- Jurtata emisiunii ”Te cunosc de undeva!”, Andreea Balan, este recunoscuta ca artista cu cele mai spectaculoase show-uri din Romania. Drumul pana aici a fost lung, cariera ei incepand acum 24 de ani, pe cand avea doar 10 ani!

- Eliminarea oamenilor incomozi Statului Paralel era de multe ori pusa la cale și sarbatorite la intalniri unde participau capii acestui sistem care a condus cu teroare țara, de multe ori și cu arma catușelor.

- Andra și Catalin Maruța au celebrat nunta de aluminiu, pe 10 august cand s-a implinit un deceniu de cand povestea lor de iubire a devenit oficiala la starea civila. Cele doua vedete s-au casatorit dupa trei ani de relație, dar și mai mulți de cand erau prieteni. Andra și Catalin au trait,…

- Al Doilea Razboi Mondial ramane una dintre cele mai tulburi perioade din istoria lumii, dar aceasta perioada a reprezentat și un salt uriaș in domeniul armelor. In aceasta perioada progresele tehnologice au reprezentat un aspect central. Fiecare mare stat participant a incercat, in felul sau, sa dezvolte…

- Olimpiu Moruțan (19 ani) a avut o evoluție entuziasmanta in victoria obținuta de FCSB cu Rudar, Velenje, 4-0. Mijlocașul adus de la FC Botoșani a inscris cel de-al doilea gol al roș-albaștilor, dupa o cursa solitara in care nu mai puțin de 5 adversari i-au cazut victima driblingurilor sale. Ulterior,…

- Franța s-a impus in fața revelației Croația, scor 4-2, in ultimul act al Cupei Mondiale din Rusia 2018, dupa un joc spectaculos. La final, dupa ce li s-au pus la gat medaliile și li s-a anmanat trofeul, francezii au incins hora bucuriei pe o ploaie torențiala. A inceput sa ploua puternic spre finalul…

- In perioada in care s-a lansat era doar un copil și alaturi de colega ei de trupa din acea perioada, Andreea Antonescu a reușit sa ajunga pe cele mai inalte culmi ale succesului. Melodiile trupei Andre erau fredonate de o mulțime de tineri care se inghesuiau sa prinda un loc la concertele celor doua…

