- Daca ai probleme cu somnul, trebuie sa știi ca cel mai bun remediu se afla chiar în frigiderul nostru. Specialiștii recomanda ca, înainte cu doua ore de a ne culca, sa nu mai avem mese consistente. În schimb, un aliment ne ajuta totuși sa avem un somn odihnitor. Brânza…

- Nicu Ceușescu, cel supranumit Prințișorul, s-a iubit cu soprana Daniela Vladescu, insa relația lor n-a fost deloc una pe roze așa cum multa lume a crezut. Fiul cel mic al sotilor Nicolae si Elena Ceausescu, Nicu, supranumit “Printisorul”, s-a nascut la 1 septembrie 1951 si a murit de ciroza intr-un…

- Bosch va face interviuri direct in fabrica la Cluj. Angajari masive de operatori și ingineri Liderul global in furnizarea de tehnologii si servicii Bosch a anunțat ca va organiza doua acțiuni de recrutare de personal pentru fabrica sa de la Jucu. Prima acțiune va avea loc în 17 martie, în…

- Ediția cu numarul 58 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj cu trei tinere care au ales sa revina in Romania,…

- DIICOT Timișoara, impreuna cu EUROPOL și autoritațile din Germania, a declanșat, in aceasta dimineața, o operațiune fara precedent de anihilare a unei rețele care a asigurat trecerea ilegala din Turcia pana in vestul Europei a peste 2.000 de migranți. In paralel, polițiștii de la ”Crima Organizata”…

- Compania britanicaDS Smith a anuntat miercuri finalizarea procesului de achizitie a companiilor EcoPack si EcoPaper din Romania, achizitie in valoare de 208 milioane euro. Impreuna, cele doua companii constituie unul dintre cele mai mari grupuri producatoare de ambalaje si hartie din Romania. EcoPack…

- Procurorii DIICOT Timișoara, ofițeri din cadrul Direcției Generale Anticoruție și de la Crima Organizata fac descinderi la Timișoara pentru capturarea unei rețele care aducea migranți din Orientul Mijlociu. Operațiunea are loc simultan și in Germania, pentru destructurarea uneia dintre cele mai mari…

- Regina Damian s-a nascut in Turkmenistan, insa la varsta de sase ani s-a mutat in Rusia. Dupa terminarea scolii a plecat in lume, a trait in mai multe tari din Europa, iar acum aproape doi ani a ajuns in Romania.

- Locuintele rezidentiale din orasele mari, precum Bucuresti, inregistreaza cresteri ale preturilor de aproape 9%, peste media nationala de 6,1%, a declarat Florin Dragu, sef serviciu Monitorizare Riscuri Sistemice - Directia Stabilitate Financiara, Banca Nationala a Romaniei (BNR). "Preţurile locuinţelor…

- Basistul Mihai Moldoveanu si formatia JazzyBIT reprezinta Timisoara la Mastering The Music Business, conferinta care se adreseaza in primul rand artistilor independenti, dar si echipelor acestora: manageri, agenti de booking, agenti de PR, tour manageri etc cat si tuturor celorlalti profesionisti ai…

- Iubitorii de literatura sunt invitati miercuri, 28 februarie, de la ora 14, la Sala de lectura a Bibliotecii Judetene Zalau, la lansarea trilogiei semnate de Teodor Moldovan, “Puzzle… in toate sensurile”. Nascut in Jac, comuna Creaca, prozatorul Teodor Moldovan (pseudonim Teo Banal) este absolvent al…

- Medicul israelian care a pus la punct in Romania o adevarata ”fabrica de bebeluși”, unde se faceau recoltari de ovule și inseminari artificiale, și-a aflat pedeapsa de la judecatorii romani! CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, va prezinta documente exclusive din ancheta procurorilor, care au aratat…

- De la fotograf de club, la fotograf de mașini exotice, de lux. Ervin Boer este unul dintre cei mai buni fotografi de mașini din Romania, care a ajuns sa se plimbe alaturi de bogatași din toata Europa prin peisaje de vis. A avut proiecte virale care i-au dus faima in peste 20 de țari și nu se oprește…

- Criza fortei de munca pare sa fi cuprins tarile din Europa Centrala si de Est. Desi Slovacia este un magnet pentru producatorii de autovehicule, industria se concentreaza doar intr-o parte a tarii, creand acolo un deficit de forta de lucru calificata rezolvat partial cu muncitori "importati" din Serbia,…

- 100 de tineri basarabeni aflati la studii in Romania vor face stagii de pregatire timp de trei luni de zile la Parlamentul de la Bucuresti. La evenimentul de lansare a proiectului de internship au fost prezenti o buna parte dintre cei 100 de senatori si deputati care vor primi stagiari.„Ma bucura si…

- „Paradis Vacante de Vis”, cel mai important touroperator dedicat Litoralului romanesc, participa cu stand la unul dintre evenimentele mult asteptate ale turismului romanesc - Targul de Turism al Romaniei, ediția de primavara. In perioada 22-25 februarie, in cadrul ROMEXPO Bucuresti, pe o suprafata de…

- Societatea Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavoda, ar trebui sa achizitioneze Compania Nationala a Uraniului (CNU), detinuta tot de stat, iar legislatia nationala trebuie modificata pentru ca Romania sa capete statutul de tara ...

