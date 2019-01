Stiri pe aceeasi tema

- Romania este cea mai religioasa țara din Europa. 64% dintre romani cred in Dumnezeu, arata un studiu facut in 34 de țari de pe continent. Dovada și miile de oameni care au venit sa se roage in centrul Capitalei, la moaștele Sfantului Nicolae, celebrat joi.

- "Despre masini autonome si viitorul automobilelor a vorbit Cornel Amariei, Head of Innovation la Continental Sibiu si unul dintre cei mai influenti 300 de tineri din Europa. Acesta a explicat cum ar putea arata interiorul unei masini in 2025. Ecranele tactile, un bord integrat si butoane care apar doar…

- Specialistii de la o fabrica auto din Sibiu lucreaza pentru a dezvolta o tehnologie noua, care sa permita transformarea unui parbriz la o masina, intr-un ecran cu toate informatiile utile unui sofer, potrivit unui comunicat de presa. "Despre maşini autonome şi viitorul automobilelor a vorbit…

- Specialistii de la o fabrica auto din Sibiu lucreaza pentru a dezvolta o tehnologie noua, care sa permita transformarea parbrizului intr-un adevarat ecran pe care sa apara toate informatiile utile unui sofer. "Despre masini autonome si viitorul automobilelor a vorbit Cornel Amariei, Head of…

- Specialistii de la o fabrica auto din Sibiu lucreaza pentru a dezvolta o tehnologie noua, care sa permita transformarea unui parbriz la o masina, intr-un ecran cu toate informatiile utile unui sofer, potrivit unui comunicat de presa remis luni, AGERPRES. "Despre masini autonome si viitorul…

- Aceasta masina se vinde in Europa sub numele de L200 si a fost testat de catre echipa Whattruck AICI. Fata de masina cunoscuta de noi, noul L200 facelift aduce in premiera schimbari extrem de importante precum un design masculin cu un interior modificat corespunzator…

- A doua generație Porsche Macan, SUV-ul premium al marcii sport germane Porsche, a avut avanpremiera in Romania Miercuri, 7 Noiembrie 2018, prețul de pornire fiind 51.826 Euro fara TVA, respectiv 61.672 Euro cu TVA. Mașina poate depași 100.000 Euro cu TVA in cazul configurațiilor deosebite, dupa cum…

- La verificarea in baza de date facuta de politistii de frontiera de la Galati s-a descoperit ca, de fapt, basarabeanul in varsta de 30 de care voia sa intre in Romania la volanul unei autoutilitare nu avusese niciodata permis auto.