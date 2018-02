Stiri pe aceeasi tema

- Formeaza cel mai frumos cuplu din showbiz-ul romanesc si nu pierd nicio ocazie pentru a-și declara iubirea și a le arata tuturor cat de mult se iubesc. Culita Sterp si Carmen de la Salciua, cel mai iubit cuplu din muzica populara si de petrecere, au parte de o bine meritata vacanta de vis in Portugalia,…

- Subofiterul Florin Oprea a ucis-o pe iubita sa marti dupa-amiaza, cu mai multe lovituri de cutit, intr-un coafor din Titu. Acesta a recunoscut fapta si le-a dezvaluit anchetatorilor si motivul pentru care si-a ucis iubita.

- Formeaza cel mai frumos cuplu din showbiz-ul romanesc si nu pierd nicio ocazie pentru a-și declara iubirea și a le arata tuturor cat de mult se iubesc. Culita Sterp si Carmen de la Salciua, cel mai iubit cuplu din muzica populara si de petrecere, au parte de o bine meritata vacanta de vis in Portugalia,…

- Ed Sheeran a anuntat recent pe Twitter faptul ca s-a logodit cu Cherry Seaborn, o prietena foarte buna din copilarie. Informația oferita de artist a uimit pe toata lumea, fiecare fan al britanicului intreabandu-se cine este si cu se ocupa sufletul pereche al lui Ed Sheeran.

- Blanca Blanco este o actrita foarte cunoscuta peste hotare, iar aparitiile ei sunt uimitoare. Paparazzii au surprins-o intr-o ipostaza foarte hot, in toiul ierni, iar acest lucru i-a "incins" pe barbati si mai mult.

- La 22 de ani, Laura Dinca are planuri serioase pe plan personal! Iubita lui Cristi Boureanu isi doreste sa ramana curand insarcinata si sa-i daruiasca partenerului sau, care e mai mare cu 23 de ani, un copil. Fostul politician o are pe Ioana Boureanu din primul mariaj, cel cu Irina Boureanu.

- Cerere in casatorie inedita, in weekend, la depunerea juramantului militar de catre soldatii profesionisti - seria noiembrie 2017 - ai Bazei de Instruire pentru Aparare CBRN (chemical, biological, radiological and nuclear defense) „Muscel“.

- Are doar 18 ani, dar știe cum sa-și puna pe jar admiratorii. Vrea sa calce pe urmele celebrilor sai parinți spre o cariera formidabila in lumina reflectoarelor și, pana la varsta majoratului, a reușit sa fie in centrul atenției pe la evenimente de covorul roșu foarte importante, pe marile podiumuri…

- Cand ai in fața listele de proiecte depuse pentru obținerea de finanțari guvernamentale iți poți face o idee despre nevoile unor comunitați. In cazul unei comune timisene, lista proiectelor respinse este foarte cuprinzatoare, avand 15 poziții. Pentru cei curioși spunem ca din multele obiective solicitatede…

- Alexandra Dinu trece printr-o perioada frumoasa a vietii sale de cand formeaza un cuplu cu producatorul de film, Jeffrey Greenstein. Aceasta a renuntat la orice inhibitie si a dat frau liber sentimentelor.

- Un barbat de 48 de ani din comuna ieseana Scobinti a fost retinut de procurori, fiind acuzat ca si-ar fi lovit concubina, apoi ar fi ingropat-o in curtea casei, anchetatorii urmeaza sa stabileasca daca femeia era decedata in momentul in care a fost ingropata. La aceste scene ar fi asistat si fiul…

- Moment emotionant la Targul de Craciun din Capitala. Un tanar a profitat de spiritul magic al sarbatorilor de iarna si si-a cerut iubita in casatorie. Totul a avut loc in fata a zeci de oameni, care au venit sa viziteze targul.

- Nici bine nu s-au impacat, ca deja apar probleme in cuplu. Potrivit apropiaților, n-a durat mult pana Justin Bieber a calcat stramb și a dezamagit-o pe Selena Gomez! Dar ce s-a intamplat, mai exact? Relatie in 3? Bieber a contactat-o pe Hailey, deși de-abia s-a impacat cu Selena Gomez Ei bine, chipurile,…

- Politistii au fost sesizati de un sofer de taxi ca, in zona Campusului Universitar, un tanar sparge parbrizele masinilor. Potrivit Mediafax, tanarul in varsta de 30 de ani a fost prins si incatusat, deoarece era agitat si beat. Barbatul a declarat ca s-a certat cu prietena sa si si-a pierdut…

- Anda Calin si-a gasit linistea alaturi de Liviu Varciu, caruia i-a daruit un o fetita superba in urma cu cateva luni. Bruneta se bucura din plin de momentele petrecute alaturi de familie si mai ales de micuta ei, de care nu se desparte nici o clipa.

- Gest socant al Roxanei Dobre! Iubita lui Florin Salam a fugit cu Vancica, fostul iubit, care e insurat. Nu cu mana goala! E acuzata si ca a furat jumatate de milion de euro din banii lui Salam.

