- Primele imagini cu Daniel Ionașcu pe patul de spital, dupa ce mașina lui a fost spulberata de un camion. La cateva ore dupa ce a fost supus unei operații complicate, celebrul avocat Daniel Ionașcu a oferit primul interviu video in cadrul emisiunii „Xtra Night Show” de la Antena1. Avocatul vedetelor…

- Vineri seara, plutonierul major Ciprian Filip, de la Inspectoratului de Jandarmi Judetean Cluj, se îndrepta spre munca la volanul masinii. A încetinit, în dreptul unei treceri de pietoni. „Am observat în oglinda retrovizoare o mașina care venea pe banda doi și…

- Un sofer roman a provocat un grav accident in lant pe o sosea din Ungaria. Trei masini s-au facut praf in urma impactului deosebit de violent. Accidentul in lant s-a produs la aproximativ 50 de kilometri de granita cu Romania, intre localitatile Berettyoujfalu si Mezopeterd. Potrivit politiei…

- Doua persoane au ajuns la spital in stare grava, iar o alta cu rani ușoare, dupa ce au fost implicate intr-un accident rutier petrecut la intrare in Bologa dinspre Huedin. Accidentul s-a produs marți dimineața. Din primele informații, susțin polițiștii de la rutiera, un autoturism ar fi patruns pe…

- Un accident grav, soldat cu patru victime, a avut loc, duminica seara in sectorul 1. Trei masini au fost implicate in evenimentul rutier, victimele fiind transportate la spital. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Ilfov-Bucuresti, Adrian Marin, in accidentul care a avut loc in jurul orei 21:00, au…

- Un fundaș central de la AS Știința Godinești, in varsta de 19 ani, și-a pierdut viața in urma unui grav accident rutier produs vineri seara, pe raza orașului Tismana. Autoturismul condus de acesta s-a oprit intr-un gard, iar pentru a fi scos din mașina a fost nevoie de intervenția pompierilor.…

- Un impact frontal intre un automobil Suzuki Swift si un TIR a dus la decesul unui barbat roman de 31 de ani, rezident la Roma, in dimineata zilei de miercuri, scrie rotalianul.com.Tragedia a avut loc pe via Cassia, intre localitatile Sutri si Monterosi. La bordul automobilului Suzuki circula conationalul…

- Activitatile de cercetare si investigare efectuate de politistii Biroului Rutier Baia Mare au dus la identificarea unei persoane care, dupa ce a accidentat cu autoturismul un pieton, a parasit locul faptei. Accidentul s-a produs luni dimineata, la ora 07.45, pe strada Piata Izvoare din municipiul Baia…

- Accidentul a avut loc alaltaieri pe DJ 282C. „In urma accidentului rutier a rezultat ranirea celor doi barbati din autoturism", a precizat Anca Vijiac, din cadrul Politiei Iasi. In acest caz a fost intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.

- O masina a carabinerilor, care circula pe contrasens cu girofarul pornit, s-a ciocnit frontal cu un BMW. Accidentul a avut loc pe strada Calea Orheiului din cartierul Posta Veche.Potrivit informatiilor, nicio persoana nu a fost ranita.

- O tanara a ajuns marti dupa amiaza la spital dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat la marginea orasului Lugoj. Accidentul s-a petrecut pe drumul dintre Lugoj si Jabar, soferul declarand ca a pierdut controlul masinii cel mai probabil din cauza unei defectiuni tehnice. ”M-a tras in dreapta. M-am…

- Accidentul a avut loc în jurul orei 18, pe strada I. P. Reteganu din Dej. O ambulanța care transporta un pacient de la Cluj-Napoca la Beclean a încercat sa evite în ultimul moment o groapa prost semnalizata de pe șosea, șoferul ambulanței a trans de volan, iar autosanitara s-a oprit…

