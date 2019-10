Stiri pe aceeasi tema

- A trecut prin multe povești fara final fericit, dar acum este cea mai bucuroasa și cea mai implinita. Catrinel Sandu a facut primele declarații la emisiunea „Agenția VIP”, dupa ce s-a casatorit civil cu iubitul ei american, Steve.

- Catrinel Sandu s-a casatorit, la 3 luni dupa moartea tatalui sau. Vedeta a fost afectata de dispariția barbatului, cu care a avut o legatura speciala, așa ca a vrut sa mearga inainte cu viața ei. In urma cu cateva zile s-a maritat cu iubitul ei american, Steve, iar ceremonia lor s-a desfașurat in Statele…

- In sfarsit Catrinel Sandu trece prin momente speciale si este in culmea fericirii. Frumoasa vedeta are toate motivele pentru ca s-a casatorit. Catrinel si-a unit destinul cu cel al iubitului ei, Steve, ceremonie ce a avut loc in Statele Unite, acolo unde locuiesc cei doi.

- Teodora Becali s-a casatorit astazi civil cu alesul inimii ei. Fiica cea mare a lui Gigi Becali si-a unit destinul cu cel al lui Mihai Theodor Mincu, barbatul care i-a fost alaturi in ultimii ani. Evenimentul este unul foarte bine pus la punct si are loc la unul dintre cele mai cunoscute hoteluri din…

- A sosit și clipa cea mare pentru Cristina Oae! Renumita creatoare de moda iși boteaza astazi fetița, pe care o considera o adevarata „minune” in viața ei. Și cum naș este nimeni altul decat Adrian Minune, n-are cum sa se lase decat cu o adevarata paranghelie și cu multa voie buna.

- Petrecere mare in familia Prodan-Reghecampf. Anamaria si-a sarbatorit sotul cu mare fast, impreuna cu familia si prietenii apropiati. Bineinteles ca Anamaria nu avea cum sa nu organizeze un party surpriza pentru sotul ei, la unul dintre cele mai luxoase restaurante din Dubai.

- Pe 24 august, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au devenit soț și soție și in fața lui Dumnezeu, dupa 4 ani de la cununia civila și dupa 7 ani de relație. Imediat dupa nunta, cei doi și-au luat fetițele și au plecat pe litoralul romanesc, pentru a se distra pe cinste alaturi de acestea și pentru a petrece…

- Simona Halep (27 de ani), locul 4 WTA, va fi decorata, astazi, la Palatul Cotroceni, de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. La aceasta ceremonie, campioana de la Wimbledon si-a facut aparitia insotita de parintii sai, dar si de iubitul Toni Iuruc.