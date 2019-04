Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Zinca și Bogya Tamas de la CS Unirea Alba Iulia au castigat medalia de aur, respectiv cea de argint, la Campionatul Național de Semimaraton, desfasurat in weekend la Baia Mare. Vineri și sambata, sportivii secției de Orientare din cadrul Clubului Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia au fost prezenți…

- Opt judoka legitimați la Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia s-au clasat, sambata, pe podium, la Etapa Euroregionala U 13, U 15 a Campionatului Național, care s-a desfașurat in acest an simultan cu Cupa LPS ”Cetate” Deva. Competiția a fost organizata de catre Federația Romana de Judo, in parteneriat…

- Zilele trecute, in cadrul Campusului Școlar „Nicolae Dumitrescu“ din Cumpana a avut loc conferința de presa premergatoare Campionatului Național de Gimnastica Ritmica a carei gazda este in acest an comuna Cumpana. Au fost prezenți primarul comunei Cumpana, Mariana Gaju, președintele Clubului Sportiv…

- Cei 6 sportivi legitimați la CS Unirea Alba Iulia, care au participat la Campionatul Național de Powerlifting, au obținut, in total, 31 de medalii, in condițiile in care, potrivit regulamentului, fiecare participant are posibilitatea sa obțina mai multe distincții, la fiecare stil – genuflexiuni, impins…

- Sportivii secției de Orientare din cadrul Clubului Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia au luat startul in primele competiții oficiale din sezonul de orientare in alergare. Acestea s-au desfașurat sambata și duminica la Sfantu Gheorghe. Sambata, 6 aprilie, s-a desfașurat prima etapa a Campionatului Național…

- Atletii Clubului Sportiv Targoviste au incheiat in forta editia din acest a Campionatului National de Semimaraton pentru seniori, tineret si juniori 1, desfasurata la Buzau, la sfarsitul saptamanii trecute.