- Drama pe sosea. Un mort si cinci raniti, intre care 2 copii. Un autoturism a patruns pe contrasenssi s-a izbit frontal de o alta masina. FOTO O persoana a murit, iar alte cinci, intre care doi copii, au fost ranite intr-un accident rutier produs pe DN 7, in zona localitatii Santuhalm din judetul Hunedoara,…

- Accidentul s-a petrecut pe o trecere de pietoni din zona stadionului din Pitesti. Un pieton, agent de paza, traversa regulamentar si a fost lovit in plin de soferul care n-a schitat niciun gest de incetinire. Martorii spun ca soferul a mers zeci de metri cu victima pe capota. Apoi a pus frana…

- Urmarile unei coliziuni intre doua masini au facut necesara interventia de urgenta a cadrelor medicale de la ISU Satu Mare. Accidentul a avut loc joi, cu doar cateva minute inainte de ora 13, pe E 81, la iesire din Satu Mare. La scurta vreme dupa ce au fost alertati, salvatorii au mers in zona, inclusiv…

- IMAGINI TRAGEDIE IMENSA pe SOSEA. ACCIDENT MORTAL. Doua mașini s-au ciocnit frontal. Cei doi șoferi au ramas incarcerați.VIDEO+FOTO Șoferul unuia dintre automobile a fost declarat decedat la locul accidentului dupa ce a fost resuscitat minute bune. Al doilea șofer implicat in accident se afla in stare…

- La data de 10.02.2018, in jurul orelor 18.24, L.F., de 42 de ani, din Cimpeni, judetul Alba, in timp ce a condus autoturismul, pe DN 75 la km 98+650 metri, pe raza localitații Muncelu, judetul Alba, a surprins și accidentat, in timp ce se deplasa pe partea carosabila, pe C.C., o femeie de 56 ani,…

- Trei perosane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce autoturismul in care circulau a fost scapat de sub control. Accidentul a avut loc marți dupa-amiaza, in jurul orei 17.00, pe DN 29, in localitatea Dumbraveni. Șoferul unui autoturism marca BMW 740, care se deplasa dinspre Botoșani spre ...

- Șoferul drogat care a facut praf mai multe mașini în Capitala a fost arestat pentru 30 de zile. Este acuzat de tentativa de omor. El a recunoscut ca, înainte de accident, luase droguri, dar susține ca nu a vrut sa omoare pe nimeni.

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineata in judetul Timis. Trei persoane au fost ranite si au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a intrat in plin intr-un TIR. Accidentul a avut loc pe drumul national care leaga Timisoara de Deva, pe raza localitatii Cosava. Soferul unui Audi, in…

- Accidentul a avut loc in aceasta dimineata, dupa ora 5.00, pe raza localitatii Cosevita. Soferul unei masini a pierdut controlul volanului si s-a izbit violent de un autocamion. In urma impactului, atat soferul ct si celelalte doua persoane aflate in amsina au avut nevoie de ingrijiri medicale. „ISU…

- Impact violent intre un autoturism și un autotren, dimineața aceasta, in județul Timiș. ISU Timiș a fost solicitat sa intervina, in jurul orei 5:20, la accidentul rutier produs in localitatea Coșevița, pe DN 68 A.

- Soferul unui autoturosm a ajuns la spital in urma unui accident petrecut joi, pe DN1, in zona Timisul de Jos. Nu se știe ce intenții avea șoferul, insa a pierdut controlul volanului si a ieșit in decor, pe sensul opus de mers, unde s-a oprit intr-un indicator de „depasire interzisa”. Purtatorul de cuvant…

- Accident grav la Botosani, cu doi raniti grav. Cele doua persoane se aflau intr-un autoturism Audi, iar la iesirea din localitatea Victoria din comuna Stauceni soferul, un tanar de 21 de ani, Gabriel Loren, din Sulita, a pierdut controlul volanului, a parasit partea carasabila si a intrat violent…

