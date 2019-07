Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DN74, in zona localitații Meteș. 2 victime in urma impactului Un accident rutier a fost semnalat prin 112 in localitatea Meteș, pe DN74. In urma evenimentului, au rezultat 2 victime, neincarcerate, conștiente. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Copii blocați in balcon in municipiul Alba Iulia. Intervin pompierii cu o autoscara și o autospeciala SMURD Doi copii au ramas blocați in balconul locuinței, marți, in jurul orei 20.00, in Alba Iulia. Pompierii au intervenit pentru asigurarea masurilor cu o autoscara și o…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier GRAV la Meteș: O femeie INSARCINATA incarcerata dupa o coliziune intre un autoturism și un camion care transporta butelii Un accident rutier grav a avut loc joi seara, in jurul orei 22.30, in localitatea Meteș. Patru persoane au fost ranite și doua autoturisme avariate.…

- Un accident rutier grav, cu patru victime, a avut loc miercuri, in jurul orei 14.00, in orașul Zlatna. Au intervenit pompierii din Alba cu o autospeciala, descarcerarea și o ambulanța SMURD TIM. “Detașamentul de pompieri Alba-Iulia intervine cu o autospeciala, descarcerarea și o ambulanța SMURD TIM…

- Pompierii militari din Sebeș intervin, miercuri seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o gospodarie din satul Carpiniș, comuna Garbova. Potrivit ISU Alba, a luat foc o anexa gospodareasca (șura). „Garda de intervenție Sebeș intervine cu o autospeciala in sprijin la Garda Miercurea Sibiului…

- Miercuri spre joi noaptea, la ora 01.29, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al judetului Alba a fost anuntat despre producerea unui incendiu la o locuința din orașul Zlatna de pe strada Sportului. La fata locului s-au deplasat doua echipaje din cadrul Detașamentului de…

- Un incendiu a izbucnit luni seara, in jurul orei 21.30, la o locuința in orașul Zlatna. Au intervenit pompierii din Alba Iulia și SVSU Zlatna. “Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu la o locuința in Zlatna, str Mihai Vifteazu…

- Un incendiu a izbucnit marți noaptea, in jurul orei 23:00, la o anexa gospodareasca aflata in cartierul albaiulian Paclișa. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri din Alba Iulia intervine cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD B2 la un incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca…