Locomotiva s-a lovit de un parapete, in timpul unei manevre de garare. In acest moment se intervine la fața locului, cu echipe de pomperi și oameni de la detașamentul special de salvatori. Metrorex anunta ca a declansat o ancheta interna pentru a stabili din ce cauza garnitura a deraiat. Compania specifica faptul ca in niun moment siguranta calatorilor nu a fost pusa in pericol. Comunicatul Metrorex: „Metrorex informeaza ca, astazi, 26.01.2019, o locomotiva, care conducea un tren de metrou in depoul Berceni, s-a lovit de un parapete, intr-o activitate de manevra. Trenul nu circula cu calatori…