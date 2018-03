Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a dezvaluit ca o fata de la atelierul ei I s-a destainuit, cerandu-I sfaturi in legatura cu relația amoroasa pe care o are. Bianca a fost foarte amabila cu angajata ei și a povațuit-o. „. Asta mi-a spus de dimineața o fata de la mine […] The post Bianca Dragușanu, momentul adevarului:…

- Maria Constantin nu mai sufera dupa divorțul cu Marcel Toader. Blondina și-a facut o schimbare radicala de look. Vedeta a postat imaginea pe Instagram, iar faii au fost uimiți de schimbare. Cantareața de muzica populara a renunțat la parul scurt și blond. Ea a optat pentru o peruca lunga, de culoare…

- Intuitivi și extrem de simpatici, frumoasa prezentatoare tv Andra Trandaș și Billy, cațelușul care i-a fost co-prezentator in cadrul știrilor Star News, vor putea fi urmariți de catre telespectatorii Antena Stars intr-o noua ipostaza. Billy va fi gazda propriei emisiuni, intitulata sugestiv ”Stapanii…

- Madalina Ghenea a ajuns la spital. Frumoasa actrița a avut unele probleme medicale și a mers imediat la un spital din București ca sa se consulte cu specialiștii. In timp ce a fost supusa unui tratament, Madalina Ghenea s-a lasat fotografiata pe patul modern dintr-un salon de cinci stele. Ea a facut…

- Simona Gherghe s-a operat de urgența, in acest weekend. Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” a fost supusa unei intervenții chirurgicale, la Spitalul Colentina din București. Vedeta a anunțat ca a mers la medic pentru a scapa de un papilom. Acum, Simona se simte foarte bine și susține ca nu iși va…

- Maria Marinescu experimenteaza din nou meseria de mamica. Creatoarea de moda a nascut, la inceputul anului, un baiețel perfect sanatos. Vedeta este casatorita cu Alin Petrache, fostul presedinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, bebelusul fiind primul copil al cuplului. (VEZI ȘI: Maria Marinescu,…

- Roxana Ciuhulescu se marita astazi, 17 martie! Vedeta nu a vrut ca aceasta informație sa fie mediatizata și a planuit totul in secret. Cu toate acestea, cu cateva ore inainte de marele eveniment din viața ei, adevarul a ieșit la iveala. Ea va spune un „Da” hotarat barbatului care i-a readus zambetul…

- Liviu Varciu și Anda Calin s-au pozat in cada plina cu spuma. Iubita artistului a postat imaginea pe Instagram, spre surprinderea prietenilor virtuali, care au șansa sa vada cea mai intima imagine cu cei doi. Liviu Varciu și mama fetiței lui formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. Cei doi traiesc…

- Adrian Mutu și soția lui, Sandra, au participat la finalul weekend-ului trecut la un mare eveniment. Cei doi au fost nașii de botez al copilului unui prieten apropiat al celui porecșit Briliantul. Adrian Mutu nu a ratat ocazia de a felicita tinerii parinți și a postat pe Instagram o fotografie in care…

- Lora s-a suparat rau, drept dovada ca a postat, pe pagina s-a de socializare, un mesaj dur. Deși este o persoana calma, care nu a fost nici implicate in scandaluri, Lora a fost, totuși, deranjata de ceva. Prietenii ei au sfatuit-o sa nu puna la suflet, dar vedeta nu a rezistat și s-a descarcat cu […]…

- Roxana Ciuhulescu traverseaza cea mai frumoasa perioada din viața ei! Vedeta a marturisit ca se simte excelent și ca sarcina decurge foarte bine. Fosta prezentatoare a vorbit și despre divorțul de Mihai Ivanescu, despre care nu a avut prea multe lucruri bune de spus. Roxana susține ca a lasat trecutul…

- Mesajul Andrei de 8 Martie, dedicat mamei ei, a emoționat pe toata lumea. Vedeta a povestit cat de minunata este cea care i-a dat viața și a povestit intamplari din copilaria ei. Nu i-a lipsit nimic, prin eforturile, firește, ale mamei. Nu I s-a parut niciodata ca a fost bolnava, chiar daca parintele…

- Dupa multe tensiuni intre concurenții Diana Dumitrescu, Grațiela și Andrei Duban, a venit momentul in care participanții de la „Ferma Vedetelor” au votat duelistul saptamanii. In calitate de fermierul saptamanii, Grațiela Duban a ales. Mulți se așteptau ca soția actorului sa faca acea nominalizare.…

- Cum arata silueta lui Kylie Jenner dupa nastere Kylie Jenner a avut una din cele mai discrete sarcini din showbiz. Vedeta a ascuns ca este insarcinata pana in ultimul trimestru de sarcina, a evitat sa isi expuna public sarcina, astfel ca venirea pe lume a fiicei sale a starnit un adevarat taifun media.…

