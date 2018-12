Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai moderne spitale din Romania se afla in nordul tarii, la Suceava. Constructia nu este noua, ba dimpotriva unele pavilioane dateaza din anul 1893. In ultimii zece ani, unitatea medicala s-a transformat, este de nerecunoscut si poate sa concureze oricand cu spitale noi sau private…

- Peste 15 tari din Europa, dar si din lume se numara printre clientii brandului de apa minerala Borsec, nascut in Romania, desi intentia clara a brandului este de a se adresa consumatorului roman.

- Andreea Mantea a anuntat ca asta este ultima saptamana in care va prezenta emisiunea ”Te vreau langa mine”. Bruneta urmeaza sa plece in Turcia, unde va filma Puterea dragostei, noul show de la Kanal D, emisiune ce debuteaza luni, 19 noiembrie, de la ora 11. Prezentatoarea Kanal D le-a comunicat fanilor…

- Nicolae Badea (70 de ani) este, fErE indoialE, unul dintre cei mai bogati oameni din Romania. Puternic xi celebru, fostul actionar al clubului Dinamo nu tine cont de lege, atunci cand trebuie sE-xi satisfacE un moft. Imaginile surprinse de paparazii Spynews.ro stau mErturie!

- Traian Basescu a vorbit, luni seara, la Romania TV, despre modul vestimentar adoptat de Carmen Iohannis in vizitele de stat pe care le face Klaus Iohannis. Basescu a umilit-o, pur și simplu, pe soția președintelui pentru felul in care s-a imbracat in vizita oficiala din Italia.”E o regula…