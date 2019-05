Foto | Incendiu la un restaurant din Afumaţi după ce o mașină a lovit ţeava de gaze Incidentul s-a produs sambata seara, pe Șoseaua București – Urziceni. O mașina a lovit țeava de gaze din apropierea unui restaurant, provocand un incendiu puternic. "Soseaua Bucuresti-Urziceni, localitatea Afumati, autoturism intrat intr-o teava de gaz, in afara partii carosabile, care a declansat un incendiu la un restaurant", a transmis, sambata seara, ISU Bucuresti-Ilfov. Pompierii au intervenit cu 5 autospeciale pentru stingerea focului. Nu s-au inregistrat victime, dar focul a provocat pagube uriașe. In imaginile publicate de ISU Bucuresti-Ilfov se poate vedea ca o parte din restaurant este… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

