Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a plecat in Spania! Vedeta insa a avut un motiv bine intemeiat pentru care a facut aceasta escapada, iar acum s-a aflat adevarul gol-goluț. Bianca Dragușanu și-a facut bagajele și a plecat in… Spania! Insa in aceasta escapada vedeta nu a mers singura ci impreuna cu Alex Bodi. Iar motivul…

- Bianca Dragușanu și Tristan Tate au trait o frumoasa poveste de dragoste timp de numai trei luni, timp in care Bianca Dragușanu a tot incercat sa-l aduca pe milionarul american, pe linia de plutire. Intr-un final, modul imatur in care a acționat, concepțiile și gandirea total diferita pe care o avea…

- Bianca Dragușanu agita foarte tare spiritele in ultima perioada, dupa relația tumultoasa pe care a avut-o cu Tristan Tate, blondina a aparut in compania mai mltor barbați puternici financiar, despre care a declarat ca nu are nicio relație de natura sentimentala. Recent, imaginile in care apare ținandu-se…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) va debuta la Wuhan marti, 25 septembrie, in jurul orei 16:00, intr-o partida in care o va intalni pe Dominica Cibulkova (Slovacia, 30 WTA), invingatoarea Monicai Niculescu in primul tur al turneului chinez, scrie Mediafax.Inainte de a lua in mana racheta, liderul…

- Dupa ce reporterii spynews.ro, au publicat imaginile care ii dadeau de gol pe Bianca Dragusanu si Tristan Tate ca s-au impacat si sunt impreuna in vacanta, cei doi iata ca nu se mai ascund.

- Bianca Dragușanu este istorie pentru emisiunea “Te vreau langa mine”, dupa ce a incheiat conturile cu Kanal D. La doar cateva ore distanța de anunțul desparțirii, a fost facut public și salariul pe care blonda in incasa.

- Jandarmii valceni au reusit sa filmeze o hoata de buzunare in timp ce opera in zona standurilor comerciale amenajate cu ocazia Zilelor Imnului National la Ramnicu Valcea. In aceeasi zi au mai reusit sa faca si o captura de droguri.