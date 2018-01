Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat in aceasta seara ca a decis sa o desemneze pe Viorica Vasilica Dancila, propusa de PSD și ALDE, in funcția de premier al Romaniei. Iohannis a invocat Constituția, deciziile Curții Constituționale și aritmetica parlamentara ca argumente pentru acceptarea noului prim-ministru.…

- Ieri a fost o zi de sarbatoare in familia "Mireasa pentru fiul meu". Oana și Cosmin, cei doi foști concurenți, au celebrat ziua de naștere a fiului lor, Kevin, care tocmai a implinit un anișor.

- Actrița Paula Chirila si Marius Aciu, de profesie scenarist, s-au casatorit in 2005, la Cluj. Cei doi au o fetița, Carla Sofia, in varsta de 8 ani, insa nici macar micuța nu i-a putut indupleca sa renunțe la ideea de divorț. Fix in urma cu un an, Paula Chirila recunostea ca mariajul ei cu Marius Aciu…

- Florin Salam si Roxana Dobre au dat uitarii scandalul dintre ei, chiar in prima zi a anului si acum au plecat la munte. Cei doi indragostiti s-au fotografiat impreuna si par mai fericiti ca niciodata.

- Mihaela și Mihai de la "Mireasa pentru fiul meu" au sarbatorit trecerea in Noul An asemenea majoritații tinerilor de varsta lor. Cei doi au ales sa petreaca intr-un club din Slatina, acolo unde au dansat, s-au distrat și au intampinat cum se cuvinte Anul Nou.

- Laurette si a sarbatorit recent ziua de nastere. La petrecerea sa au fost prezenti prietenii vedetei care au ales sa i organiyeye o petrecere surpriza de proportii intr-un club de fite din Bucuresti. Aceasta a primit nenum[rate cadoruri ;i surpriya, cel mai mare buchet de flori a fost chiar de la Cipria…

- Cristiana si Marian pot fi considerati doi oameni fericiti si impliniti. Casa "Mireasa pentru fiul meu" a reprezentat locul unde cei doi si-au inceput frumoasa poveste de dragoste, iar ulterior relatia a avansat cu pasi repezi.

- Noi informații se vehiculeaza, dupa ce Roxana Dobre si Florin Salam s-ar fi desparțit. Dupa ce s-a scris ca tanara ar fi fugit cu fostul ei iubit, luand o suma considerabila de bani din conturile artistului, familia acestuia insista ca cele doua fetite ale cuplului sa nu ramana la el.

- Pe 19 mai, Marea Britanie va trai unul dintre cele mai frumoase momente ale Casei Regale. Printul Harry si Meghan Markle se vor casatori si, asa cum era de asteptat, au aparut deja primele schite ale rochiei de mireasa

- Scandalul dintre Calin Geambașu și parinții sai pare fara sfarșit. Totul a inceput in toamna, cand fostul elev de la “Scoala Vedetelor” a rabufnit pe retelele de socializare si a vorbit despre copilaria lui marcata de violențele celor care i-au dat viața. Din pacate, se pare ca nimic nu-l mai poate…

- "Bomba" in lumea manelistilor! Partenera lui Florin Salam ar fi parasit caminul conjugal si a mers in bratele lui Florin al lui Vancica, primul iubit. Familia celebrului manelist e socata de decizia Roxanei Dobre.

- La o luna dupa ce a facut publica o poza in care aparea cu burtica de gravida, care avea un mesaj sugestiv, Nicoleta, una dintre ispitele de la "Insula Iubirii", a facut dezvaluiri neasteptate. Toate astea au pornit dupa ce prietenele virtuale au intrebat-o despre sarcina. Nicoleta Dragne de la "Temptation…

- Primaria București a luat vineri, dupa incidente și proteste, decizia relocarii Targului de Craciun ce trebuia sa aiba loc in Piața Victoriei. Urmare incidentelor din piața, dar și declarațiilor facute de diverși lideri politici, il amintim aici pe premierul Mihai Tudose, Firea a precizat ca așteapta…

- Utilizarea fara drept a cardului de sanatate devine infracțiune începând de azi, a decis Executivul României printr-o Ordonanța de urgența adoptata în ședința de Guvern.

