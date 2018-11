Stiri pe aceeasi tema

- eMAG a lansat valul 2 de reduceri si vine cu oferte foarte bune la o multime de produse de Black Friday 2018. Chiar daca stocurile s-au epuizat in cazul unor produse, emag.ro a lansat alte reduceri la telefoane, televizoare si felurite electrocasnice.

- Roxana Vaxniuc a fEcut miercuri searE un anunt uluitor. Este insErcinatE? Vedeta a publicat pe retelele de socializare un filmulet cu haine pentru bebelux, un emoticon care aratE un copil mic, dar xi un mesaj.

- Cateva fotografii superbe au acaparat atentia internautilor. Este vorba de ipostazele in care Bob Saget a fost surprins alEturi de Kelly Rizzo. Cei doi xi-au unit destinele xi au fEcut anuntul in mediul online, spre deliciul fanilor.

- A trecut prin foarte multe in viatE, iar problemele au fEcut-o pe Andreea Marin sE ii ajute xi pe altii. Vedeta a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, in care a vorbit despre lectiile de viatE importante pe care le-a invEtat, dar xi despre relatia cu logodnicul sEu.

- Roxana Ciuhulescu a ales sE combine douE dintre cele mai importante evenimente din via:a ei, in aceea"i zi. Vedeta TV este entuziasmatE de nu mai poate, iar fix acest lucru a fEcut foarte u"oarE organizarea acestora.

- Cristina Ich a fEcut o gafE monumentalE in aeroport. Vedeta se afla chiar in avion in momentul in care a fost prinsE in fapt, iar ceea ce a urmat este total amuzant. Norocul Cristinei este cE prin felul sEu de a fi, prin ce a pEtit, nu a fEcut decat sE le provoace un ras copios prietenilor virtuali.