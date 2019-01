Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a ales sa intampine noul an cu o ținuta care a atras toate privirile. Vedeta a petrecut Revelionul alaturi de familia sa, intr-un restaurant din București. Oana, soțul ei, Marius Elisei, și fetița lor Isabela, s-au distrat de minune in noaptea dintre ani și au aratat impecabil. Vedeta a atras…

- Florinel Coman (20 de ani) a petrecut noaptea dintre ani alaturi de iubita lui, Ioana Timofeciuc (19 ani). Vestimentația extravaganta a partenerei a atras toate privirile. Varful de milioane de euro al lui Gigi Becali traiește o poveste nabadaioasa de amor. Coman a petrecut pe cinste de Revelion, dar…

- Sotia lui Dan Petrescu a a implinit 41 de ani, iar cu aceasta ocazie a organizat o petrecere pentru toți prietenii. Evenimentul s-a desfașurat intr-unul dintre cluburile de fite ale Capitalei. La scurt timp dupa petrecere, Adriana Petrescu a postat un mesaj pentru sotul ei, care implineste astazi…

- Inceputa cu o ora mai devreme decat era prevazut in programul oficial, parada de 1 Decembrie din Ploiesti a iesit in evidenta in acest an si ca urmare a vehiculelor aduse de Armata Romana. Putine la numar, transportoarele militare au atras toate privirile, probabil si injuraturile, din cauza fumului…

- Slovacia s-a impus categoric in fața Ucrainei, 4-1, intr-un meci din Liga Națiunilor. Atacantul Adam Nemec, 33 de ani, a fost in lot, dar a ramas pe banca. Zuzana Kollarova, soția atacantului de la Pafos FC, fost la Dinamo, a fost prezenta pe stadionul din Trnava și a atras toate privirile. ...

- Regina Elisabeta este o femeie extrem de eleganta, pe care toata lumea o admira și o place, atat pentru modul in care se afișeaza in cadrul oricarei vizite oficiale sau apariții de toate zilele, cat și pentru imaginea impecabila pe care o are.