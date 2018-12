Scene reprobabile la Giurgiu, dupa umilința, 1-4, care o scoate pe Dinamo in mare masura din lupta pentru play-off. Soția lui Sergiu Hanca a fost agresata in incinta complexului arenei de cațiva indivizi. Andreea spune ca respectivii erau fani ai lui Dinamo. "Sunt in stare de șoc! Am fost atacata de fanii lui Dinamo pentru ca m-am bucurat la golul soțului meu. ...