- Andreea Esca (46 de ani) are o cariera de succes, este cea mai cunoscuta știrista din Romania, are o relație perfecta și o familie frumoasa. Vedeta nu a ținut un secret din demersul de curerire a actualului ei soț, omul de afaceri Alexandre Eram, cu care s-a casatorit in 2000. Știrista s-a „luptat”…

- Andreea Marin a plecat departe de țara dar nu intr-un voiaj romantic cu iubitul ei ci intr-o calatorie de cunoaștere alaturi de fiica ei, Violeta. Vedeta nu a ascuns deloc faptul ca a parasit Romania, ci, din contra, le-a aratat amicilor destinația ei: Statele Unite ale Americii! Totul s-a aflat dupa…

- Vica Blochina locuiește intr-un apartament a carui valoare se ridica la 350.000 de euro, un cadou de la fostul selecționer Victor Pițurca, de pe vremea cand ii era amanta. De cand a devenit proprietara, vedeta nu pare sa fi platit de prea multe ori intreținerea la timp. Dovada stau multitudinea de…

- Anastasia Cecati, tanara actrița asasinata cu o violența ieșita din comun, a aparut intr-un serial din Romania, care face furori in randul telespectatorilor. Vedeta de peste Prut a jucat intr-un episod din sezonul doi, intitulat „Nimfele”. Ipostazele in care artista era au facut ca ea sa nu treasca…

- Smiley a jucat la dublu cu Gina Pistol și Ana Baniciu, dupa cum a dezvaluit ieri Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania. Astazi, Gina Pistol a postat și o reacție, care a dat de gandit prietenilor ei virtuali. Vedeta a postat un mesaj dur, despre care fanii ei cred ca le este destinat Anei Baniciu…

- Anda Calin și Liviu Varciu au demontat zvonul ca s-au desparțit și ca prezentatorul ar trai o poveste de dragoste cu asistenta tv Roxana Niculae. Se intampla acum cateva zile. In ceea ce priveste imaginile care au facut inconjurul presei mondene din Romania, se pare ca acum, bruneta s-a razgandit.Anda…

- Blanca Blanco, o cunoscuta actrita din Statele Unite, si-a facut recent aparitia pe o plaja unde a intors toate privirile barbatilor. Vedeta a surprins pe toata lumea cu tinuta ei extravaganta.

- Actrita Kim Cattrall, cunoscuta in special pentru rolul sau din serialul ''Sex and the City'', a anuntat duminica decesul fratelui sau, la scurt timp dupa ce a semnalat disparitia acestuia si a publicat un apel pe retelele de socializare pentru gasirea lui, informeaza AFP si DPA.''Cu mare…

- Proaspat divorțata, Roxana Ciuhulescu se pregatește din nou sa ajunga la altar la brațul de iubitul sau, Silviu Bulugioiu alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste. Roxana Ciuhulescu a divorțat anul trecut de Mihai Ivanescu, tatal fiicei sale, Ana Cleopatra, dupa o casnicie de 10 ani,…

- Andreea Marin este o prezența activa pe rețelele de socializare și intotdeauna iși ține fanii la curent cu noutațile și activitațile pe care le desfașoara in viața de zi cu zi. Indragita vedeta nu se sfiește sa posteze fotografii cu ea in ipostaze inedite, iar in ultimele zile, ca dovada a faptului…

- In timp ce in Romania iarna incepe sa isi faca simtita prezenta, Laura Cosoi se afla in Seychelles, acolo unde s-a pozat la plaja. Vedeta a publicat imaginile pe contul ei de Instagram si numeroase persoane au reactionat.

- Adriana Bahmuteanu a mers de urgenta la spital cu cei doi baieti si s-a panicat foarte tare. "Baietii sunt raciti. Rau de tot. Am mers la spital, de urgenta, eram foarte ingrijorata. Medicii mi-au spus ca vor fi ok copiii, dar ne-au dat tratament. Inclusiv medicatie cu antibiotice. Asa au…

- Actrița din „Juno”, Ellen Page, s-a casatorit. In varsta de 30 de ani, vedeta a facut acest pas in mare secret, alaturi de partenera sa de viața, dansatoarea Emma Portner, iar vestea a fost impartașita cu prietenii virtuali prin intermediul unei postari pe Instagram. Vedeta a distribuit o fotografie…

- Actrita Jessica Alba a nascut, in ultima zi a anului trecut, un al treilea copil, un baiat pe nume Hayes, relateaza agentia de stiri UPI. "Hayes Alba Warren, tu stii cu siguranta cum sa suni la usa noului an! Ai venit pe lume cu cateva zile mai devreme, dar nu puteam fi mai fericiti. Mama…