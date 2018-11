Stiri pe aceeasi tema

- Industria Galda de Jos a reușit un succes lejer runda trecuta, 5-1 cu CSM Lugoj, insa apasarea clasarii in subsol (locul 14, 9 puncte) exista in continuare pentru echipa condusa de Paul Ciuca, ce se chinuie sa evadeze din zona minata. Deplasarea langa furnale aduce in fața gruparii galdene o echipa…

- Dunarea Calarasi a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, duminica, pe teren propriu, cu Gaz Metan Medias, in etapa a XIII-a a Ligii I.In urma acestui rezultat, Gaz Metan urca de pe locul 6 pe locul 5, cu 21 de puncte, in clasamentul Ligii I, iar Dunarea Calarasi de pe 9 pe 8, cu…

- Etapa a 11 a a Ligii 1 la fotbal este deschisa vineri, 5 octombrie, de meciul Poli Iasi FC Viitorul, care incepe la ora 21.00. In clasament, formatia gazda se afla pe locul opt, cu 14 puncte, in vreme ce campioana Romaniei din sezonul 2016 2017 ocupa pozitia a sasea de play off , cu 16 puncte. "Sunt…

- Industria Galda de Jos nu se regasește in startul acestui sezon, in care elevii lui Paul Ciuca au strans doar o victorie in cele 5 etape scurse, clasandu-se pe antepenultima poziție din clasamentul Seriei a 4-a. Succesul de la Ocna Mureș a fost urmat de un 0-3 pe teren propriu cu liderul Șoimii Lipova,…

- FC Arges va disputa la sfarsitul acestei saptamani o noua etapa de campionat. Pitestenii vor intalni duminica, 30 septembrie 2018, de la ora 11, pe stadionul Nicolae Dobrin, pe Luceafarul Oradea, formatie care in runda precedenta a reusit sa invinga pe propriul teren Academica Clinceni, liderul ligii…

- Sambata, 22 septembrie, de la ora 17.00, mare meci mare la Galda de Jos. In fieful formației pregatita de Paul Ciuca poposește Șoimii Lipova, singura echipa din eșalonul terț, dintre cele 80 de participante, ce are punctaj maxim dupa patru runde, ce domina topul și la capitolul golaverajului, 19-4!…

- FC Arges a terminat la egalitate, scor 0-0, in meciul pe care l-a disputat, marti, pe teren propriu, cu Energeticianul Targu Jiu, in etapa a V-a a Ligii a II-a, scrie news.ro.In urma acestui rezultat, Energeticianul urca pe locul 5, cu 10 puncte, iar FC Arges ramane pe locul 8, cu noua puncte.…

- Metalurgistul Cugir, Industria Galda de Jos, Unirea Alba Iulia și nou-promovata CS Ocna Mureș, sunt cele 4 reprezentante ale județului Alba ce vor activa in Seria a 4-a a Ligii a 3-a in ediția 2018-2019, FRF anunțand țintarul turului. O runda inaugurala interesanta, CS Ocna Mureș evoluand acasa cu CNS…