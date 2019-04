Stiri pe aceeasi tema

- Dupa accidentul rutier grav de la Jilava, in care un om a murit si alte noua persoane au fost ranite, un alt eveniment rutier s a terminat tragic. Raluca Vasiloae, purtatorul de cuvant al ISU Prahova a declarat pentru ZIUA de Constanta ca salvatorii au fost solicitati la un accident rutier la Targsorul…

- Salvatorii intervin sambata in masivul Piatra Craiului pentru a recupera o persoana ranita, in zona Padina Hotarului. La fata locului intervine Salvamont Zarnesti si un echipaj SMURD.A fost prealertat si elicopterul SMURD. Elicopterul de la Mures se deplaseaza catre victima din Piatra Craiului. ...

- Trei persoane au fost grav ranite, duminica dimineata, dupa ce un TIR si o masina au intrat in coliziune in judetul Arges, pe DN 65. O persoana a ramas incarcerata. La fata locului a intervenit elicopterul SMURD. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul…

- Un accident rutier a avut loc joi seara, in jurul orei 22:00, pe raza localitații Rachita, comuna Sasciori. O persoana a fost ranita in urma unui impact intre doua autoturisme. Potrivit ISU Alba, Garda de intervenție Sebeș intervine cu o autospeciala și o ambulanța SMURD la un accident rutier dintre…

- Un accident rutier a avut loc, vineri dupa-amiaza, pe raza localitații clujene Luna de Sus.Din primele informații, in incident au fost implicate trei autoturisme, iar cauza producerii acestuia a fost neacordarea de prioritate.In urma impactului, o persoana a fost ranita ușor, insa aceasta a refuzat…

- Un tanar de 19 ani, din Craiova, care conducea in noaptea de marti spre miercuri un autoturism pe Calea Severinului, a provocat un grav accident intr-o benzinarie, unde a lovit doua masini parcate regulamentar,...

- Cinci masini, dintre care doua erau parcate, au fost avariate, iar o persoana a fost ranita intr-un accident rutier petrecut marti, in centrul municipiului Cluj-Napoca, scrie Agerpres. Potrivit IPJ Cluj, in accident a fost ranit un barbat, soferul uneia dintre masini, fiind necesara interventia…

- VITEZA… Doua autovehicule au fost implicate, in urma cu puțin timp, intr-un accident rutier, pe DN 15D. Din cate se pare, cele doua mașini mergeau spre Iași, iar in intersecția cu drumul comunal care duce spre Barzești autovehiculul din fața a vrut sa vireze la stanga. Nu a mai apucat sa-și continue…