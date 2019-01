Stiri pe aceeasi tema

- Actrița americana Megan Fox are o copie fidela in Brazilia. Modelul Claudia Alende ii seamana foarte bine. Megan Fox este considerata ca fiind una dintre cele mai senzuale vedete internaționale. Aceasta are o copie fidela in Brazilia in persoana unei tinere pe nume Claudia Alende, in varsta de 21…

- O fetita de patru ani a fost data afara de la serbarea de la gradinita pe motiv ca nu avea costum popular. Decizia a fost luata de educatoare, conform Antena3.roAcest lucru s a petrecut la o gradinita din judetul Buzau, unde a fost organizata o serbare pentru a celebra Centenarul Marii Uniri.Una dintre…

- Ally McBeal, avocata care a ca"tigat inimile tuturor pe micile ecrane cu intrigile "i pove"tile de dragoste piperate, s-a transformat extrem de mult la 16 ani de la terminarea celebrului serial din 1997.

- Andie MacDowell pare cE a gEsit elixirul tinere:ii, ia trecerea anilor nu prea "i-a pus amprenta pe chipul actri:ei de la Hollywood. Actri:a reu"e"te in continuare sE atragE privirile bErba:ilor cand i"i face apari:ia.

- Considerata una dintre cele mai frumoase femei din Romania, Anca Serea s-a transforma intr-un mod foarte echilibrat de-a lungul timpului. Soția lui Adi Sina a optat mereu pentru naturalețe și eleganța, iar acest lucru i-a adus și apreciere din partea admiratorilor.