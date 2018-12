Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din Sebeș au intervenit marți dimineața pentru stingerea unui incendiu la o remorca de transport pe roți, pe raza localitații Șibot. Potrivit ISU Alba, pompierii au intervenit cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD. Incendiul a izbucnit la o remorca de transport pe roți, potrivit…

- Primaria Alba Iulia a pus in consultare publica documentatia pentru Plan Urbanistic Zonal si studiu de fezabilitate – introducere in intravilan a unei suprafete de 14 hectare pe malul raului Mures, locatie in care intentioneaza sa amenajeze zona de agrement si debarcader. Investitia este parte a proiectului…

- Laguna, hidrobiciclete și zona verde, frumos amenajata, pentru gratare și barbeque, pe malul raului Mureș la Vințu de Jos. Primarul comunei Vințu de Jos, Ioan Iosif Josan, spune ca raul Mureș va fi amenajat pentru divertisment și pe raza localitații pe care o administreaza „va fi amenajata o laguna,…

- Incendiul s-a produs in noaptea de vineri spre sambata. Circa 200 de pompieri acționeaza in prezent pentru stingerea focului, iar oamenii care stau in apropierea locului in care a izbucnit focul au fost avertizați sa nu se aproprie. ISU Sibiu a anunțat ca la fața locului au intervenit pompieri din judetele…

- Un motociclist in varsta de 42 de ani a fost ranit grav duminica seara, dupa ce a cazut pe un deal de langa localitatea Loman, comuna Sasciori. Potrivit IPJ Alba, barbatul a fost transportat la Spitalul din Sebeș, unde a ajuns in stare de inconștiența. Revenim cu detalii. Foto: arhiva

- Garda de intervenție Sebeș a intervenitn in cursul serii de ieri, 4 octombrie 2018, pe raza localitații Șibot, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o rulota amplasata intr-un saivan. Pompierii militari au acționat cu doua autospeciale de intervenție. Ca urmare a acestui incendiu, a ars rulota…

