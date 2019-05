Detasamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu 2 autospeciale, pentru stingerea unui incendiu izbucnit duminica dimineața la un atelier auto din municipiul Alba Iulia. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența, atelierul auto este situat in zona Barabanț, in apropiere de Viva Metal. UPDATE: ISU Alba a nunțat ca incendiul a fost lichidat. Sursa foto: […] Citește FOTO: Incendiu la un atelier auto din Alba Iulia. Doua mașini de pompieri, trimise la fața locului in Alba24 .