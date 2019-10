[FOTO] In vizita la cel mai mare parc eolian pe uscat din Europa

Stiri pe aceeasi tema

- „Marea Neagra și intreaga regiune au o importanța strategica deosebita pentru intregul stațiu euro-atlantic. Securitatea este vitala in asigrarea secutitații noastre, a tuturor. Pentru descurajarea actelor ostile, avem nevoie de o abordare coerenta, coordonata la toate nivelurile. Ca stat membru…

- Meteorologii au emis sambata un cod roșu de vant puternic cu aspect de tornada in mai multe localitați din județele Constanța și Tulcea. Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat ca in județul Constanța localitațile vizate de avertizare sunt Cogealac, Mihai Viteazu, Istria și Fantanele, precum…

- Proiect de pregatire in energie eoliana si distributie a energiei electrice În România vor fi pregatiti anual 800 de specialisti în energie eoliana si distributie a energiei electrice. Asociatia Româna pentru Energie Eoliana a lansat ieri, la Fântânele,…

- In urma atentionarii ANM, judetul Constanta, mai exact localitatile: Cogealac, Corbu, Mihai Viteazu, Istria, Sacele si Fantanele se afla sub cod galben de ploi.Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o atentionare now casting de cod galben, valabila in intervalul 18:00 19:30. Astfel, se…

- Orice miner va putea lucra intr-un parc eolian, dupa ce va termina un stagiu de pregatire de sase luni de la Academia de Pregatire si Reconversie profesionala pentru Surse Regenerabile si Distributie a Energiei Electrice, a declarat ministrul Energiei, Anton Anton, potrivit unui comunicat al institutiei.…

- Orice miner va putea lucra intr-un parc eolian, dupa ce va termina un stagiu de pregatire de sase luni de la Academia de Pregatire si Reconversie profesionala pentru Surse Regenerabile si Distributie a Energiei Electrice, a declarat ministrul Energiei, Anton Anton, potrivit unui comunicat al institutiei,…

- "Anul viitor vrem sa le asiguram tot necesarul de energie din surse regenerabile, ajutandu-i sa devina primul festival verde din lume", a afirmat Safar, intr-o conferinta de presa.CEZ detine in Romania cel mai mare parc eolian terestru din Europa, in comunele Fantanele si Cogealac din judetul…