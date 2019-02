Stiri pe aceeasi tema

- Redactorul sef al unui ziar din londra a dezvaluit la rominia tv detalii socante despre incident "Era vorba de o proprietate privata, deci este vorba de un apartament de lux din zona centrala a Londrei, in Park Lane, zona cea mai scumpa din Europa. El s ar putea sa nici nu fi stiut ce pazeste…

- Postul turc de televiziune A Haber a difuzat imagini inregistrate de camere de supraveghere in care apar barbati transportand valize si saci in care se afla, potrivit postului, corpul dezmembrat al jurnalistului Jamal Khashoggi, dupa ce a fost ucis, la 2 octombrie, in Consulatul Arabiei Saudite la Istanbul,…

- Un utilizator Facebook a captat imagini inedite cu o masina de politie care incearca sa opreasca un automobil la Orhei.Inregistrarea video a fost facuta de pe teritoriul unei benzinarii din localitate.

- Codul galben de ninsoare a pus probleme la Chiajna, la meciul dintre Concordia și Poli Iași, incheiat cu scor de tenis, 3-6. Suprafața sintetica s-a acoperit imediat de zapada, așa ca oficialii gazdelor au trebuit sa gaseasca o soluție eficienta in pauza. Au agațat de o mașina o perie, cu care in 15…

- Cele mai importante momente din istoria celor 190 de activitate spitaliceasca la Calarasi au fost prezentate in spatiul virtual de catre Constantin Tudor, profesor de istorie si neobosit cercetator al documentelor de arhiva. Alaturi de documentarea facuta apar si imagini inedite din diverse epoci cu…

- Simona Halep a primit azi titlul de cetațean de onoare al Municipiului Calarași dupa o inițiativa a aromanilor din județ Dupa ce a fost numita ambasador al Universitații Ovidius din Constanța, pe care a și absolvit-o, iar apoi a primit distincția de Doctor Honoris Causa la Universitatea de Vest Timișoara.…

- Prințul Charles implinește miercuri 70 de ani, prilej pentru Casa Regala a Marii Birtanii sa publice o fotografie de familie, din care lipsește insa chiar mama sa, Regina Elizabeth. Casa Regala a mai publicat și imagini de arhiva care il surprind pe prințul de Wales in diferite etape ale vieții.