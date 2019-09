FOTO Imagini deplorabile din Sectia de Psihiatrie din Constanta. Ce s-ar putea intampla cu pacientii de acolo

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anunțat, vineri, in contextul in care in spațiul public au aparut imagini care arata condițiile improprii in care sunt ținuți pacienții in secția de psihiatrie a Spitalului Județean Constanța, ca a trimis Corpul de Control acolo inca de saptamana trecuta.Ministrul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marți seara, pentru MEDIAFAX, ca avea programat lunea viitoare un control la Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei din judetul Maramures.Citește și: Viorica Dancila il atenționeaza pe Klaus Iohannis: Au trecut deja cateva zile "Da, aveam…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a reactionat in urma materialului publicat de cotidianul ZIUA de Constanta in legatura cu bugetul neangajat de managerul Spitalului Clinic de Urgenta Constanta destinat imbunatatirii conditiilor pentru pacientii sectiei de Psihiatrie de la Palazu Mare. "Pacientii…

- Sorina Pintea a decloarat ca imaginile de la Spitalul de Boli Psihice Borsa nu fac cinste sistemului sanitar.”Domnul deputat Ungureanu, care a postat aceste imagini, a mai prezentat imagini de la diverse spitale. Din pacate, are dreptate. Stiam ca spitalul este in subordinea Consiliului Judetean ce…

- Ministrul Sanatații a reacționat rapid in cazul pacientilor de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca raniți de un alt bolnav. In urma ultimelor decizii medicale, deoarece spitalul din Buzau nu are sectie de neurochirurgiei, COSU a anuntat MS ca s- a decis transferul tuturor pacientilor din Spitalul Judetean…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a precizat, luni, ca mentenanța pentru baza de date a sistemului informatic de sanatate a expirat in luna ianuarie 2019 și ca alte doua componente, respectiv infrastructura de comunicații și dosarul de sanatate nu sunt actualizate din 2016, informeaza MEDIAFAX.Citește…

- VENITURI PESTE MEDIE…Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca salariile personalului medical au ajuns la un nivel decent si ca “nu mai este nevoie ca pacientii sa le completeze veniturile”. La Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, de exemplu, un medic primar are un venit mediu net de 15.000…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat miercuri ca nu întelege de ce masura privind introducerea de "pacienti falsi" în spitalele publice a stârnit controverse si nemultumiri în rândul