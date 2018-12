Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost injunghiate vineri in centrul orașului australian Melbourne. Una dintre victime a murit la fața locului, potrivit BBC. Atacatorul a fost retinut de politisti, nu inainte ca acesta sa atace ofiterii cu un cutit de bucatarie si sa incendieze o masina, potrivit RT.com. Inainte…

- Un batran in varsta de 68 de ani, din Rovinari, a murit, dupa ce s-a aruncat de la balconul unui apartament de la etajul IV. Locuinta sa a fost cuprinsa de un incendiu, iar, cel mai probabil, batranul a intrat in panica.

- VIDEO! O femeie din Argeș a murit in urma unui incendiu care i-a cuprins locuința din comuna Ungheni. Pompierii argeșeni au intervenit azi-noapte pentru stingerea unui incendiu la o casa cu doua autospeciale și un echipaj SMURD. Din pacate, o femeie de 86 de ani a fost surprinsa in interiorul locuinței…

- Un grav accident de circulatie a avut loc astazi, 28 octombrie, pe DN 79, la iesirea din Nojorid spre Les, in judetul Bihor. O persoana a murit și doua sunt ranite. O autoutilitara si un autoturism s-au izbit. „Apelul la 112 a fost facut la ora 11.52. Accidentul rutier s-a produs pe DN 79, intre […]

- Un accident teribil a avut loc azi dimineața intre Galați și Braila (DN 22 B), fiind implicate un autoturism particular și un microbuz de calatori. In microbuz se aflau doar șoferul și un calator. In mașina se afla doar șoferul, a anunțat agerpres.ro . Circulația e intrerupta Circulatia rutiera in…

- O femeie in varsta de 79 de ani si-a pierdut viata, iar sotul acesteia a ajuns la spital, in urma unui incendiu izbucnit joi dimineata in apartamentul loc dintr-un bloc din sectorul 3 al Capitalei.

- Un incendiu puternic a izbucnit joi dimineața, in jurul orei 5, intr-un bloc din Capitala, din strada Lucrețiu Patrașcanu. O femeie a murit, in timp ce barbatul acesteia este grav ranit. In apartament au fost gasite doua persoane, barbat și femeie, in stare de inconștiența, care au fost scoase in afara…

- Deși cancerul nu este considerat o boala contagioasa, trei oameni au murit dupa ce au primit organe de la o persoana care a suferit de aceasta maladie. Cazul a fost descris intr-un studiu publicat de American Journal of Transplantation, potrivit Newsweek . Trei femei au murit de cancer la san, dupa…