Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble și Razvan Simion au devenit, pentru prima oara impreuna, parinți spirituali, iar emoțiile i-au copleșit pe cei doi. Interpreta a facut primele declaratii dupa creștinarea copilului pe care l-au botezat. Lidia Buble a vorbit despre sentimentul imens de bucurie pe care l-a trait in timpul…

- Au gandit si au simtit la fel: emotie si fericire, dar de data asta, in fata altarului! Lidia Buble si Razvan Simion au pașit in biserica pentru unul dintre cele mai importante evenimente din viata lor!

- Un barbat din Dolj a trecut prin momente cumplite. Aștepta cu nerabdare sa devina tatic pentru prima data, insa cel mai fericit moment din viața lui s-a transformat intr-un adevarat coșmar, intrucat soția lui, in varsta de doar 29 de ani, a murit la doua saptamani de la naștere.

- Are 23 de ani, s-a nascut in Buzau, iar marți, 18 decembrie, a avut ocazia sa faca parte dintr-un grup de tineri care s-a intalnit cu președintele Klaus Iohannis intr-un cadru informal pentru a-i adresa intrebari. Este vorba despre Constantin Iulian Tanașcu, un tanar nascut in Sarata Monteoru, iar intrebarea…

- Plenul CSM a decis, azi, ca anul viitor instituția va fi condusa de judecatoarea Lia Savonea, in calitate de presedinte, si de Nicolae Solomon, in calitate de vicepreședinte. In ceea ce o privește pe Lia Savonea, judecatoarea a starnit mai multe controverse, cea mai recenta situație care a adus-o…

- Cabral este tatic! Andreea Ibacka a nascut o fetita! Cabral si Andreea Ibacka sunt, de ieri, parinti. Sotia prezentatorului a adus pe lume o fetita. Este primul copil pe care Cabral il are cu aceasta, el mai avand o alta fetita, Inoke, din relatia anterioara cu Luana Ibacka. Andreea a nascut la o maternitate…