- Galeria de arta „METOPA” a gazduit joi seara vernisajul unei noi expoziții personale semnata Augustin Lucici. Evenimentul, organizat cu doar cateva zile inainte de implinirea, de catre cunoscutul artist, a varstei de 62 de ani, a adunat laolalta zeci de invitați, oameni de cutura, directori de instituții,…

- Un tanar de 20 de ani din Afganistan, care locuia ilegal in Timisoara, se pregateste sa se intoarca in tara sa natala, dupa ce a fost depistat ieri, 13 februarie, de politistii Inspectoratului General pentru Imigrari – Serviciul pentru Imigrari al judetului Timis. Pe numele sau expirase dreptul de sedere…

- Joi, 15 februarie, de la ora 18:00, va avea loc, la Centrul Multifuncțional Bastion vernisajul expoziției de proiecte „Malurile Begai – Strategii pentru 2021”, organizata de Facultatea de Arhitectura și Urbanism din Timișoara și Ordinul Arhitecților din Romania, Filiala Teritoriala Timiș. Expoziția…

- Constantin Brancusi va fi omagiat printr-o expozitie care va fi vernisata, luni, 19 februarie, la ora 18.00, in Spatiile medievale ale Muzeului National Cotroceni din Bucuresti, la implinirea a 142 de ani de la nasterea sculptorului. Expozitia „Ex-Libris Brancusi” va reuni lucrarile a peste 200 de…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca ii va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa vina urgent in tara, avand in vedere ultimele informatii din spatiul public, care cer prezenta acestuia la Bucuresti. ”Il voi chema cat de repede posibil sa vina in Romania. Avand in vedere ultimele informatii…

- Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța, organizatorii anunțand luni și cat costa biletele pentru NEVERSEA 2018. Evenimentul se va desfașura pe una dintre plajele din municipiul Constanța, organizatorii avand…

- Elena Damian are 20 de ani, nascuta in comuna Zambreni, raionul Ialoveni și de anul trecut se afla in Franța cu o bursa de studii Erasmus la "Ecole Sante Sociale Sud Est" din Valence. Tanara este studenta la Universitatea de Vest din Timisoara, la Facultatea de Sociologie si Psihologie, Specializarea…

- Liviu Dragnea a anuntat, duminica seara, la Romania TV, ca a depus o plangere la DNA pe motov ca institutia refuza sa ii dea in format electronic o copie a dosarului sau. El a spus ca i se ofera dosarul numai in forma scrisa, iar multiplicarea l-ar costa peste 100.000 de lei noi, in conditiile in care,…

- Cartea „Ghid de turism activ al parcurilor nationale si naturale din Muntii Banatului“ a fost lansata zilele acestea si la Resita, in zona pe care o descrie si o promoveaza tanara, absolventa a Facultatii de Geografie din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara. De fapt, volumul reprezinta…

- Prima revista bilingva de promovare a Capitalei Culturale Europene 2021, ''Timisoara, pol al turismului cultural banatean'', a fost lansata si va fi distribuita gratuit in tara si in strainatate, pentru a face mai bine cunoscut orasul care va reprezenta Romania culturala peste trei…

- Fabricile de lactate din UE au procesat 152 milioane de tone de lapte crud in 2016, potrivit datelor Eurostat. Din aceasta cantitate, 37% din laptele pus la dispozitia procesatorilor de lactate a fost transformat in branza, 30% a fost folosit la productia de unt, 13% pentru productia de smantana…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade s-a produs, duminica dimineata, in judetul Buzau, fiind al patrulea in ultimele trei zile. Seismul s-a produs la ora 10:09:42, la o adancime de 124 de kilometri.Potrivit Instititului National pentru Fizica Pamantului, un cutremur cu magnitudinea de…

- Cateva sute de caini se intrec timp de doua zile langa Timisoara, in cadrul unor expozitii de frumusete. Exemplare din mai multe tari europene concureaza la primele expozitii organizate de Asociatia Chinologica Romana in 2018.

- Seria show-urilor Selectiei Nationale Eurovision continua duminica, 28 ianuarie a.c., la Timisoara, cu a doua semifinala a concursului. Spectacolul va avea loc in decorul inedit al fostului manej imperial ce gazduieste, vineri, Sala 2 a Teatrului National „Mihai Eminescu” din Timisoara, iar scena va…

- Selecția Naționala Eurovision merge mai departe. Duminica 28 ianuarie, va dam intalnire la Teatrul Național din Timișoara, unde se va desfașura al doilea show din semifinala. Organizatorii promit un spectacol cum nu s-a mai vazut pana acum, la televizor.

