- Cand vine vorba de tendinte in materie de make-up, posibilitatile sunt nelimitate. Sezonul acesta, la moda sunt pistruii, chiar si cei pictati. Si cum ne apropiem cu pasi repezi de sarbatori, sclipiciul nu se regaseste doar pe decoratiunile de Craciun, ci si in paleta de machiaj.

- Bella Hadid este unul dintre cele mai indrEgite modele din intreaga lume, una dintre cele mai spectaculoase prezente xi una dintre cele mai controversate femei din showbiz-ul international. Din aceste motive, Bella Hadid a fost printre norocoasele participante la show-ul Victoria's Secret.

- Diana Dumitrescu s-a casatorit in secret cu partenerul ei, Alin Boroi. Informația a ajuns publica abia in momentul in care Diana a postat, pe contul ei de Instagram, o forografie de la nunta.

- Un celebru "ingera"" Victoria's Secret a renun:at la inhibi:ii "i le-a arEtat tuturor cu ce a inzestrat-o mama naturE. Josephine Skriver "tie cu siguran:E cum sE incingE imagina:ia bErba:ilor, astfel cE a avut o apari:ie de infarct la o petrecere cu "taif din New York.