- Un taxi si un autoturism Peugeot s-au ciocnit pe bulevardul Nicolae Iorga. Accidentul a avut loc joi dimineata in jurul orei 10:00. Din primele informatii, se pare ca vinovat ar fi taximetristul care venea dinspre Podul de Piatra si care a fortat stanga pentru a urca pe pod, taindu-i calea autoturismului…

- Un cetatean roman a fost ranit usor in accidentul feroviar produs joi in Italia, acesta fiind transportat la spital si, ulterior, externat, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe, intr-un comunicat remis AGERPRES. Conform sursei citate, Consulatul General al Romaniei la Milano urmareste…

- O tanara in varsta de 22 de ani, originara din satul Valea Perjei, a fost lovita in plina viteza de un automobil, in timp ce traversa strada regulamentar. Accidentul a avut loc acum patru zile, in orașul Ceadir-Lunga, la moment tanara fiind internata in spital.

- Șoferul unui autoturism a fost transportat in stare critica la spital, dupa ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit cu un tir, dupa care a luat foc. Accidentul a avut loc duminica seara, pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin. Alte doua persoane din autovehiculul barbatului…

- ISU Sibiu a anuntat, potrivit Agerpres, ca microbuzul a cazut intr-o rapa ce cinci metri. Din cele patru persoane, trei vor fi duse la spitalul din Sibiu. Accidentul s-a produs pe drumul spre statiunea Paltinis.A

- TRAGIC… Marian Bostan, tanarul care se afla la volanul masinii spulberate de un tren, la jumatatea lunii decembrie, in Gara Rosiesti, a murit. Starea lui era critica inca de atunci, intrucat suferise multiple traumatisme cranio-cerebrale. Dupa aproape o luna de coma, medicii, impreuna cu familia, au…

- Un tanar a fost ranit, joi seara, intr-un accident rutier petrecut la Alba Iulia. Din primele date, acesta, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul masinii si a lovit doua autovehicule parcate. Tanarul ranit a fost transportat, in stare de constienta, la spital. Conducea un autoturism…

- Soferul unui autoturism Ford care circula pe drumul european din localitatea ieseana Baltati a patruns pe contrasens si a intrat frontal, cu viteza de 120 de kilometri/ora intr-o masina Volkswagen.

- Doi tineri de 19 ani au ajuns la spital luni noaptea, dupa ce autoturismul in care circulau s-a rasturnat de mai multe ori pe un camp din zona localitatii Cumparatura. Accidentul a avut loc luni noaptea, in jurul orei 00.40, pe DN 2, in timp ce un tanar de 19 ani, din comuna Rasca, conducea un ...

- Doua persoane aflate intr-un matiz au fost grav ranite, dupa ce șoferul autoturismului a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un stalp de pe marginea drumului. Accidentul rutier a avut loc undeva in zona de cluburi a stațiunii Mamaia, spre Navodari. Este vorba despre doi barbați…

- O persoana a murit si alte cinci, printre care un copil de trei ani, au fost ranite grav, dupa ce o autoutilitara a unei firme de curierat s-a ciocnit frontal cu un autoturism pe DN 13 A, intre Miercurea Ciuc si Vlahita.Seful Politiei Rutiere Harghita, comisarul sef Nicolae Nica, a precizat…

- O persoana a murit si alte cinci, printre care un copil de trei ani, au fost ranite grav, dupa ce o autoutilitara a unei firme de curierat s a ciocnit frontal cu un autoturism pe DN 13 A, intre Miercurea Ciuc si Vlahita, informeaza Agerpres.ro. Seful Politiei Rutiere Harghita, comisarul sef Nicolae…

- Halterofilul indian Saksham Yadav si-a pierdut viata in urma unui accident rutier care a avut loc in apropiere de capitala New Delhi. Accidentul a fost deosebit de violent, patru persoane pierzandu-si viata pe loc. Saksham Yadav a supravietuit, insa a fost transportat la spital cu rani grave, iar…