- Un numar de 125 de participanți provenind din 30 de țari, cei mai mulți din SUA, Italia și Germania, dar și 65 din Romania discuta timp de o saptamana, la Universitatea de Vest Timișoara pe tema „Big Data”. Noțiunea de Big Data definește seturile de date informatice care au dimensiuni atat…

- Polițiștii ilfoveni au descoperit aseara prima fabrica clandestina din Romania de articole de imbracaminte contrafacute. Hainele erau aduse la noi din Turcia și mai apoi inscripționate și etichetate cu numele unor firme cunoscute.

- Opoziția și-a stabilit mandatul pentru consultarile de la Palatul Cotroceni, de miercuri, pentru desemnarea unui nou premier, in urma demisiei lui Mihai Tudose. PNL și USR cer anticipate, iar PMP va propune propriul premier. Partidul National Liberal va merge la Cotroceni cu mandatul de a solicita alegeri…

- Franziska Jung este noul director general al producatorului de materiale plastice si produse de cauciuc ContiTech Nadab (jud.Arad), parte a concernului german Continental, aceasta inlocuindu-l pe Christian Krafft, care a preluat pozitia de product industrialisation manager in Rayong, Thailanda.…

- La Universitatea de Vest va avea loc o noua conferința publica, pe o tematica dedicata studiilor de securitate, in cadrul programului masteral de Studii de Securitate Globala, desfașurat de Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicarii din Universitatea de Vest din Timișoara.…

- Handbal Club Dobrogea Sud a plecat astazi în cantonament la Cheile Gradiștei, cu 15 jucatori. Echipa s-a reunit dupa vacanța de iarna fara cei convocați la loturile naționale și fara cei doi antrenori. Constanțenii pornesc la drum în noul an cu obiective ambițioase: câștigarea campionatului…

- Primul ”Ion” pe 2018 in fața palatul aurit al lui Gigi Becali. Imbracat in straie calugarești, un barbat il așteapta pe latifundiar sa apara la palatul sau de pe Aleea Alexandru, la o aruncatura de baț de Palatul Victoria. Acest Ion este pustnic, ca și Botezatorul, dar nu la apa Iordanului, ci la ferma…

- Zeci de speologi, impreuna cu familiile lor, au petrecut de Revelion in Ghețarul de la Scarișoara din Munții Apuseni. Acesta este considerat cel mai important obiectiv turistic din județul Alba, fiind cel mai vechi bloc de gheața subterana din lume. Speologii au petrecut intr-o maniera inedita trecerea…

- Punerea la plata a pacienților care solicita servicii medicilor de familie va fi decisa in prima zi lucratoare a lunii ianuarie, la Timișoara. ”Nesemnarea sau semnarea adiționalelor o vom hotari impreuna la Adunarea generala extraordinara din 3 ianuarie. Ii invitam pe toți colegii noștri de toate specialitațile…

- A fost publicat un promo de la Revelionul pregatit de Romania TV. Ministrul Florin Iordache apare cantand "Ma dusei sa trec la Olt", dar surprizele nu se opresc aici! In noaptea dintre ani, il veți putea vedea pe social-democrat dansand cu o olteanca infocata - nimeni alta decat Steliana Sima!…

- Compania aeriana low-cost Ryanair nu a reusit sa evite prima greva a pilotilor din istoria sa, dupa ce vineri pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore, transmit Reuters, preluata de Agerpres. Joi, sindicatul piloţilor Vereinigung Cockpit (VC) informase că vor avea loc vineri…

- O firma din Timișoara care organizeaza petreceri și evenimente pentru copii a dezvoltat o afacere care merge ca pe roate in preajma Craciunului. Astfel, de cinci ani, firma are una dintre cele mai mari echi...

- Sirenele au sunat, miercuri, la ora 12.00, timp de trei minute, in Piata Operei din Timisoara, primul oras liber de comunism din Romania, la 28 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Lovitura de proporții pentru mii de romani! O importanta fabrica va disparea din Romania, dat fiind ca a intrat in faliment. Aceasta era a patra astfel de fabrica din țara noastra și singura cu capital integral romanesc.Conform Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM), circa…

- O persoana a murit intr-o baraca in urma unui incendiu ce a avut loc in Timișoara. Victima a fost gasita carbonizata marți dimineața, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Banat, Elena Megherea.

- Curtea de Apel Galati a pronuntat verdictul definitiv in procesul unei grupari de traficanti de tigari care si-au construit propria fabrica clandestina, iar muncitorii care au acceptat sa munceasca acolo au fost sechestrati si obligati sa munceasca in conditii asemanatoare sclaviei.

- Teatrul Național din Timișoara marcheaza lansarea Anului Centenar printr-un spectacol drag publicului: „Boborul”, scenariul de Sabin Popescu dupa I.L. Caragiale, va avea loc la Fabrica de Bere din Piața Traian astazi, 13 decembrie de la ora 19,00.