- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca negocierile cu talibanii sunt 'moarte', dupa ce a anulat intalnirea secreta prevazuta cu acestia la Camp David, si, tot luni, comandantul fortelor americane in Afganistan a afirmat ca este probabila o intensificare a operatiunilor pentru contracararea…

- Vizita lui Klaus Iohannis in Statele Unite si intalnirea cu presedintele Donald Trump la Casa Alba a inceput sa produca deja primele efecte benefice pentru Romania, anunța liberalul Ionel Danca, care arata ca deja companiile americane anunta investiții de peste 10 miliarde de dolari in Romania. „Intalnirea…

- Directorul Antena 3, Mihai Gadea, a mers in SUA, la Casa Alba, pentru a asista la intalnirea dintre Donald Trump și Klaus Iohannis. Gadea a explicat ca Donald Trump și-a asumat o susținere deschisa pentru Klaus Iohannis la prezidențiale, in contextul in care in Romania urmeaza alegeri prezidențiale.Citește…

- Presedintele american Donald Trump l-a primit marti seara, ora 21 in Romania, pe Klaus Iohannis la Casa Alba pentru cea de a doua intalnire oficiala intre cei doi sefi de stat. „Americanii ii iubesc pe romani”, a subliniat Donald Trump in declaratiile facute in fata presei din Biroul Oval. Liderul american…

- Fostul șef al SIE, Claudiu Saftoiu, considera ca președintele Klaus Iohannis va merge in SUA sa faca o serie de ințelegeri cu Donald Trump. Daca președintele SUA va cere Romaniei sa cumpere armanent preponderent de la americani și o revizuire a legii care permite extracția resurselor naturale din…

- Președintele american, Donald Trump, și liderul suprem nord-coreean, Kim Jong Un, s-au intalnit duminica in zona demilitarizata, aflata la frontiera dintre cele doua Corei, relateaza site-ul postului The Guardian.Președintele american a declarat ca vizita in zona demilitarizata a fost programata…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat sâmbata ca Moscova si Washingtonul "au dispus ca ministrii lor de externe tari sa înceapa consultarile" asupra unei prelungiri a tratatului nuclear START, informeaza AFP.