pe teren, care a atras atenția autoritaților la nivel inalt. Romania, te iubesc!…

- Avocatul liberal Cristian Niculescu Tagarlas considera ca situatia din justitia romaneasca este foarte grava, in contextul raportului MCV. Acesta afirma ca magistratii sunt atacati pentru a se pune in discutie credibilitatea hotarailor judecatoresti si ca avem in momentul de fata un conflict institutional…

- Un copil de un an si o luna din judetul Ialomita a murit din cauza rujeolei, acesta fiind al 36-lea caz de deces inregistrat in Romania de la debutul epidemiei. Potrivit specialistilor, copilul era nevaccinat, iar numarul total de imbolnaviri a ajuns la 9.900. Potrivit Centrului National de Supraveghere…

- Tanarul David Dearlove sta in fata unui zid, tinandu-l in brate pe micutul Paul Booth. Imaginea a fost surprinsa in 1968, cu cateva saptamani inainte ca Paul, copilul de un an si sapte luni, sa-si gaseasca sfarsitul violent in casa in care locuia, scrie Washington Post.

- Romania avea la finele primului semestru un stoc de retail modern de 3,56 milioane de mp, din care centrele comerciale reprezinta 57%, piata locala situandu-se printre ultimele pozitii intre tarile europene din punct de vedere al densitatii de spatii comerciale la mia de locuitori, potrivit…

- Intrebat la Palatul Parlamentului daca poate da garantia ca in Romania nu se fac dosare politice, ministrul Tudorel Toader a oferit urmatorul raspuns: "La momentul la care vorbim nu am facut evaluarea din aceasta perspectiva. In momentul in care voi face sau voi finaliza evaluarea, si din aceasta…

- Sportul este cel mai bun ambasador pe care il are Romania in momentul de fața, a declarat astazi la Bistrița ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca, prezent in ultima zi a Campionatului Mondial de Culturism și Fitness, gazduit in premiera de Romania. „Sportul este cel mai bun ambasador pe…

- Wesley Sneijder, capitanul Olandei și recordman de selecții la "naționala", spune ca "ma simt ranit cand nu sunt convocat. Vreau sa dovedesc in fiecare zi ca mai pot". Romania și Olanda vor disputa un meci amical marți, 14 noiembrie. Wesley Sneijder nu mai e același. ...

- Luminița Anghel, de nerecunoscut in cadrul unui spectacol. Artista și-a schimbat look-ul și a fost extrem de eleganta. In ultima vreme interpreta a mai slabit. Luminița Anghel a postat un mesaj pe contul de Facebook, alaturi de care a atașat o imagine, in care apare impreuna cu cvartetul Passione. Vedeta…

- Ambasadorul SUA în România, Hans Klemm, a declarat ca "îngrijorarile profunde" ale Guvernului american cu privire la propunerile de modificare a legilor justitiei nu s-au schimbat. Aflat într-o vizita la Arad, Hans Klemm a fost întrebat de jurnalisti…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat, miercuri, la Arad, ca “ingrijorarile profunde” ale Guvernului american cu privire la propunerile de modificare a legilor justitiei nu s-au schimbat, scrie News.ro. In ceea ce priveste modificarea Codului Fiscal, acesta a ...