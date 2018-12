Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta compania Johnson & Johnson ar fi știut de cateva decenii ca in pudra de talc pentru copii pe care o produce exista azbest. Substanța este una toxica și poate provoca diverse boli grave, inclusiv cancerul. Dezvaluirea a fost facuta de agenția de presa Reuters. Jurnaliștii agenției Reuters susțin…

- Cunoscuta prezentatoare TV Gabriela Cristea este insarcinata pentru a doua oara, urmand sa aduca pe lume o fetița. Miercuri, in timp ce se afla in platoul emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”, frumoasa gravida s-a plans de temperatura ridicata pe care ea o simțea, deși celelalte persoane prezente in…

- Muzeul Național de Arta al Romaniei și BRD–Groupe Societe Generale lanseaza un parteneriat de doi ani care urmarește finalizarea viitoarei expuneri de arta japoneza din cadrul Galeriei de Arta Orientala. Debutul parteneriatului va fi marcat de un program educativ inedit inspirat de gravura japoneza.…

- Mostenitoarea unuia dintre cei mai renumiti doctori ieseni ai secolului trecut este tratata in bataie de joc de Primaria Iasi de aproape 30 de ani. „Ziarul de Iasi" va prezinta astazi un caz revoltator in care functionarii municipalitatii tergiverseaza punerea in posesie a fiicei dr. Nicolae Dutescu,…

- Experience Bucharest este cel mai mare proiect de promovare a turismului in București, care și-a pus amprenta pe imaginea țarii noastre, cel puțin din perspectiva tinerilor bloggeri, influenceri, social media experts, care i-au pașit pragul și care au vrut neaparat ca prietenii lor de pe internet sa…

- Laura Vass a decis ca este vremea pentru o schimbare de look! Cunoscuta cantareata s-a fotografiat astazi complet schimbata si le-a cerut parerea celor care ii urmaresc activitatea pe retelele de socializare.

- Elena Udrea a ajuns intr-o situație incredibila, in Costa Rica. Cunoscuta ca un om cu o situație financiara buna, Elena Udrea a facut cerere pentru avocat din oficiu, ceea ce inseamna ca fie nu avea bani...

- Accident teribil in Turcia, soldat cu moartea unei familii din Blaj. Este vorba despre familia Ilieș, foarte cunoscuta in oraș. Soții Ilieș și fiica lor, fosta candidata la Primaria Blaj, Andreea Catalina Ilieș, au decedat, iar soțul acesteia, un cetațean italian, a ajuns la spital. Accidentul s-a produs…