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis in mod definitiv ca procesul in care medicul Gheorghe Burnei este acuzat de luare de mita poate incepe, constatandu-se legalitatea probelor stranse de organele de urmarire penala impotriva acestuia.Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au respins exceptiile…

- Era o zi obișnuita pentru Jane Fine Foster, o femeie din Grand Junction, Colorado, atunci cand a vazut un lucru despre care nici macar nu știa ce sa creada. In vitrina unui magazin de antichitați numit ,,A Robin’s Nest”, era expusa o fotografie a mamei sale de cand fusese mireasa, in 1948. Insa aceasta…

- Victorie in instanta pentru un fost patron de liga 1! Cornel Penescu va fi eliberat din penietnciar dupa ce Tribunalul Arges a admis, astazi, punerea sa in libertate. Cornel Penescu a fost condamnat in mai multe dosare de coruptie.Citeste si: Judecatori cu IMUNITATE SPORITA. Proiectul, raport…

- Mireasa din Istanbul. Noul serial Mireasa din Istanbul începe sa dea rezultate pentru Kanal D și sa produca schimbari în clasamentele de audiența de vineri seara, când se întâlnesc cele doua talent show-uri X Factor

- Bomba printre susținatorii concurenților de la "Mireasa pentru fiul meu". Dupa multe certuri, impacari și apariții la TV in care spuneau ca au pus punct relației, Alexandra și Florin par sa se fi impacat și au dat uitarii trecutul.

- Luana Rednic este și ea mare amatoare de tenis, cei doi cunoscandu-se probabil pe terenul de joc, scrie Cancan. Fiica lui Mircea Rednic s-a mai iubit cu fotbalistul Gicu Grozav, atunci cand acesta juca la Standard Liege. "Gicu a fost prieten cu Luana, s-au intalnit prin intermediul unui fizioterapeut…

- Cristiana și Marian sunt inca doua exemple de persoane care și-au gasit fericirea in casa "Mireasa pentru fiul meu". Cei doi indragostiți au facut trei ani de cand s-au sarutat prima data in "Casa Mireselor".

- Judecatorii Tribunalului Ilfov au decis acordarea unei despagubiri morale de 1,5 milioane de euro unei gravide care a fost accidentata, de un sofer beat, pe trecerea de pietoni, iar in urma impactului bebelusul a murit, iar ea a intrat in coma si acum se afla in stare neuro-vegetativa, informeaza mediafax.ro.…

- Grupurile in care se afla admiratorii fideli ai emisiunii difuzate pana in primavara acestui an de Antena 1 sunt pline cu mesaje de condoleanțe pentru familia indurerata. Corina Vintila, una dintre cele mai indragite și active susținatoare ale show-ului, s-a stins din viața, lasand in urma ei un mare…

- Fostul ministru al Turismului Monica Iacob Ridzi ar putea fi eliberata condiționat din Penitenciarul Gherla, in urma unei decizii pronunțate, vineri, de o instanța a Judecatoriei Gherla. Decizia Judecatoriei Gherla poate fi atacata cu recurs de catre procurorii DNA în termen de 3 zile…

- Constantin si Mihaela nu mai sunt inpreuna de cateva saptamani, iar barbatul pare ca nu a trecut peste socul despartirii. Fostul concurent de la ”Mireasa pentru fiul meu” a postat un mesaj cu multe semne de intrebare.

- La doar cateva saptamani dupa ce s-a aflat ca s-a despartit de Mihaela, Constantin socheaza pe toata lumea. Fostul concurent la "Mireasa pentru fiul meu" a postat un mesaj cre i-a pus pe ganduri pe toti prietenii lui.

- Oana Zavoranu a facut pasul cel mare. Vedeta s-a casatorit religios cu palestinianul Alex Ashraf, iar www.spynews.ro are informatii bomba de la evenimentul despre care toata tara o sa vorbeasca. Excentrica vedeta a ajuns in fata altarului pentru prima data, iar alaturi de ea si de barbatul ales au fost…

- S-a ținut scai dupa Mihaela in timpul competiței, dar se pare ca acum drumurile lor s-au separat. Constantin de la ”Mireasa pentru fiul meu” are tot felul de activitați ca sa uite de Mihaela.

- Nunta cu bataie generala in Turcia, unde nuntasii s-au incaierat si au batut mireasa din cauza bijuteriilor pe care ea le purta. Bilgin Akhan si Duru Akhan se logodisera cu cinci zile inainte de nunta. Dar mirii nu au avut parte de o nunta ca-n povesti, ci, mai degraba, de o incaierare ca-n…

- Conducatorul clubului ACS Poli Timișoara, Sorin Dragoi, a declarat dupa înfrângerea suferita în fața lui Gino Iorgulescu la alegerile pentru președinția Ligii Profesioniste de Fotbal ca "este greu sa lupți cu un contracandidat