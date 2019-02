Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle prefera ținutele in culori neutre, fara nicio indoiala. Imediat dupa nunta cu Prințul Harry, ea a purtat doar rochii in culori pale și nonculori. Se pare ca ducesa de Sussex și-a definiti stilul de cand face parte din familiar regala, iar opțiunile sale sunt hainele crem, cu o croiala…

- Atunci cand apare pe lume un copil, toti parintii se confrunta cu o serie de evenimente si dificultati tipice meseriei de parinte. Atunci cand vine vorba de educatia celui mic, insa, cei doi parinti isi insusesc un comportament specific, dictat de stilul lor de viata. Daca acum 50 de ani erau anumite…

- Amalia Enache se numara printre acele persoane carora le place nu doar sa calatoreasca, ci și sa petreaca mult timp pe alte meleaguri, pentru a cunoaște alte culturi. Pleaca des peste hotare, dar bagajul ei nu este unul mare, din contra! Pe picior de plecare spre Barcelona, am intrebat-o pe Amalia…

- Liderul PSD Liviu Dragnea sustine ca in spatele razboiului din Parlament se afla presedintele Klaus Iohannis. „Asta e stilul lui Iohannis, asa cum a luat cu japca si casele din Sabiu. Deci asta e presedintele nostru, Iohannis japciul“, a spus liderul PSD.

- Zeci de mii de persoane au manifestat duminica pasnic la Bruxelles facand apel la guverne sa respecte angajamentele privind lupta impotriva schimbarilor climatice, in timp ce in Polonia isi deschidea lucrarile o conferinta a ONU privind tinerea sub control a incalzirii globale,

- O cabana cu doua etaje, din Bran, in care se aflau trei persoane, a ars ca o torța, in noaptea de sambata spre duminica. Incendiul s-a produs puțin dupa miezul nopții, alerta fiind data in jurul orei 1.00. Focul ar fi pornit de la coșul de fum, iar incendiul violent s-a manifesta cu repeziciune cuprinzand…

- Un incendiu a izbucnit, vineri seara, la acoperisul unei pensiuni din Predeal, in care se aflau 20 de turiști. Cele 20 de persoane care se aflau in pensiune au parasit singure cladirea pana la sosirea echipajelor de intervenție. La locul incendiului au ajuns 3 autospeciale cu apa și spuma, 2 autoscari…

- Elena Gheorghe a renunțat la roșcatul aprins, pe care il avea de ceva timp in podoaba capilara și a ales un șaten deschis, spre blond, care o prinde foarte bine. Reacția din partea prietenilor virtuali a venit imediat, aceștia felicitand-o pentru alegere. „Wow…frumoasa și indrazneața. Dar cu un asemenea…