- In urma cu aproape un an de zile, indragitul interpret de muzica populara Valentin Sanfira a facut oficiala, pe o rețea de socializare, relația pe care o are cu o frumoasa tanara din Iași. Numele acesteia este Cosmina Adam, de profesie violonista și interpreta de muzica populara. La…

- Sofia Richie, fosta iubita a lui Justin Bieber, a avut o apariție de șoc pe plaja din Miami. A purtat un costum de baie care a lasat la vedere anumite detalii inime, spre deliciul barbaților din jur.

- Formeaza de doi ani un cuplu cu Holland Taylor, actrița din ”Doi barbați și jumatate”, deși intre ele e o diferența de 32 de ani. Recent, Sarah Paulson a vorbit cu mandrie și emoție despre iubirea ce i-o poarta partenerei sale, dar și despre deciziile importante din viața ei. Taylor și Sarah sunt impreuna…

- Totusi, mai este un detaliu pe care cei doi nu ar fi vrut ca femeia sa il vada, scrie go4it.ro. Pe tablia patului apar niste sfori folosite de cei doi in momentele lor intime. Citeste si Maddie McCann, fetita de 3 ani disparuta in 2007, a reaparut. Vestea a facut inconjurul lumii GALERIE FOTO…

- Fulgy, fiul Clejanilor, a avut parte de numeroase reltii sau presupuse relatii, insa declaratiile legate de tanara din club sunt surprinzatoare. Dupa ce a postat o poza pe o retea de socializare, Fulgy a pornit o serie de discutii.

- Fiul Clejanilor, Fulgy trece printr-o perioada frumoasa a vietii sale! In ciuda scandalurilor prin care a trecut in ultima perioada, acesta si-a gasit in sfarsit linistea si se pare ca iubeste din nou!

- O noua terapie pentru intreținerea corporala. Iubita lui Lazarus se trateaza la fel ca starurile de la Hollywood. Andreea Lazar, pe numele ei de scena Loulou, a descoperit o terapie noua pentru intreținerea corporala care face uitata celulita și da un tonus de zile mari. Frumoasa Loulou ne-a dezvaluit…

- Un tanar din localitatea argeseana Slobozia, suspectat ca si-a santajat fosta iubita cu imagini compromitatoare, a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean Arges, tanarul este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de santaj…

- S-au cunoscut la liceu si au fost impreuna timp de doi ani, din clasa a X-a si pana intr-a XII-a. Mai mult, tanara a acceptat sa apara in videoclipul piesei „Oare stii” (2002), pe cand Smiley era la inceputuri cu trupa „Simplu”. Smiley si Olivia au fost colegi la Colegiul National „Zinca Golescu” din…

- Chiar daca divorțul lui Arnold Schwarzenegger de femeia care i-a daruit 4 copii nu s-a finalizat, actorul a aparut alaturi de iubita cu 27 de ani mai tanara pe covorul roșu. Asta dupa ce, in luna octombrie, Arnold a venit la premiera unui documentar alaturi de sotia lui.

- Un grup de angajate ale Poștei regale din Marea Britanie a decis sa realizeze un calendar caritabil, iar banii stranși din vanzarea lui sa fie folosiți pentru a ajuta o prietena care sufera de cumplita boala Lyme

- Cristi Brancu a declarat la emisiunea tv pe care o prezinta ca Matei Stratan a fost la nunta verisoarei sale, Roxana de la Trident, alaturi de noua iubita. "Roxana de la Trident s-a casatorit in acest weekend. Roxana este verisoara lui Matei... La aceasta casatorie Madalina nu a fost, dar…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a anunțat duminica, pe rețelele de socializare, nașterea celui de-al patrulea sau copil, o fetița, a carei mama este Georgina Rodriguez, actuala iubita a starului echipei Real Madrid, cvadruplu caștigator al Balonului de Aur.Fetița a venit pe lume intr-o…

- Actorul scoțian Ewan McGregor ("Trainspotting", "Star Wars") și noua sa iubita, Mary Elizabeth Winstead, s-au afișat in public pentru prima data sambata, la Hollywood, ținandu-se de mana ... dupa ce actorul s-a desparțit de soția sa, de care il leaga o casatorie de 22 de ani,…

- Rau cu ele, dar mai rau fara ele. Cam asta este concluzia multor barbati cand vine vorba despre femei. Asta pentru ca nu au cunoscut inca acele femei fantastice, finute si delicate de care te indragostesti instantaneu si pe care le apreciezi toata viata, acrie Realitatea.net.

- Rau cu ele, dar mai rau fara ele. Cam asta este concluzia multor barbati cand vine vorba despre femei. Asta pentru ca nu au cunoscut inca acele femei fantastice, finute si delicate de care te indragostesti instantaneu si pe care le apreciezi toata viata. Care sunt acestea?

- Legendara actrita de origine germana Karin Dor a murit, la 79 de ani, intr-un azil din Munich. Ea a fost cunoscuta pentru celebrul rol din „You Only Live Twice” (1967), in care il seduce pe James Bond, jucat de Sean Connery.