- Tanarul din Motca care a ucis cu masina o femeie aflata pe marginea strazii, apoi a fugit, avea zeci de sanctiuni rutiere la activ, in ultima perioada. In ultimii cinci ani, tanarul in varsta de 27 de ani a fost amendat in trafic de 45 de ori, cele mai multe sanctiuni rutiere fiind pentru viteza excesiva…

- Dupa ce a apasat prea tare pedala de accelerație, un tanar de 26 de ani a ajuns cu mașina intr-un gard. Șoferul a scapat cu rani ușoare. Accidentul a avut loc joi, 4 ianuarie, in localitatea Foieni. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 26 de ani din Foieni, pe […]

- Grav accident rutier produs in localitatea Perii Brosteni. Șoferul unui autoturism, un tanar de 15 ani, a pierdut controlul volanului si s-a izbit de un podet. Accidentul s-a soldat cu patru victime, dintre care doi minori si doi adulti. Teribilism și inconștiența. Un adolescent in varsta de 15 ani…

- Accidentul a avut loc astazi, in jurul pranzului, langa Sannicolau Mare, mai exact pe DJ682 la ieșirea din localitatea Saravale catre Sanpetru. Doua autoturisme in care se aflau patru persoane s-au ciocnit frontal. La fața locului au ajuns pompieri, polițisti si medici care au acordat primul ajutor…

- Accidentul a avut in zona localitatii Malu Vartop, la cativa kilometri de Ramnicu Valcea. Potrivit martorilor oculari, un autoturism BMW care circula cu viteza a intrat pe contrasens si a lovit frontal un TIR. In urma impactului, autoturismul a luat foc. Soferul ar fi ars in masina. Nu se stie care…

- Din cauza vitezei cu care soferul mergea, autoturismul a derapat pe polei si a intrat initial intr-un sant, apoi s-a rostogolit in apa, potrivit Romania TV. Masina a cazut de la o inaltime de 4 metri. O ambulanta si un echipaj SMURD au ajuns la fata locului, iar soferul a ajuns la spital cu…

- Sase persoane, dintre care doi copii, au ajuns duminica dupa-amiaza la spital in urma unui accident rutier produs pe drumul national E85, in comuna Bunesti din județul Suceava. Accidentul s-a produs dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune frontal. Una dintre mașini era inmatriculata in Bucuresti…

- IMAGINI Accident grav in urma cu putin timp : Un microbuz a intrat intr-un parapet. Cinci persoane au fost ranite, intre care si doi copii. FOTO Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut duminica pe DN17, in zona localitatii Pojorata din judetul Suceava. Soferul unui microbuz…

- Accidentul rutier a avut loc pe sensul de mers Vatra Dornei - Campulung Moldovenesc, in eveniment fiind implicat un microbuz de transport persoane. Soferul acestuia a pierdut controlul volanului intr-o curba si a intrat pe contrasens, lovindu-se astfel de un parapet din apropiere. Citeste…

- Traficul rutier pe Valea Oltului este blocat, vineri dupa-amiaza, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o duba. In urma impactului, autoturismul a luat foc, iar soferul a murit pe loc. Accidentul a avut loc la kilometrul 237 al Drumului National 7, in localitatea…

- Doi barbați, unul in varsta de 64 respectiv 62 de ani, au fost raniți dupa ce au fost acroșați de un autoturism condus de un șofer cu alcoolemie. Accidentul s-a produs miercuri, in jurul orei 17.40, in localitatea Geoagiu de Sus. Potrivit IPJ Alba, M.M., in varsta de 53 de ani, din Alba Iulia, in timp…

- Un accident violent s-a produs in urma cu puțin timp pe DN 6, in județul Timiș. O persoana a ajuns in stare grava la spital dupa ce mașina in care se afla s-a izbit de un tir. Accidentul a avut loc in zona localitații timișene Lovrin. Șoferul unui autoturism in care se aflau patru persoane […] Articolul…